Ümit Özdağ: İkinci turda Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, düzenledikleri ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesi anlaşmaya vardıklarını kamuoyuna duyurdu.

İki liderin Zafer Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından konuşan Özdağ, parti olarak 28 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.

Özdağ, ikinci turda Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararlarında sığınmacı konusunun belirleyici olduğunu söyledi.

14 Mayıs seçimlerine ATA İttifakı içinde giren Zafer Partisi'nin lideri, "AK Parti Genel Başkanvekili Numan Bey bizi ziyaret etti. Bizden destek istediler. Kendilerine sorduk: 'Sığınmacılar konusunda ne yapmayı düşünüyorsunuz?' Anlattıkları şey, sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu. Kemal Bey'le görüştük. Kemal Bey çok net bir şekilde sığınmacıların vatanlarına dönmesi gerektiğini ve bu politikayı izleyeceğini söyledi" dedi.

Özdağ, "Bu politikanın detaylarını konuştuk ve Zafer Partisi'nin önermiş olduğu bir sene içerisinde uluslararası hukuka uygun, insan haklarını gözeten, dönen Suriyelilerin Suriye'de güvenliğini sağlayacak ama Türk ekonomisinin üzerindeki büyük yükü de kaldıracak, sokaklarımızı tekrar güvenli hâle getirecek, uyuşturucu çetelerini sokaklarımızdan, okulların önünden çözecek bir model üzerinde kendisiyle fikir birliğine vardık ve bundan dolayı da Zafer Partisi olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, ikinci turda destekleme kararı verdik. Hayırlı olsun" diye ekledi.

Ümit Özdağ partisinin genel merkezi önünde yapılan toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı Fotoğraf: Kıvanc El/DW

Basın toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu ise "Türkiye'nin geleceği açısından, Türkiye'nin huzurlu bir ülke olması açısından, Türkiye'nin güçlendirilmiş parlamenter sisteme kavuşup daha sağlıklı bir yol yürümesi açısından her bir Genel Başkan, her bir siyasal parti sorumluluklar düşüyor. Bizler de bu sorumluluğun bilincinde olarak bir araya geldik ve güzel sonuçlar elde edildi" dedi.

İki lider, partiler arasında varılan mutabata ilişkin bir protokol metni de imzaladı.

Özdağ, Kılıçdaroğlu vardığı anlaşmanın ardından Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Türkiye göçmenistan olmayacak. 29 Mayıs 2023'de Türk halkı ülkesini geri almaya başlayacak" dedi.

Oğan, Erdoğan'ı destekliyor

ATA İttifakı'nın ilk turda elenen Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, önceki gün istikrar vurgusu yaparak ikinci turda Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteklenmesi için çağrıda bulunmuştu. ATA İttifakı'nın adayı Oğan, ilk turda yüzde 5,17 oranında oy almıştı.

ATA İttifakı içinde 14 Mayıs sürecini Oğan ile yakın istişare içinde yürüten Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Oğan'ın açıklamasının sadece kendi politik tercihi olduğunu belirtmişti. Özdağ daha sonra da Kılıçdaroğlu ile görüşmeler gerçekleştirmişti.

DW/CÖ,BÖ