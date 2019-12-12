Şaban Vatan yeni bir belge paylaştı: Giyside lastik izi

Şaban Vatan sosyal medya hesabından kızı Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin yeni belgeler paylaştı. Vatan kızının, yüksekten düşerek ölmediğini, bir aracın çarptığını belirterek, Adli tıp raporunda yazılanların doğru olmadığını savundu.

DW Türkçe'ye konuşan Şaban Vatan, kendi yaptığı incelemeler doğrultusunda, kızının öldürüldüğü iddiasını destekleyen belgeler olduğunu öne sürdü. Vatan "Son gelişmede bu kadar dosyanın içinde gece yarısı sabaha karşı yaptığım gelişmede buyrun Rabia Naz'ın elbisesinde evet inceleme yapılmış 1 yıl sonra ve bu inceleme sonucunda görüyoruz ki araba lastik araç lastik izi geçmiş" şeklinde konuştu.

Dosya ile ilgili günlerdir inceleme yaptığını söyleyen Vatan "Her defasında enteresesan gelişmelerle karşı karşıya kalıyorum. Rabia Naz olayında tüm kamuoyunun bildiği tırnak DNA'sını ortaya çıkarttıran dosyada bulunan tırnak DNA'sını ortaya çıkaran bendim. Nasıl oluyor da müfettişler dahi geldiği halde o DNA'yı çıkartmamışlardı, sonra ben ortaya çıkartınca direk Şaban Vatan'ın ve oğlunun DNA'sı olarak sunuldu. Hayır kesinlikle kabul etmiyoruz, tırnakta bir durum olduğunu hepimiz biliyoruz. Çünkü bugüne kadar adli tıp kurumları ile ilgili gelişmelerle ilgili beklentilerimizin hepsinin bir talimat konusu olduğunu gördük. En son Rabia Naz'ın dirsekler üzerinde sürünebilir durumuna 20 tane profesörün atmış olduğu imzanın da yalan olduğu ortaya çıktı. Çünkü bu durumlarda Rabiz Naz'ın almış olduğu hasarlarda asla bir adım ileri gidebilecek olduğu durumu yoktur" şeklinde konuştu.

Uzmanlar: Trafik kazası olabilir

Rabia Naz'ın ölümünü araştırmak üzere kurulan Meclis komisyonu üyeleri de Perşembe günü adli tıp uzmanlarını dinlemiş, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Tümer, yüksekten atlama ve trafik kazasında benzer kırıkların oluşabileceğini vurgulamıştı.

Ancak Tümer kemik kırıklarının nedeninin trafik kazası mı, ya da yüksekten düşme mi olduğu konusunda kesin bilgi edinemediklerini kaydetmişti.

Ancak adli tıpta "yüksekten düşme" ve "yüksekten atlama"nın farklı terimler olduğunu vurgulayan Tümer, "Yüksekten atlama için enerji gerekir. Bu vaka kesinlikle yüksekten atlama değil" şeklinde konuşmuştu. Tümer, savcının da adli tahkikat ile bunu tespit ettirdiğini sözlerine ekleyerek, "Yüksekten atlama kesinlikle olamaz" demişti.

"Hacettepe Üniversitesi olarak raporumuzda bu ölümün trafik kazası nedeniyle olabileceğini yazdık" ifadelerini kullanan Tümer, Adli Tıp Kurumu uzmanlarının ölümün yüksekten düşme nedeniyle gerçekleştiği yönündeki raporunu eleştirmiş ve söz konusu raporun tekrar gözden geçirilmesini önermişti.

Şaban Vatan vazgeçmedi

Hukukçular ise Şaban Vatan'ın dosya üzerinde adeta bir hukukçu gibi çalıştığı görüşünde. Rabia Naz Vatan dosyasını inceleyen İstanbul Barosu avukatlarından Kemal Aytaç, Şaban Vatan'ın bir baba olarak çabasının çok değerli olduğunu söyledi.

Aytaç "Her çaba bir karşılık verir. Onun çabası sayesinde bunca zaman geçmesine rağmen Rabia Naz cinayeti kamuoyunda konuşuluyor, tartışılıyor. Baskı gören bu babayı kutlamak ve destek verip yanında durmak zorundayız" dedi.

Giresun'un Eynesil ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan, 12 Nisan 2018'de evlerinin önünde ağır yaralı olarak bulunduktan sonra yaşamını yitirmişti. Baba Şaban Vatan 1,5 yıldır kızının öldürüldüğünü savunuyor ve sorumluların ortaya çıkarılması için mücadele ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise kısa süre önce, olayın cinayet olduğuna yönelik Şaban Vatan'ın iddia ettiği hiçbir bulguya rastlamadıklarını açıklamıştı.

DW / GA, TÖ, SSB, HT

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