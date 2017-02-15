 Şahin: Endişelenmek için bir neden yok | Almanya | DW | 01.12.2021

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Almanya

Şahin: Endişelenmek için bir neden yok

BioNTech’in kurucularından Prof. Uğur Şahin, Covid-19 aşısının yeni Omicron varyantına karşı büyük olasılıkla koruma sağladığını açıkladı. Şahin yeni varyanttan ziyade aşı olmayanlar nedeniyle endişelendiğini söyledi.

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BioNTech şirketinin kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin, geliştirdikleri Covid-19 aşısının Omicron varyantına  karşı da büyük olasılıkla güçlü koruma sağladığını açıkladı. Reuters haber ajansına konuşan Şahin, önümüzdeki iki hafta boyunca iki ve üç doz BioNTech/Pfizer'in Comirnaty aşısını  olanlardan alınan kan örnekleri üzerinde laboratuvar testlerinin yapılacağını ve aşının Omicron varyantına etkili olup olmadığının inceleneceğini söyledi.

Şahin, "İnsanların, Omicron'un neden olduğu ciddi hastalığa karşı yeterli miktarda korumaya sahip olacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu. Ciddi hastalıkla hastaneye yatma ya da yoğun bakımı kast ettiğini belirten Şahin,gerekli olup olmadığı belli olmasa da BioNTech'in aşının Omicron varyantına göre güncellenen bir versiyonu üzerinde çalıştığını kaydetti. 

Şahin üçüncü güçlendirici dozun Omicron  varyantına karşı bir koruma katmanı sağlamasının muhtemel olduğunu belirterek  "Özellikle endişelenmek için bir neden yok. Şu an beni endişelendiren tek şey hala aşılanmayan kişilerin olması" şeklinde konuştu.

Laboratuvar testlerinin Omicron varyantında hafif ve orta dereceli hastalıkta aşı korumasında bir miktar kayıp yaşandığını göstermesini beklediğini söyleyen Şahin, ancak bu kaybın boyutunu tahmin etmenin zor olduğunu belirtti.

Baskın varyant olur mu?

Şahin'in açıklamaları ABD merkezli ilaç ve aşı üreticisi Moderna'nın  CEO'su Stephane Bancel'in açıklamalarının ardından geldi. Bancel, mevcut korona aşılarının etkisinin yeni ortaya çıkan Omicron varyantına karşı daha düşük olabileceğini söylemiş, uygulanan aşıların halen baskın olan Delta varyantına karşı etkili olduğunu kaydetmişti.

Şahin Omicron'un Delta varyantı gibi baskın olup olmayacağı tartışmasına çekilmek istemediğini belirterek "Ama bu olsa bile panik yapmayı gerektirecek bir neden değil" şeklinde konuştu.

Öte yandan Omicron dünya genelinde yayılmaya devam ederken, pek çok ülke Omicron'a karşı art arda kısıtlamalar yürürlüğe sokuyor.

Video izle 07:50

Omicron varyantı Delta'dan tehlikeli mi?

Reuters / SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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