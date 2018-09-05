Ünker: Şirketleri kabul edip dava açmak bir ilk oldu

Gazeteci Pelin Ünker, Cumhuriyet gazetesinde Kasım 2017'de yayımlanan ve dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın çocuklarının Malta'daki off-shore şirketlerini konu alan Paradise Papers yazı dizisi nedeniyle 8 bin 660 lira para cezası ve 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Yıldırım ve çocuklarının şikayetçi olduğu davanın karar duruşmasında İstanbul 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi, Ünker'i "kamu görevlisine hakaret" suçu nedeniyle "suçun işleniş şekli, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen neticenin ağırlığı, sanığın kastı ve kastının yoğunluğu" gerekçeleriyle para cezasına, "iftira" suçundan da hapis cezasına hükmetti. Cezada ertelemeye gidilmezken karar istinaf mahkemesine taşınacak.

Ünker: Dünyada bir ilk oldu

Gazeteci Ünker duruşma sonrası DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "Ceza çıkacağı belliydi. Benim yaptığım haberlerde ceza gerektirecek, suç unsuru içeren bir ifade yok. Binali Yıldırım'ın avukatının iddiası gibi birşey yok. İçerisinde iftira, hakaret unsuru içeren hiçbir şey yok. Zaten kendisi de kabul etmişti haber içerisinde yer alan şirketleri. Hem kabul edip şirketlerin varlığını, ondan sonra dava açıp bir de ceza almak dünyada bir ilk oldu aslında. Burada aslında gazetecilik faaliyeti cezalandırılmış oldu" dedi.

Yargılamaların Türkiye'de artık gazetecinin parçası haline geldiğini belirten Ünker, " Öyle bir noktaya vardı ki, biz arkadaşlarımızla tüm tanıdıklarımızla adliyede karşılaşır olduk. Artık gazeteciler sadece yazdıkları haberlerden değil, attıkları tweetlerden vs. hepsinden dolayı yargılanıyor. Öyle bir süreç var ve bu süreci bir şekilde atlatacağız diye umut ediyoruz. Haber yapmaya devam etmek gerekiyor. Aslında burada amaç yıldırmak. Yani benim bir sonra yapacağım haber için bu ceza, böyle bir haber yapmamam için göz dağı anlamına geliyor bir yerde" diye konuştu.

Tüm dünyada yayımlandı

2016 yılında Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine sızdırılan ve aralarında 40'ı aşkın ülkeden politikacıların da bulunduğu kişi ve büyük şirketlerin, off-shore hesapları ve paravan şirketler yoluyla vergi kaçırma uygulamalarını açığa çıkaran Paradise Papers (Cennet Belgeleri), dünya kamuoyunda büyük ilgi yaratmıştı. Verilerin analizi ve yapılan araştırmalar sonucu oluşturulan haberler dünyanın önde gelen medya kuruluşlarınca yayınlanmış, Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) üyesi olan Pelin Ünker'in haberi de dünyadan diğer medya kuruluşlarıyla eş zamanlı olarak Cumhuriyet gazetesinde yayımlanmıştı.

Pelin Ünker, ICIJ bünyesinde Türkiye'deki iş yapan tek gazetecinin kendisi olduğunu belirterek "Elime bir daha böyle birşey ulaştığında ben acaba hapis cezası verecekler mi diye düşünüp belki haber yapmam diye düşünerek bu ceza veriliyor. Tabii ki gazetecilik yapmaya devam edeceğiz. Diğer gazeteciler nasıl yapıyorsa biz de yapacağız" diye konuştu.

Yıldırım "Gizlisi saklısı yok" demişti

Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, haberin yayımlanması sonrasında yaptığı açıklamada hayatı boyunca denizcilikle uğraştığını, siyasete girdikten sonra işlerini oğullarına bıraktığını belirterek denizcilik sektörünün küresel bir iş olduğunu, "bunun gizli saklı bir tarafı olmadığını" söylemişti.

Habere konu olan Binali Yıldırım ve çocukları ile Berat Albayrak ve Serhat Albayrak'ın şikayetiyle Ünker hakkında dava açılmıştı. Ünker'in aynı yazı dizisi nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ağabeyi Serhat Albayrak ve Çalık Holding şikayetiyle yargılandığı diğer dava ise İstanbul 2'nci Asliye Ceza Mahkemesinde 21 Şubat'ta görülecek.

DW/BK,ÖA,HT

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