 Şampiyonlar Ligi kupası Bayern Münih′in | AVRUPA | DW | 24.08.2020

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AVRUPA

Şampiyonlar Ligi kupası Bayern Münih'in

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain'i 1-0 yenen Bayern Münih şampiyon oldu. Maç sonrası Paris'te olaylar çıktı, polis 148 kişiyi gözaltına aldı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2019-2020 sezonunda Paris Saint-Germain'i (PSG) 1-0 mağlup eden Bayern Münih şampiyon oldu.

Portekiz'in başkenti Lizbon'da Luz Stadı'nda oyanan final maçında Fransız rakibini tek golle yenen Alman ekibi, Avrupa futbolunun en prestijli kupasını altıncı kez müzesine götürdü.

Pandemi nedeniyle maç seyircisiz oynandı.

İlk yarının 0-0 bittiği maçta gol 59'uncu dakikada geldi. Coman'ın kafa vuruşuyla kaydettiği gol hem maçın skorunu hem de kupanın yeni sahibini belirledi.Coman'ın Fransız rakibin filelerini havalandırdığı bu gol aynı zamanda Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi tarihindeki 500'üncü golü olarak tarihe geçti.

Bayern Münih, 1973-74, 1974-75, 1975-76, 2000-01 ve 2012-13 sezonlarında da kupayı kaldıran taraf olmuştu. UEFA Şampiyonlar Kupası'nı Real Madrid 13, Milan ise 7 kez kazanmıştı.

Maçtan sonra Paris'te olaylar çıktı

Maçtan sonra Paris'te olaylar çıktı

Paris'te 148 kişi gözaltına alındı

Maçın ardından Fransa'ın başkenti Paris'te sokağa çıkan taraftarların şiddet olaylarına sebep olduğu açıklandı. Fransız polisi bazı araçların ateşe verildiğini, dükkanların camlarının kırıldığını duyurdu. Polis toplam 148 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Ayrıca maskesiz gösterilere katılan 400'den fazla kişinin de uyarıldığı kaydedildi.

dpa/TY/HT

© Deutsche Welle Türkçe

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