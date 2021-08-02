Üç AB uçağından biri Türkiye'ye ulaştı  

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Türkiye'de altı gündür devam eden orman yangınlarına müdahale için Hırvatistan'dan gelen Canadair tipi yangın söndürme uçağının Antalya Gazipaşa Havalimanı'na ulaştığını duyurdu. Delagasyon aynı tip iki uçağın da yarın Türkiye'de olacağını açıkladı.

AB Komisyonu, Türkiye'nin talebiyle AB Sivil Koruma Mekanizması'nın yangınlara müdahale için devreye sokulduğunu açıklamıştı. Avrupa Kriz Yönetim Komiseri Janez Lenarčič, “AB, bu zor zamanlarda Türkiye ile sonuna kadar dayanışma içindedir. Yardım teklif eden bütün ülkelere çok teşekkür ediyorum. Düşüncelerimiz, sevdiklerini kaybeden Türkler ve öldürücü yangınlarla mücadele için elinden geleni yapan cesur insanlar ile beraber. Daha fazla yardım sağlamaya hazırız” demişti.

AB Komisyonu, Türkiye'ye gönderilen uçakların 2019'da kurulan ve Avrupa'nın sivil değerlerini korumak amacında olan rescEU programında yer aldığını duyurdu.

AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu'nun verdiği bilgiye göre 3 uçak; CL415 tipi. Türkiye'de yangın söndürme çalışmalarına destek verecek uçaklar, Kanadalı Bombardier tarafından tasarlanan turboprop motorlu. Her uçak 6 bin 140 litre su kapasitesine sahip.

6 ilde, 13 yangın sürüyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, Twitter hesabından Pazartesi akşamı paylaştığı bilgilere göre, son altı günde Türkiye'nin 32 ilinde çıkan 137 yangın kontrol altına alınırken, altı ilde 13 farklı yangına müdahale sürüyor.

Pakdemirli, "An itibarıyla devam eden yangınlarda toplam 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 805 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinası ile 5200 personelimiz görev yapıyor" bilgisini verdi.

DW/HK, JD

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