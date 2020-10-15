 Ünlü müzisyen Timur Selçuk yaşamını yitirdi | YAŞAM | DW | 06.11.2020

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YAŞAM

Ünlü müzisyen Timur Selçuk yaşamını yitirdi

Türk müziğinin ünlü ismi Timur Selçuk 74 yaşında yaşamını yitirdi. Selçuk, Türk musikisinin ünlü ismi Münir Nurettin Selçuk'un oğluydu.

Timur Selçuk 74 yaşındaydı

Timur Selçuk 74 yaşındaydı

Piyanist, besteci ve yorumcu Timur Selçuk, 74 yaşında yaşamını yitirdi.

1945 yılında İstanbul'da doğan Timur Selçuk müzik hayatındaki 50'inci yılını 2018 yılında İstanbul'da verdiği konserle kutladı. 1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından Devlet Sanatçısı ünvanı verilen Timur Selçuk'un "İspanyol Meyhanesi," "Ekonomi Tıkırında," "Ayrılanlar İçin," "Karantinalı Despina" gibi şarkıları Türk müzik tarihine geçti.

Üzüntüyle karşılandı

Bir süredir Datça'da yaşayan sanatçının vefat haberinin ardından Datça Belediyesi, "Büyük usta Timur Selçuk'u kaybettik. Bize armağan ettiği muhteşem eserler için minnetlerimizi sunuyor, anısı önünde saygıyla eğiliyoruz" paylaşımını yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Timur Selçuk'un ölümünden duyduğu üzüntüyü ilk dile getirenlerden biri oldu. İmamoğlu, "Zihnimize kazılı birçok beste ile hep hatırlayacağımız müzisyen Timur Selçuk'a Allah'tan rahmet diliyorum; yakınları, sevenleri ve sanat camiamıza başsağlığı dilerim" ifadesini kullandı.

Müzik yazarı Murat Meriç de Twitter paylaşımında "Ah! Bunu hiç beklemiyordum. 'Umarım doğru değildir' demekten başka bir şey gelmiyor şu anda elimden... Çok çok üzüldüm, şu dünyada en sevdiğim bestecilerden biri Timur Selçuk" sözleri ile üzüntüsünü dile getirdi.

Timur Selçuk kimdir?

Timur Selçuk'un annesi tiyatro sanatçısı Şehime Erton, babası Türk musikisinin ünlü ismi Münir Nurettin Selçuk'tu.

5 yaşında piyano çalmaya başlayan Timur Selçuk, 7 yaşında ilk konserini verdi. Galatasaray Lisesi mezunu olan Selçuk, aynı zamanda İstanbul Belediye Konservatuvarı piyano bölümüne de devam etti.

Timur Selçuk, eski eşi Ayşegül Betil'le

Timur Selçuk, eski eşi Ayşegül Betil'le

Paris'teki École Normale de Musique de Paris'te bestecilik ve orkestra yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra 1975'te Türkiye'ye dönen Selçuk'un, "Ayrılanlar İçin," "Sen Nerdesin," "Beyaz Güvercin" ve "İspanyol Meyhanesi" gibi parçaları bu dönemin sevilen şarkıları arasında yer aldı. 

Timur Selçuk, Ümit Yaşar Oğuzcan, Orhan Veli, Attilâ İlhan ve Nâzım Hikmet'in şiirlerinden bestelediği şarkıları seslendirdi. 1976'da İstanbul Oda Orkestrası'nı ve kendi öğrencilerini yetiştirdiği Çağdaş Müzik Merkezi'ni kurdu. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 10 yıl çalıştı, Bilgesu Erenus'un "Nereye Payidar" oyunu için besteler yaptı. Sanatçı, Uğur Mumcu'nun Sakıncalı Piyade'sinin müziklerini ve "804 İşçi," "Ferhat ile Şirin," "Şeyh Bedrettin Destanı," "Tak-Tik," "Küçük Adam Ne Oldu Sana," Rumuz Goncagül ve "Galilei-Galileo" adlı oyunların müziklerini yaptı. "Sarıpınar 1914," "Üç İstanbul," "Cahide," "Hakkari'de Bir Mevsim" gibi filmlere de fon müziği besteledi. 

DW,ANKA/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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