Üç ilçede seçimler yenilenmeyecek

Yüksek Seçim Kurulu itirazların olduğu Siverek, Halfeti ve Ürgüp'te seçimlerin yenilenmeyeceğini açıkladı.

Türkiye'de 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarına yönelik itirazlar karara bağlanıyor.

Bu bağlamda Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Şanlıurfa'nın Siverek ile Halfeti ve Nevşehir'in Ürgüp ilçelerinde seçimlerin yenilenmemesine karar verildiğini duyurdu.

Konu ile ilgili toplanan YSK, CHP'nin "Ürgüp'te seçimin yenilenme kararının kaldırılması" talebini kabul etti. Böylece Ürgüp'te sonuca yönelik itiraz karara bağlanmış oldu.

Ayrıca YSK, AKP'nin Siverek'te, DEM Parti'nin de Halfeti'deki seçimlerin yenilenmesi kararlarına itirazlarını da değerlendirerek, bu ilçelerde de seçimlerin yenilenmeyeceğine karar verdi.

İstanbul'un 3 ilçesinde oylar yeniden sayılmayacak

Öte yandan YSK, İstanbul'un Bahçelievler, Ümraniye ve Pendik ilçelerinde "oyların yeniden sayılması" talebini reddetti. Bu ilçelerdeki seçim sonuçlarına CHP itiraz etmişti.

YSK ayrıca DEM Parti'nin Bitlis'te, CHP'nin de Nevşehir Avanos'ta oyların yeniden sayılmasına ilişkin talepleri kabul edilmedi.

YSK, AKP'nin Ordu'da İl Seçim Kurulu'nun bazı ilçelerde oyların yeniden sayılmasına ilişkin kararına itirazını da değerlendirdi.

Buna göre Gölköy, Kumru ve Gülyalı'da oyların yeniden sayılmamasına; İkizce, Perşembe, Mesudiye, Çamaş, Gürgentepe, Kabataş, Ünye'de ise oyların yeniden sayımının devamına karar verildi.

DW,TY,BÖ

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