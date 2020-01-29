Ürdün'de eski veliaht ev hapsinde

Ortadoğu ülkesi Ürdün'de yürütülen siyasi soruşturma kapsamında üst düzey çok sayıda isim gözaltına alındı. Kral II. Abdullah’ın başka bir anneden olan kardeşi eski veliaht Prens Hamza bin Hüseyin de, avukatı aracılığıyla BBC’ye gönderdiği videoyla ev hapsinde tutulduğunu duyurdu.

İnternette yayınlanan diğer videolarda, başkent Amman’ın kraliyet ailesi üyelerinin ve devlet kademesinde görevli üst düzey isimlerin yaşadığı Dabuk bölgesine çok sayıda asker ve polisin sevk edildiği görüntüleri yer aldı.

İddiaları reddetti

Prens Hamza, birçok arkadaşının ve güvenlik ekibinin görevden alındığını, ayrıca internet ve telefon bağlantısının kesildiğini bildirdi. Eski veliaht, soruşturmaya gerekçe olan herhangi bir "komplo" veya "örgüt" bağlantısının içerisinde yer almadığını savundu. Prens Hamza bununla beraber, kraliyetin yolsuzluk, adam kayırma ve yanlış yönetim gibi konuların çözümünde engellendiğini ve kimsenin yetkilileri eleştirmesine izin verilmediğini de söyledi.

Ürdün Genelkurmay Başkanlığı Cumartesi günkü açıklamasında Prens Hamza’nın gözaltına alındığı yönündeki iddiaları yalanlamış; ancak kendisinden ülkenin güvenlik ve istikrarının hedef alınmasına sebep olacak hareket ve faaliyetleri bırakmasının istendiğini bildirmişti.

Eski veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in 2012 yılındaki düğün törenine Ürdün Kralı II. Abdullah ve eşi de katılmıştı.

Güvenlik teşkilatı görevlileri gözaltında

Soruşturmada, Kraliyet Divanı Başkanı Basım İbrahim Avadallah ile beraber bazıları güvenlik teşkilatından olmak üzere 20 kişinin gözaltında olduğu açıklandı. Gözaltına alınanlar "ülkenin güvenliğine tehdit" ve "darbe girişimi" ile suçlanıyor.

Prens Hamza önceki Kral II. Abdullah'ın babası olan Kral Hüseyin'in Kraliçe Nur'dan olan oğlu. Prens Hamza, 1999 yılında Kral tarafından veliaht ilan edilse de, bu unvanı 2004 yılında geri alınmıştı.

Halk arasında popüler bir isim olan Prens Hamza son yıllarda hükümete yönelik eleştirileriyle dikkat çekiyordu.

Ankara'dan açıklama

Türkiye Dışişleri Bakanlığından Ürdün'de gelişmelerle ilgili yapılan açıklamada, "Orta Doğu’da barışın kilit ülkesi Ürdün'ün istikrar ve huzurunu Türkiye'nin istikrar ve huzurundan ayrı görmüyoruz" denildi.

Kral II. Abullah, Ürdün hükümeti ve Ürdün halkına destek vurgusu yapılan açıklamada, "Ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bazı kişilerin gözaltına alınmasıyla baş gösteren olayları endişeyle izliyoruz" ifadesi kullanıldı.

ABD ve Arap dünyasından Ürdün'e destek

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ürdün'deki gelişmeleri yakından izlediğini belirterek "Kral Abdullah ABD'nin kilit bir ortağıdır ve tam desteğimize sahiptir" açıklamasını yaptı.

Arap dünyasından Ürdün'e "ülkenin güvenliği için alınan tüm kararlarda yanındayız" mesajı geldi. Suudi Arabistan, Filistin, Mısır, Irak, Kuveyt, Bahreyn, Lübnan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), ülke güvenliği ve istikrarının korunması için alınan tüm kararlarda Ürdün'ü desteklediğini açıkladı.

AFP,AP,Reuters/GY,JD

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