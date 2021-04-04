Ürdün Kralı II. Abdullah: Kalkışma bertaraf edildi

Ürdün Kralı II. Abdullah, günlerdir ülke gündeminde olan "aile içi ihtilaflara" ilişkin ilk kez konuştu. Kral, kendisinde kızgınlığa ve acıya neden olan "kalkışmanın" sona erdiğini söyledi.

Jordan TV'de okunan açıklamada Kral'ın, "Bugün size kalkışmanın sonlandırıldığını ve mağrur Ürdünümüzün istikrarlı ve güvende olduğunu temin etmek için sesleniyorum" ifadeleri aktarıldı.

1999'dan bu yana Ürdün Monarşisi'nin başında olan Kral II. Abdullah, açıklamasında, "Son günlerde yaşanan zorluklar ulusumuzun istikrarı için en zoru ve en tehlikelisi değildi, ancak en acı vereniydi, çünkü kalkışmaya taraf olanlar kendi ailemizdendi" ifadelerini kullandı. Kral'ın günlerdir kendisinden haber alınamayan üvey kardeşi Prens Hamza'ya ilişkin ise, "Sarayda ailesiyle birlikte, benim himayemde" ifadelerine yer verildi.

Prens Hamza'nın yanı sıra gözaltına alınan ve aralarında güçlü bir aşiret mensubunun da bulunduğu diğer üst düzey isimlerin serbest bırakılıp bırakılmadığına ilişkin bir bilgi ise bulunmuyor.

Biden'dan Kral II. Abdullah'a destek

Diğer yandan Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kral II. Abdullah ile görüştüğü belirtildi. Açıklamada, Biden'ın Ürdün'e güçlü Amerikan desteğini ifade ettiği ve ülkenin ABD ve bölge için liderliğinin önemini vurguladığı kaydedildi.

Prens Hamza'nın 2012 yılındaki düğününe Kral II. Abdullah da katılmıştı

Ülkeyi sarsan haberlere yayın yasağı getirilmişti

Geçen Cumartesi BBC'ye avukatı aracılığıyla iki video mesaj ulaştırarak ev hapsinde tutulduğunu duyuran eski Veliaht Prens Hamza, II. Abdullah'ın başka bir anneden olan üvey kardeşi. 2004'te veliaht unvanı, abisi tarafından elinden alınan 41 yaşındaki Prens Hamza, Krallığa yönelttiği yolsuzluk, nepotizm ve otoriterlik eleştirileriyle öne çıkan popüler bir isim.

Prens Hamza, ev hapsinde tutulduğunu, internet ve telefonunun kesildiğini duyurduktan iki gün sonra Krallık, prensin üvey abisine sadakat yemini ettiğini duyurmuştu. Prensin iddialarını destekleyen ve Prens Hamza ile Genelkurmay Başkanı arasındaki bir diyaloğun duyulduğu ses kaydının basına sızdırılmasının ardından ülkede Kraliyet ailesi içinde yaşananlara ilişkin haberlere yayın yasağıgetirilmişti.

Ürdün'ün bölgesel "arabulucu" rolü tehlikede mi?

Koronavirüs pandemisiyle ekonomik durumu daha da kötüye gitmeye başlayan Ürdün'de her dört kişiden biri işsiz. Ülkede kötüye giden ekonomik seyrin yanı sıra yolsuzluk ve kötü yönetim uzun süredir artan bir hoşnutsuzluğa ve son aylardaki protestolara neden olmuştu.

Uzmanlara göre yaşanan son kriz, ülkenin kendi içindeki ekonomik ve siyasi sorunlarını halletmeden bölgesel uzlaşmazlıklarda arabulucu rol üstlenen Batı müttefiği rolünü sürdürmesinin artık mümkün olmadığını gösteriyor.

DW,AFP,rtr/SÖ,JD

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