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Fotoğraf: Kirsty Wigglesworth/AP/picture alliance
SporAvrupa

Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Real Madrid

2 saat önce

Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'u 1-0 mağlup eden Real Madrid, şampiyon oldu.

https://www.dw.com/tr/%C5%9Fampiyonlar-liginde-%C5%9Fampiyon-real-madrid/a-61966612

Avrupa'da futbolun kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2021-2022 finalinde İngiliz ekibi Liverpool ile İspanya'nın Real Madrid takımı, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Stade de France'da karşı karşıya geldi.

Fransız hakem Clement Turpin'in yönettiği karşılaşma, bazı taraftarların stada girememesi gerekçesiyle geç başladı. Maçta ilk düdük saat 22:00 yerine 22.36'da çaldı. Karşılaşma öncesi maçın oynandığı Stade de France girişinde arbede yaşandı. Bazı taraftarların satın aldıkları sahte biletlerle stada girmeye çalıştığı belirlenirken, bazılarının ise demir parmaklıklara tırmanarak maça girmeye çalıştığı görüldü. UEFA'dan yapılan açıklamada, başlama düdüğüne rağmen stat önünde kalabalığın büyümesi sonucu polisin biber gazı ile kalabalığı dağıttığı ve yaşananların analiz edileceği belirtildi.

UEFA Champions League Finale | Liverpool FC vs Real Madrid
Fotoğraf: Christophe Ena/AP/picture alliance

Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. 59'uncu dakikada gelişen Real Madrid atağında Valverde, sağ kanattan topu içeri çevirdi. Arka direkte boş pozisyonda topla buluşan Vinicius Junior, fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. Müsabakanın kalan bölümünde Liverpool'un yakaladığı birçok net pozisyonda Real Madrid'in kalecisi Thibaut Courtois yaptığı başarılı kurtarışlarla İngiliz ekibinin beraberliği yakalamasına izin vermedi ve İspanya temsilcisi, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.

UEFA Champions League Finale | Liverpool FC vs Real Madrid
Fotoğraf: Mustafa Yalcin/AA/picture alliance

Real Madrid bu şampiyonlukla birlikte 14'üncü kez Avrupa'nın en büyük kupasını müzesine götürmüş oldu.

DHA/UÇ,BÖ

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