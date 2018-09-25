Şarkıcı Atilla Taş cezaevine gönderildi

Türkiye-İran ticaretinde yaptırım endişesi

Türkiye iş dünyası, ABD'nin Türkiye'ye tanıdığı yaptırım muafiyetinin uzatılmasını istiyor. İş dünyası, İran'la son beş yılda yüzde 50 gerileyen ticaretin daha da gerilemesinden endişe ediyor.