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Şarkıcı

Şarkıcı, sesini şarkı söylemek veya diğer enstrümanların da yer aldığı bir müzik eserine eşlik etmek için kullanan müzisyen.

DW Türkçe'nin şarkıcı ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

ARCHIV 2015+++++++Juliette Greco, French singing icon and one of the last living links to the post-war Parisian Latin Quarter jazz scene, performs on stage for the opening of the 39th edition of 'Le Printemps de Bourges' music festival in on April 24, 2015 in Bourges. Muse of the philosopher Jean-Paul Sartre and confidante of the writer Francoise Sagan, Greco has continued to sing and perform throughout the years. AFP PHOTO / GUILLAUME SOUVANT (Photo credit should read GUILLAUME SOUVANT/AFP/Getty Images) * 7. Februar 1927 in Montpellier (c) Getty Images/AFP/G. Souvant

Fransız şarkıcı Juliette Greco hayatını kaybetti 23.09.2020

Dünyaca ünlü Fransız şarkıcı ve aktris Juliette Greco 93 yaşında hayata veda etti.
(L-R) Han Seung-yeon, Nicole Jung, Koo Hara, Park Gyuri, Kang Jiyoung of South Korean all-girl pop group Kara pose with the new smart phone Optimus Bright, produced by South Korean electronics giant LG Electronics in Tokyo on June 17, 2011. The Optimus bright has 4.0-inch LCD display on its thin 9.5mm body. AFP PHOTO / Yoshikazu TSUNO (Photo credit should read YOSHIKAZU TSUNO/AFP via Getty Images)

Ünlü K-Pop yıldızı Goo Hara ölü bulundu 24.11.2019

Güney Koreli şarkıcı Goo Hara evinde ölü bulundu. Goo Hara'nın geçen Mayıs ayında intihar girişiminde bulunduğu iddia edilmişti.
SILA GENCOGLU VE AHMET KURAL DAVASINDA KARAR ACIKLANDI. FOTOGRAF: CEMAL YURTTAS / ISTANBUL, (DHA)

Ahmet Kural’a bir yıl dört ay hapis cezası 22.04.2019

Eski kız arkadaşı şarkıcı Sıla Gençoğlu’nu darp etmekle suçlanan oyuncu Ahmet Kural bir yıl dört ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kural’ın cezası ertelendi.

Quelle: https://twitter.com/silagencoglu?lang=de

Sıla'nın kadına şiddet davasında ilk duruşma 07.03.2019

Şarkıcı Sıla'nın eski erkek arkadaşı Ahmet Kural'a kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle açtığı davada ilk duruşma yapıldı.

ARCHIV 2016 *** In this Saturday, Sept. 3, 2016 photo, Turkish police officers escort Turkish pop singer Atilla Tas, centre, to the police headquarters following his arrest, in Istanbul. Tas and 28 other people, mostly journalists, went on trial Monday, March 27, 2017, on terrorism charges for alleged links to a failed coup attempt. They face up to 10 years in prison if convicted of membership in an armed terrorist organisation in a massive government crackdown that has included closing more than 100 media outlets and the arrests of reporters and editors suspected of ties to the July 15 insurrection. (DHA-Depo Photos via AP) |

Atilla Taş'a denetimli serbestlikle tahliye 08.02.2019

Mahkeme şarkıcı Atilla Taş'ın denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakılmasına karar verdi. 14 ay tutuklu kalan Taş, 3 yıldan fazla hapis cezasına mahkum edilmişti.

Quelle: https://twitter.com/silagencoglu?lang=de

Ahmet Kural'a beş yıla kadar hapis istemi 19.12.2018

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle şikâyetçi olduğu oyuncu Ahmet Kural hakkındaki iddianame tamamlandı. Kural için 1 yıl 4 aydan 5 yıla kadar hapis istendi.
ARCHIV 2016 *** In this Saturday, Sept. 3, 2016 photo, Turkish police officers escort Turkish pop singer Atilla Tas, centre, to the police headquarters following his arrest, in Istanbul. Tas and 28 other people, mostly journalists, went on trial Monday, March 27, 2017, on terrorism charges for alleged links to a failed coup attempt. They face up to 10 years in prison if convicted of membership in an armed terrorist organisation in a massive government crackdown that has included closing more than 100 media outlets and the arrests of reporters and editors suspected of ties to the July 15 insurrection. (DHA-Depo Photos via AP) |

Şarkıcı Atilla Taş cezaevine gönderildi 09.11.2018

3 yıl 1 ay hapis cezasına mahkum edilen şarkıcı Atilla Taş, cezasının infazı için Metris Cezaevi'ne gönderildi. Taş, Gülen yapılanmasına medya desteğinden mahkum edilmişti.

