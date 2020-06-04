Üç eski milletvekili cezaevinde

TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillikleri düşürülen HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları ile CHP'li Enis Berberoğlu tutuklandı.

Güven ve Farisoğulları, haklarındaki kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle Diyarbakır'da gözaltına alınmıştı.

Adliyedeki işlemlerinden sonra tutuklanan Leyla Güven Yüksek Güvenlikli Kadın Kapalı Cezaevi'ne, Musa Farisoğulları ise D Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

HDP'li Leyla Güven

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Farisoğulları Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dokuz yıl, HDP Hakkari Milletvekili Güven ise yine aynı mahkemece aynı suçtan yargılandığı davada altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Farisoğulları ve Güven'e verilen cezalar, Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesince onanmıştı.

Berberoğlu, Maltepe Cezaevi'nde

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan ve Yargıtay'ın onama ile infaz durdurma kararı üzerine 20 Ekim 2018'de tahliye edilen Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Enis Berberoğlu da milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından dün akşam saatlerinde Bakırköy'deki evinde gözaltına alındı.

İstanbul Adalet Sarayı'nda infaz savcılığına çıkarılan Berberoğlu, cezasının kalan infazını tamamlaması için yeniden tutuklanarak Maltepe Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Berberoğlu: Sürpriz olmadı

Berberoğlu milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki günlerde kalan 18 aylık cezamı yatmak üzere cezaevine teslim olacağım. Zaten çıktığım günden itibaren bu bir teneffüs dediğim için bu karar bana hiç bir şekilde sürpriz olmadı şaşkınlık yaratmadı. Çünkü Türkiye'de benim çıktığım günden bugüne demokrasi koşullarında herhangi bir düzelme yok. Dolayısıyla bana da isabet edecek bir demokrasi piyangosu beklemek fazla sahtelik olurdu" demişti.

Berberoğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun geçen hafta yaptığı "Demokrasi için bir bedel ödenecekse bu bedeli önce CHP'liler öder" açıklamasına atıfta bulunarak "Ben de bu bilinçteyim ve bu vicdan rahatlığı içinde mecliste yaptıklarım ve yapamadıklarımdan dolayı hepinizden helallık istiyorum. Beş yıl müddetle belki siyaset yasağı uygulanacağı için karşınızda olamayabilirim ama bilin ki her zaman CHP'liyim ve CHP'li kalacağım" ifadesini kullanmıştı.

Berberoğlu'nun 2017'de tutuklanmasının ardından "Adalet Yürüyüşü"nü gerçekleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesini "millet iradesinin yok sayılması" olarak nitelendirdi. Kılıçdaroğlu, "Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi, içinde yaşadığımız 20 Temmuz Sivil Darbe sürecinin bir sonucudur, millet iradesinin yok sayılmasıdır. Adaleti, hakkı ve hukuku sağlamak için demokrasi mücadelesine devam edeceğiz" dedi.

Güven: CHP'nin de sorumluluğu var

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Güven ise "Türkiye Cumhuriyeti devleti demokratik siyaset yürüten Kürtlere karşı sürekli bir darbe hâlinde. Darbenin illa silahlı olması gerekmiyor. Siyasi darbeler en çok da Kürtlere uygulanıyor" açıklamasında bulunmuştu. "Evet CHP'nin de bir milletvekili var ama CHP'nin bunda sorumluluğu da var" diyen Güven "2016'da, dokunulmazlıklar kaldırıldığında HDP ile birlikte hareket etmiş olsalardı belki bugün bunları yaşamayacaktık" diye konuştu. Güven "Yaşamın her alanında siyaset yapmaya devam edeceğiz" demişti.

DW / CÖ,ET

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