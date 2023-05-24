  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
İkinci tur
14 Mayıs seçimleri
Türkei | Treffen | Kemal Kilicdaroglu und Ümit Özdag
Fotoğraf: Zafer Partisi
PolitikaTürkiye

Ümit Özdağ: İkinci turda Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz

2 saat önce

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini duyurdu.

https://p.dw.com/p/4RjlQ

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, düzenledikleri ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesi anlaşmaya vardıklarını kamuoyuna duyurdu.

İki liderin Zafer Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından konuşan Özdağ, parti olarak 28 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.

Özdağ, ikinci turda Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararlarında sığınmacı konusunun belirleyici olduğunu söyledi.

14 Mayıs seçimlerine ATA İttifakı içinde giren Zafer Partisi'nin lideri, "AK Parti Genel Başkanvekili Numan Bey bizi ziyaret etti. Bizden destek istediler. Kendilerine sorduk: 'Sığınmacılar konusunda ne yapmayı düşünüyorsunuz?' Anlattıkları şey, sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu. Kemal Bey'le görüştük. Kemal Bey çok net bir şekilde sığınmacıların vatanlarına dönmesi gerektiğini ve bu politikayı izleyeceğini söyledi" dedi.

Özdağ, "Bu politikanın detaylarını konuştuk ve Zafer Partisi'nin önermiş olduğu bir sene içerisinde uluslararası hukuka uygun, insan haklarını gözeten, dönen Suriyelilerin Suriye'de güvenliğini sağlayacak ama Türk ekonomisinin üzerindeki büyük yükü de kaldıracak, sokaklarımızı tekrar güvenli hâle getirecek, uyuşturucu çetelerini sokaklarımızdan, okulların önünden çözecek bir model üzerinde kendisiyle fikir birliğine vardık ve bundan dolayı da Zafer Partisi olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, ikinci turda destekleme kararı verdik. Hayırlı olsun" diye ekledi.

Ümit Özdağ partisinin genel merkezi önünde yapılan toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı
Ümit Özdağ partisinin genel merkezi önünde yapılan toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladıFotoğraf: Kıvanc El/DW

Basın toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu ise "Türkiye'nin geleceği açısından, Türkiye'nin huzurlu bir ülke olması açısından, Türkiye'nin güçlendirilmiş parlamenter sisteme kavuşup daha sağlıklı bir yol yürümesi açısından her bir Genel Başkan, her bir siyasal parti sorumluluklar düşüyor. Bizler de bu sorumluluğun bilincinde olarak bir araya geldik ve güzel sonuçlar elde edildi" dedi.

İki lider, partiler arasında varılan mutabata ilişkin bir protokol metni de imzaladı.

Özdağ, Kılıçdaroğlu vardığı anlaşmanın ardından Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Türkiye göçmenistan olmayacak. 29 Mayıs 2023'de Türk halkı ülkesini geri almaya başlayacak" dedi.

Oğan, Erdoğan'ı destekliyor

ATA İttifakı'nın ilk turda elenen Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, önceki gün istikrar vurgusu yaparak ikinci turda Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteklenmesi için çağrıda bulunmuştu. ATA İttifakı'nın adayı Oğan, ilk turda yüzde 5,17 oranında oy almıştı.

ATA İttifakı içinde 14 Mayıs sürecini Oğan ile yakın istişare içinde yürüten Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Oğan'ın açıklamasının sadece kendi politik tercihi olduğunu belirtmişti. Özdağ daha sonra da Kılıçdaroğlu ile görüşmeler gerçekleştirmişti.

DW/CÖ,BÖ

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Wahlen in der Türkei I Sinan Ogan

ATA İttifakı seçmenleriyle kartlar yeniden mi karılıyor?

ATA İttifakı seçmenleriyle kartlar yeniden mi karılıyor?

ATA İttifakı’nın dağılmasının ardından seçmenlerinin nereye gideceği tartışılıyor. Uzmanlara göre milliyetçi/ülkücü ve Atatürkçü olan bu kesimin büyük çoğunluğu aynı zamanda Erdoğan karşıtı.
Politika23 Mayıs 2023
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu

Oğan'ın kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan sert açıklama

Oğan'ın kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan sert açıklama

Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Oğan'ın Erdoğan'a destek çağrısı yapmasına tepkiler yağıyor. Kılıçdaroğlu, "Kimin bu güzel vatandan kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli!" dedi.
Politika22 Mayıs 2023
Wahlen in der Türkei I Sinan Ogan

Sinan Oğan kararını açıkladı

Sinan Oğan kararını açıkladı

Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ikinci tur için istikrar vurgusu yaparak Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. Oğan'ın Millet İttifakı'na yönelik sitemleri dikkat çekti.
Politika22 Mayıs 2023
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Türkei | Treffen | Kemal Kilicdaroglu und Ümit Özdag

Millet İttifakı-Zafer Partisi protokolü neler içeriyor?

Politika17 dakika önce
Toplam sayfa sayısı 2, sayfa 1
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

28 Mayıs: Afrika ülkelerinde de dikkatler ikinci turda

28 Mayıs: Afrika ülkelerinde de dikkatler ikinci turda

Ekonomi7 saat önce
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından milyonlarca Ukraynalı ülkesini terk etmek zorunda kaldı

Ukrayna savaşı: Demokrasi için zorlu sınav

Ukrayna savaşı: Demokrasi için zorlu sınav

Politika20 saat önce

MİT'e casus yazılım satıldığı iddiası Alman mahkemesinde

MİT'e casus yazılım satıldığı iddiası Alman mahkemesinde

Hukuk ve Adalet23 Mayıs 2023

Suriyelilerin geri gönderilmesi mümkün mü?

Suriyelilerin geri gönderilmesi mümkün mü?

Politika23 Mayıs 2023
Türkiye Cumhuriyeti pasaportu

Türkiye'de vatandaş olma ve oy kullanma koşulları neler?

Türkiye'de vatandaş olma ve oy kullanma koşulları neler?

Göç22 Mayıs 2023
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu

Necip Hablemitoğlu davası: Tetikçi kim?

Necip Hablemitoğlu davası: Tetikçi kim?

Hukuk ve Adalet22 Mayıs 2023
Ana sayfaya dön