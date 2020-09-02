Şentop’tan Bahçeli’ye idam cezası desteği

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yeniden gündeme getirdiği idam cezasının geri getirilmesi tartışması ile ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'tan "Çok sınırlı olarak belli suçlara mahsus olmak üzere idam cezasının bulunması kanaatindeyim" dedi.

"Bunlardan bir tanesi taammüden, en eski tabirle tasarlayarak adam öldürme, vahşice adam öldürme suçları, bir de özellikle küçük çocuklara karşı işlenen cinsel suçlar çerçevesinde, sadece bunlarla sınırla olmak kaydıyla idam cezasının olması gerektiğini düşünenlerden birisiyim" diyen Mustafa Şentop, bu konuda kendinin de çalışmalar yaptığını ve idam cezasının gelebilmesi için bir anayasa değişikliğine ihtiyaç bulunduğunu dile getirdi.

MHP lideri Bahçeli geçtiğimiz günlerde idam cezası talebini tekrar gündeme getirmiş, "Suçsuz günahsız çocuklarımızın gün aşırı medyaya yansıyan cinayetlerine, intihar süsü verilmiş kadın ölümlerine göz yummak, sessiz kalmak, tepkisiz durmak ne insani emanetlerle ne de inanç ve kültür müktesebatımızla asla bağdaşmayacaktır. Bu konuda 'İdam Cezası'nın hukuk mevzuatımıza tekrar alınması iğrenç ve ilkel suçların işlenmesini caydırabilecektir" ifadelerini kullanmıştı.

İdam cezası gündemi

Türkiye'de 35 yıldır uygulanmayan ve Mayıs 2004’teki anayasa değişikliği ile de hukuken kaldırılan idam cezası, 15 Temmuz darbe girişimin ardından yeniden gündeme gelmiş, özellikle de darbe girişimcileri için idam cezası talep edilmişti.

İdam konusu, darbe girişiminden bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da sık sık dile getiriliyor. Erdoğan, o tarihten bugüne katıldığı bazı miting ve törenlerde parlamentodan geçtiği anda idam cezasını onaylayacağını vurguladı. Darbe girişiminden sonra sokaklardaki idam talebine, "AKP hazırsa, MHP dünden razıdır" diyen MHP lideri Devlet Bahçeli de, 24 Haziran 2018'deki genel seçimler öncesinde bu söylemini yinelemişti.

DHA/SSB, ET

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