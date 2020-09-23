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Şarkıcı, sesini şarkı söylemek veya diğer enstrümanların da yer aldığı bir müzik eserine eşlik etmek için kullanan müzisyen.
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Şarkıcı Sıla Gençoğlu’nun kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle oyuncu Ahmet Kural’dan şikayetçi olması sonrasında Türkiye‘de kadına yönelik şiddet bir kez daha gündeme oturdu. Şarkıcı Sıla sesini duyurabildi. Ancak sesini duyuramayan binlerce şiddet mağduru kadın var. Peki, Türkiye bu büyük toplumsal sorunu neden çözemiyor? Gazeteci Melis Alphan Nevşin Mengü ile Bire Bir’de değerlendirdi.