Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti soruşturuluyor

Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyesi, avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Yeşilköy'de bir balık restoranında dün gece uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Restoran ve çevresinde güvenlik kameraları incelemeye alınırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. İki çocuk babası olan Mahmutyazıcıoğlu, sunucu Ece Erken'le evliydi.

İddiaya göre olay Bakırköy, Yeşilköy Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Cümbüş Sokak’ta bir balık restoranında bulunan Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler silahlı saldırı düzenledi.

Saldırı sonrası olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edilirken sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Mahmutyazıcıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay esnasında restoranda Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile beraber olan şoförünün de yaralandığı fakat hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Saldırı sonrası sağlık ekiplerinin müdahalesi bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine de yansıdı. Mahmutyazıcıoğlu'nun 34 BJK 606 plakalı aracının ise restoran önünde park halinde olduğu belirtildi.

İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklamada, olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı, 4 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtilirken cinayetin tek bir silah kullanılarak işlendiği kaydedildi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun alacak verecek meselesinde arabuluculuk yaptığı belirtildi.

Çakıcı’nın avukatlığını yaptı

İstanbul Barosu’na kayıtlı olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Kültür Hukuk Bürosu'nun yönetici ortağıydı. İstanbul Yeşilköy'de bulunan Kültür Hukuk Bürosu, idare hukuku, gayrimenkul hukuku ve ceza hukuku alanında çok sayıda davaya bakıyor.

Ölümünün ardından Mahmutyazıcıoğlu’nun ülkücü mafya lideri Alaattin Çakıcı ile yakınlığı da gündeme geldi. Alaattin Çakıcı’nın avukatlığını da yapan Mahmutyazıcıoğlu ve eşi Ece Erken’in, Çakıcı ile birlikte çektirdikleri fotoğraflar sosyal medya paylaşımlarına yansımıştı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu sunucu Ece Erken'le evliydi.

Nisan 2020’de infaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan Çakıcı’ya ilk ziyaretini teknede yapan Mahmutyazıcıoğlu, Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafa "Meslek hayatımdaki ilk müvekkilim, amcam Alaattin Çakıcı, cezaevinden çıktıktan sonra Covid nedeniyle geciken ziyaretimi teknesinde yaptım. Bundan sonra sağlık ve huzur senden eksik olmasın" notunu düşmüştü.

Ece Erken de Temmuz 2020'de eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte Bodrum'da Alaattin Çakıcı ile bir araya geldiğine dair Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafa "Alaattin abim ile Yalıkavak hatırası" yorumunu yazmıştı.

Beşiktaş Kulübü'nden açıklama

Mahmutyazıcıoğlu, Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yapmıştı. Beşiktaş Jimnastik Kulübü de olay sonrasında başsağlığı mesajı yayınladı. Yayınlanan mesajda “Eski Yönetim Kurulu Üyelerimizden Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz” denildi.

Beşiktaş Kulübü eski başkanı Fikret Orman da Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında açıklama yaptı. Skorer’a konuşan Orman, saldırı öncesi Mahmutyazıcıoğlu'nun yanında olduğunu belirterek, "Hala olayın şokundayım. Kardeşimi kaybettim" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

DW, DHA/ PÜ, SSB

© Deutsche Welle Türkçe