Kadına şiddetin önüne geçilemiyor 07.11.2018

Şarkıcı Sıla Gençoğlu’nun kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle oyuncu Ahmet Kural’dan şikayetçi olması sonrasında Türkiye‘de kadına yönelik şiddet bir kez daha gündeme oturdu. Şarkıcı Sıla sesini duyurabildi. Ancak sesini duyuramayan binlerce şiddet mağduru kadın var. Peki, Türkiye bu büyük toplumsal sorunu neden çözemiyor? Gazeteci Melis Alphan Nevşin Mengü ile Bire Bir’de değerlendirdi.

Quelle: https://twitter.com/silagencoglu?lang=de

Ahmet Kural’ın "iftiraya uğradım" sözlerine tepki 05.11.2018

Şarkıcı Sıla Gençoğlu’nun kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle şikayetçi olduğu oyuncu Ahmet Kural savcılıkta ifade verdi. Kural’ın "iftiraya uğradığını" söylemesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Quelle: https://twitter.com/silagencoglu?lang=de

Kadına şiddet: Ahmet Kural ifadeye çağrıldı 02.11.2018

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'na fiziksel şiddet uygulamakla suçlanan oyuncu Ahmet Kural, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ifade vermeye çağrıldı. Kural'dan şikâyetçi olan Gençoğlu'na sosyal medyadaki destek sürüyor.
Charles Aznavour honored with a star on the Hollywood Walk of Fame next to the Pantages Theatre on August 24, 2017 in Los Angeles, CA, USA. Photo by Lionel Hahn/AABACAPRESS.COM |

Charles Aznavour hayata veda etti 01.10.2018

Ermeni asıllı Fransız şarkıcı Charles Aznavour 94 yaşında hayatını kaybetti. Geçen ay Japonya'da konser veren ünlü sanatçı, 26 Ekim'deki Brüksel konseriyle yeni bir turneye başlamaya hazırlanıyordu.
US-amerikanische Sängerin (Like a Virgin), aufgenommen 1985. Copyright: picture-alliance/dpa/Reimer

Madonna'nın 10 yüzü 15.08.2018

Madonna’nın kariyerine hep dedikodular, skandallar, inişler ve çıkışlar eşlik etti. Ancak o her zaman kendini yenilemeyi bildi. Madonna, 16 Ağustos'ta 60 yaşına giriyor.
Hozan Canê Vegere

Alman vatandaşı Kürt şarkıcı tutuklandı 27.06.2018

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Edirne'de gözaltına alınan Kürt şarkıcı Hozan Cane, tutuklandı.

Soccer Football - World Cup - Group A - Russia vs Saudi Arabia - Luzhniki Stadium, Moscow, Russia - June 14, 2018 Players line up before the match REUTERS/Maxim Shemetov TPX IMAGES OF THE DAY

2018 FIFA Dünya Kupası Rusya’da başladı 14.06.2018

2018 FIFA Dünya Kupası ev sahibi Rusya’nın rakibi Suudi Arabistan’ı 5-0 yendiği açılış maçıyla başladı. Maç öncesindeki açılış töreninde konser veren İngiliz şarkıcı Robbie Williams yaptığı el hareketiyle tepki çekti.
Barbadian singer Rihanna attends the conference GPE Financing Conference, an Investment in the Future organised by the Global Partnership for Education in Dakar on February 2, 2018, as part of Macron's visit to Senegal. The French and Senegalese presidents are co-hosting a conference organised by the Global Partnership for Education, aimed at pressuring donors to finance the education of a quarter of a billion children worldwide who are currently out of school, while Rihanna is attending as a global ambassador for the organisation. / AFP PHOTO / Ludovic MARIN (Photo credit should read LUDOVIC MARIN/AFP/Getty Images)

Rihanna’dan ''Snapchat’i telefonlarınızdan silin'' çağrısı 16.03.2018

Snapchat uygulamasının kendisi ve Chris Brown’un isimlerini kullanarak ''hangisini dövmek isterdiniz'' şeklinde bir reklam kampanyası başlatmasının ardından ünlü şarkıcı hayranlarını boykota çağırdı.
ARCHIV 2016 *** In this Saturday, Sept. 3, 2016 photo, Turkish police officers escort Turkish pop singer Atilla Tas, centre, to the police headquarters following his arrest, in Istanbul. Tas and 28 other people, mostly journalists, went on trial Monday, March 27, 2017, on terrorism charges for alleged links to a failed coup attempt. They face up to 10 years in prison if convicted of membership in an armed terrorist organisation in a massive government crackdown that has included closing more than 100 media outlets and the arrests of reporters and editors suspected of ties to the July 15 insurrection. (DHA-Depo Photos via AP) |

Atilla Taş ve Murat Aksoy'a hapis cezası 08.03.2018

Aralarında şarkıcı Atilla Taş ve gazeteci Murat Aksoy’un da bulunduğu 25 kişi Gülen yapılanmasına medya desteği verdikleri gerekçesiyle çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.

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