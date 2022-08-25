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GülşenFotoğraf: Anka
PolitikaTürkiye

Şarkıcı Gülşen tutuklandı

1 saat önce

İmam Hatip Liselilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen tutuklandı.

https://www.dw.com/tr/%C5%9Fark%C4%B1c%C4%B1-g%C3%BCl%C5%9Fen-tutukland%C4%B1/a-62923622

İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle gözaltına alınan şarkıcı Gülşen adliyeye getirildikten sonra, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Gülşen daha sonra sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcının söz konusu konserde İmam Hatip Liselilere yönelik söylediği sözlerin sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatmıştı. Gündem olan videoda Gülşen’in gitaristine dönerek, "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı ordan geliyor" dediği görülüyor.

Gülşen'in sözlerine özellikle iktidar çevresinden çok sayıda tepki gelirken, bazı kullanıcılar şarkıcıyı sosyal medyada hedef göstermişti.

İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle gözaltına alınan şarkıcı Gülşen sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak özür diledi. 

Gülşen twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım ile iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmayı hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarılarak yayınlanmıştır. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. İnandığım özgürlüğü savunurken, eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım; bulacağım." ifadelerine yer verdi.

MEB'den suç duyurusu

Gülşen hakkında suç duyurusunda bulunan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yayımladığı açıklamada, "Bir şarkıcının, konserinde imam hatip liselerimizi itham ederek bu camiaya yönelik hakaret ve iftira içeren sözlerinden dolayı kendisini kınıyoruz" demişti. "Kuruluşundan bu yana ülkenin milli ve manevi değerleriyle nesillerin yetiştiği bu kurumlara veya herhangi bir okul türümüze ya da bu okullarımızda eğitim gören öğrencilerimize yönelik aşağılayıcı ve ötekileştirici sözlerin sarf edilmesi asla kabul edilemez" ifadesini kullanan MEB, hakaret ve iftira olarak nitelendirdiği söz konusu ifadelerinden dolayı Bakanlık tarafından Gülşen hakkında hukuki süreç başlatıldığını duyurmuştu.

Bozdağ ve Çelik'ten tepki

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Gülşen'in ifadelerini nefret suçu olarak nitelendirdi. Çelik, "Toplumun belirli bir kesimini 'sapıklık' iddiası ile hedef almak ve Türkiye'yi ayrıştırmaya çalışmak nefret suçudur ve insanlık ayıbıdır. Bu nefret zihniyeti ülkemizde asla zemin bulamaz açıklamasını yaptı.

Çelik, attığı tweette, "Bu çarpık zihniyetin mazide kaldığını düşünüyorduk. Ancak farklı kisveler altında sürdüğünü görüyoruz. Bu nefret zihniyeti ülkemizde asla zemin bulamaz. Nefrete karşı insanlık değerlerini savunmaya devam edeceğiz. İnsanlık onuru her türlü nefretin üstündedir" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da şarkıcının sözlerine Twitter hesabından tepki gösterdi. Bozdağ attığı tweette, "İmam hatip liselerine ve imam hatiplilere karşı iftira, kin, nefret ve ayrımcılık yapan, bunu da ilericilik zanneden, esasında ilkellikten başka hiçbir anlam taşımayan bu çağ dışı zihniyeti şiddetle kınıyorum. Sanatçı kisvesi adı altında kin, nefret ve ayrımcılık dili kullanarak halkın bir kesimini diğer kesimine karşı tahrik etmek, sanata ve sanatçılara da yapılmış saygısızlıktır. Hiç kimsenin halkımız arasında kin, nefret, düşmanlık ve ayrımcılık yapma hakkı ve hürriyeti yoktur" mesajını paylaştı.

 

DW / SÖ,ET

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