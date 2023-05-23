Ümit Özdağ: Kılıçdaroğlu ile görüşmeler olumlu gidiyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda hangi adayı destekleyeceklerine dair açıklamada bulunmak üzere basın toplantısı düzenledi.

Bu doğrultuda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdikleri görüşmeler hakkında bilgi veren Özdağ, seçimlere ATA İttifakı içinde giren Zafer Partisi'nin kararının henüz netleşmediğini açıkladı.

"Yürüyen bir süreç" olduğunu ve bu gece Kılıçdaroğlu ile tekrar yüz yüze görüşeceklerini belirten Özdağ, "Oldukça ciddi bir mesafe kaydetmekle birlikte, henüz sonuçlanmadığı için bugün akşam Sayın CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Hatay dönüşü bir toplantı daha yapacağız" dedi.

Özdağ, "Ve bu toplantıda hâlen üzerinde görüşmekte olduğumuz ve Türkiye'nin güvenliğini sağlayacak, 13 milyon sığınmacı ve kaçağın bir sene içinde vatanlarına dönmesini güvence altına alacak, böylece Türkiye'nin üzerinde yıllık 11 milyar dolara ulaşan sığınmacıların ekonomik maliyetinin artık Türk halkının sırtından atılmasını temin edecek ama aynı zamanda Cumhuriyetimizin kuruluş esaslarını, Anayasa'nın ilk dört maddesini, 66'ncı maddeyi güvence altına alacak ve PKK, FETÖ, IŞİD gibi terör örgütleriyle de stratejik ve uzun vadeli sıfır tolerans ilkesine dayalı bir mücadeleyi öngören protokol görüşmelerini büyük ölçüde ilerletmiş bulunuyoruz. Ama nihayetlenmedi. Nihayetlenmesi ve imzaya bağlanması için yüz yüze bazı görüşmeler yapılması gerekiyor" diye ekledi.

Özdağ, "Bu yüz yüze görüşmeleri bu gece gerçekleştireceğiz inşallah. Ve burada da şu ana kadar olumlu gelişen süreci bu son aşamada da olumlu gerçekleştireceğimizi umuyoruz. Ve bunu başarabilirsek eğer yarın saat 11.00'de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte burada bir açıklama yapmayı planlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Suriyelilerin dönüşü

Zafer Partisi lideri, Suriyelilerin ülkelerine gönderilmesi konusundaki bir soruya ise "Gönüllü değil, gerekirse zorla, bir sene içerisinde, uluslararası hukuka uygun olarak" diye yanıt verdi. Özdağ, "Keza Türkiye'nin güvenliği açısından terörle mücadelede Türk devletinin hukukun içerisinde terörle ilintili yerel yöneticilerin yerine devlet görevlilerini kayyum olarak ataması imkânının her zaman olması gerektiğini düşünüyoruz" diye ekledi.

Özdağ, ATA İttifakı'nın ilk turda elenen Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklaması konusunda da "Sinan Bey'in kendi takdiridir, Zafer Partisi'ni bağlamamaktadır. Bu noktada Sinan Bey ile farklı düşünüyoruz. Kamuoyunun değerlendirmesine bırakıyoruz biz bu konuyu" dedi.

Özdağ, "Biz Sinan bey ile yola çıkarken cehennemin kapılarını kapatmak için yola çıktık. Biz cehennemin kapılarını kapatmaya hâlâ çalışıyoruz" diye konuştu.

Özdağ, "Biz sadece Zafer Partisi'ne oy veren yurttaşlarımıza değil, sadece Zafer Partisi'nin ve Ata İttifakı'nın göstermiş olduğu adaya, Sinan Bey'e oy veren değerli seçmene değil, bütün siyasi partilere ve büyün adaylara oy veren seçmenlere çağrıda bulunuyoruz" dedi.

Oğan'ın Cumhur İttifakı kararı

Oğan, dün istikrar vurgusu yaparak ikinci turda Erdoğan'ın desteklenmesi çağrısında bulunmuştu. ATA İttifakı'nın adayı Oğan, ilk turda yüzde 5,17 oranında oy almıştı.

ATA İttifakı içinde 14 Mayıs sürecini Oğan ile yakın istişare içinde yürüten Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Oğan'ın açıklamasının sadece kendi politik tercihi olduğunu belirtmişi. Özdağ, Zafer Partisi'nin kararını ise Salı günü saat 11.00'de kendisinin açıklayacağını duyurmuştu. Basın açıklamasının saati daha sonra 13.00 olarak değiştirilmişti.

Özdağ, dün Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Atatürk çizgisinde Türk Milliyetçiliği zemininde kurulan Zafer Partisi'nin Genel Başkanı olarak, kuruluş ilkelerini koruma (Anayasa 1-4 Md. Ve 66 Md.) ve terörle etkin mücadele için gerekenlerin yapılması, 13 milyon sığınmacının geri dönmesinin sağlanması ile ilgili şartları içeren, Türkiye Cumhuriyetini daha ileri taşıma gayesiyle oluşturduğumuz mutabakat metnini, iş birliği esasları çerçevesinde CHP Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'na sundum. Millet ittifakı paydaşlarının onayını alması gerektiğini ifade etti. Kendisi, yarın saat 11.00'de yapacağım basın toplantısına kadar, Millet İttifakının umarım olumlu cevabını iletecek" demişti.

DW/CÖ,BÖ