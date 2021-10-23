 Şahin ve Türeci′ye Alman Gelecek Ödülü | Almanya | DW | 17.11.2021

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Almanya

Şahin ve Türeci'ye Alman Gelecek Ödülü

BioNTech şirketinin kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci 2021 Alman Gelecek Ödülü'ne layık görüldü. Ödül Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier tarafından takdim edildi.

BioNTech kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci

BioNTech kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci

İlk mRNA bazlı Covid-19 aşısını geliştiren BioNTech şirketinin kurucuları Uğur Şahin, Özlem Türeci ve Christoph Huber, BioNTech'te çalışmalarını sürdüren Katalin Kariko ile birlikte 2021 Alman Gelecek Ödülü'ne layık görüldü. Ödül, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından Berlin'de takdim edildi.

1997 yılından bu yana her yıl verilen ödülün maddi değeri 250 bin euro.

Alman bilim insanlarına verilen prestijli ödülü kazanabilmek için sadece inovasyon değil, ürünün satılabilir olması da gerekiyor. Dolayısıyla ödüle aday olmak bile önemli bir prestij sayılıyor. Bu yıl ödüle aday gösterilen üç çalışmadan bir diğeri Forchheim'daki Siemens Healthineers uzmanlarının geliştirdiği kuantum sayan bilgisayarlı tomografi cihazı. Cihaz daha iyi görüntü alınmasına imkan tanıyor.

Diğer çalışma ise Münster Üniversitesi ile Fraunhofer Moleküler Biyoloji ve Ekoloji Enstitüsü uzmanlarının geliştirdiği, bir tür karahindibadan üretilen lastik.

DW, dpa / EC, HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Gelecek Ödülü'nün favorisi BioNTech

Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in sahibi olduğu BioNTech şirketi, koronavirüse karşı ürettiği ilk mRNA bazlı aşıyla Almanya'nın en önemli Gelecek Ödülü'ne aday gösterildi.  

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