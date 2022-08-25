Yeni virüs varyantları için erken uyarı sistemi

Koronavirüs alt varyantı Omicron BA.1 aşılarının yakın zamanda kullanıma hazır olacağını söyleyen Biontech CEO'su Uğur Şahin, yeni varyantlar için de bir erken uyarı sistemi geliştirdiklerini duyurdu.

Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ve Amerikan ilaç şirketi Pfizer, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) Omicron varyantları BA.4 ve BA.5'e karşı geliştirilen aşılar için acil kullanım izni başvurusunda bulundu.

BioNTech CEO'su Uğur Şahin de,Almanya'dada yeni koronavirüs alt varyantlarına göre geliştirilmiş aşıların yakın zamanda kullanıma sunulabileceğini açıkladı. Der Spiegel'e konuşan Şahin, "Çok yakın bir zamanda, umarım Eylül ayının başından itibaren (aşıları) kullanıma sunabiliriz" diye konuştu. Ancak aşıların ilk etapta Avrupa İlaç Ajansı'dan (EMA) kullanım izni alması gerekiyor.

Şahin, ilk etaptaOmicron alt varyantı BA.1'e karşı geliştirilmiş aşının kullanım izni almasını beklediklerini ifade etti. BioNTech CEO'su, şirketin şu anda baskın alt varyant olan BA.5 için geliştirdiği ve üretimine başladığı aşının da kısa süre içinde kullanım izni almasını beklediklerini belirtti. Şirketinin bu aşı için EMA'ya son belgeleri teslim etme sürecinde olduğunu belirten Şahin, iki aşı arasında keskin bir farkın bulunmadığını aktardı.

Yeni varyantlar için erken uyarı sistemi

Yeni varyantlara gelecekte daha hızlı reaksiyon vermeyi hedeflediklerini belirten Şahin, yapay zeka yardımıyla virüsün gelişimini analiz eden bir erken uyarı sistemi geliştirdiklerini duyurdu. Mekanizmanın işleyişine ilişkin, "İlk olarak yeni tanımlanan spike (diken) protein dizilerinin mevcut aşı korumasını atlatıp atlatamayacağını ve ne ölçüde atlatabileceğini hesaplıyoruz" diyen Şahin, bu proteinin konakçı hücreye ne kadar etkili bir şekilde kenetlenebildiğini görmek için de yeni bilgisayar tabanlı algoritmalar kullandıklarını ifade etti.

Şahin, daha sonra her hafta izlenecek 100 varyantın listesinin oluşturulduğunu sözlerine ekledi. BioNTech CEO"su, "Bu adımla hangi virüs evrimlerinin sorunlu hale gelebileceğini daha iyi tespit edebiliriz. Bu listedeki tüm varyantlar için eşleşen DNA plazmidlerini de oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

AFP,dpa / SÖ,ET