Üçüncü ittifak yeniden toplanıyor

HDP’nin çağrısıyla üçüncü ittifak arayışı için geçtiğimiz ay ilk kez ortak bir masada buluşan 9 siyasi yapı, bu ay yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor. Bir önceki toplantıya katılmayan siyasi parti ve oluşumlardan yeni katılımlar beklenirken, toplantının gündemi için, öncesinde görüş alışverişinde bulunulacak. Siyasi parti ve oluşumlarla yapılacak değerlendirmelerin ardından toplantıda ele alınacak konular da belirlenecek. Bu arada DW Haber’in edindiği bilgiye göre, ilk toplantıya katılan siyasi partiler, toplantının ana gündem maddesinin "halkın yaşadığı ekonomik zorluklar çerçevesinde mücadele birlikteliği" olması yönünde görüş birliğine vardı.

"İki ittifak dışında güçlü bir halk seçeneği olacak"

DW Haber’in sorularını yanıtlayan EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, sol, demokratik ve sosyalist partilerle çeşitli düzeyde görüşmelerin sürdüğünü ancak, ekonomik zorluklar nedeniyle işçi ve emekçilerin hak alma eylemleri ile halkta oluşan tepkinin ön plana geçtiğini söyledi. Birlik görüşmelerinde ekonomik koşulları öncelik haline getirdiklerini ifade eden Akdeniz, "Burada güçlü bir toplumsal mücadele örgütlenirse birleşik emek cephesi yaratılabilirse iki ittifak dışında güçlü bir halk seçeneği olacaktır" dedi.

"8 Mart, 1 Mayıs gibi gösteri günleri var"

Cumhur İttifakı'nın topluma korku salarak sokak ve meydanları yasakladığını, Millet İttifakının da her şeyi sandığa havale ederek provokasyon endişesi yayarak kitleleri sokak ve meydanlardan uzak tutmaya çalıştığını öne süren Akdeniz, "Tam da bu ağır koşullarda halkın temel ekonomik talepleri üzerinden iş bırakma eylemleri, sokak ve meydan hareketini güçlü tutmak önemli bir çıkış yolu olacak" dedi. Emek ve meslek örgütleriyle bu çerçevede görüştüklerinin altını çizen Akdeniz, "Önümüzde, 8 Mart, Nevroz ve 1 Mayıs gibi gösteri günleri olacak. Oradan güçlü toplumsal muhalefeti örgütleyeceğiz. Toplumsal muhalefet güçlü örgütlenirse politik sonuçları olur, sandıkta da karşılığı olur" diye konuştu.

HDP'li yetkili: Her olasılığa karşı A, B ve C planlarımız hazır

Bu arada, HDP ile Sol Parti arasında ittifaka ilişkin ortaya çıkan görüş ayrılığı ile ilgili ise henüz bir gelişme yaşanmadı. HDP'li üst düzey bir yetkili, ilk toplantıya katılmayan ve ittifak görüşmelerinin dışında yer alan Sol Parti ile ilgili DW Haber'in sorusunu şöyle yanıtladı: "Sol Parti’nin bizim için her zaman ayrı bir yeri var. Geleneği olan köklü bir parti. Onlarla birlikte mücadele etmekten memnuniyet duyarız." HDP'li yetkili, partiye yönelik devam eden kapatma davası ve bu bunun sonucunda ittifakın ne yönde etkileneceği ile ilgili soru üzerine de şunları söyledi: "Biz, HDP’yi kapattırmayacağız diyoruz ama HDP, her duruma hazırlıklı. Her olasılığa karşı A, B ve C planlarımızı hazırladık. Bize oy veren milyonları hiçbir durumda seçeneksiz bırakmayız. Biz kurulduğumuz günden bu yana sol ve sosyalist bileşenlerin birlikteliğini önemsiyoruz. Bileşenler, seçime birlikte girme kararı verirse, seçenekleri de belirler" ifadesini kullandı.

TKP’li Kemal Okuyan: Halkın somut sorunları var

EMEP ve Sol Parti ile görüşmelerinin devam ettiğini hatırlatan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan da, "Ara değerlendirmelerimizi yapıyoruz, bunları birleştireceğiz. Bir hafta, 10 gün içerisinde bu ara değerlendirmeyi tamamlarız diye düşünüyoruz" dedi. EMEP ve Sol Parti ile görüşmelerinde seçime endeksli hareket etmediklerini ifade eden Okuyan, HDP’nin çağrısı ile yapılan ilk toplantının da ittifak toplantısı olmadığını vurgulayarak, "Halkın somut sorunları var. Özellikle elektrik faturaları, hayat pahalığı, açık somut şeyler. Son dönemdeki ekonomik güçlükler, bir ortak mücadele kültürü için zemin yaratıyor. Emekçi halkın sorunlarla ilgili bir mücadelenin yükselmesi, ortak mücadelenin yükselmesi son derece iyi olur" diye konuştu.

Okuyan, HDP’nin çağrısı ile yapılan ilk toplantıya atıfla, "Biz orada bulunan ve orada bulunmayan güçler arasında daha kuvvetli bir iletişimin olmasını istiyoruz. Siyasi partileri değil, ilkeleri konuşmaya çalışıyoruz. Bu ilkeleri kabul eden, herkesle birlikte yürürüz" ifadesini kullandı. Kendilerine ilk toplantı için 'Orada ne işiniz var?' sorusunun yöneltildiğini kaydeden Okuyan, şöyle devam etti:

"Kendimizi kapatmış durumda değiliz"

"Siyasi içeriğini merak ettiğimiz ve önemsediğimiz davete tabii katılırız. Bir yandan da biz bu süreci yürütürken önemli gelişmeler oldu. Üçüncü ittifak ve başka öneriler de var. Bunlarla ilgili de görüşmelere katılıyoruz. Kendimizi kapatmış durumda değiliz. Burada şunu unutmamak gerekiyor. Muhalefet içerisinde ve muhalefette sol taraf olarak görülen CHP’yi de katalım, siyasi oluşumlar arasında çok köklü farklılıklar var. Bunlar kısa erimde giderilebilecek farklılıklar değil. Zaman zaman belirsizlikler o mücadelenin enerjisini de götürüyor. Biz parti olarak belirsizleşmiş bir muhalefetin parçası olmak istemiyoruz." Okuyan, "HDP’nin kapatılması durumunda sürecin nasıl ilerleyebileceği"ne yönelik soru üzerine de şunları söyledi: "HDP’nin kapatılması, HDP’nin çok ötesinde bir siyasi hamle olur. Birinci boyutu, demokrasinin alanının daraltılması. Bir başkası da özel olarak HDP’yi ilgilendiren boyutu. TKP’nin tavrı son derece net. TKP, kapatılma girişimlerinin hep karşısında durdu. Bunu yaparken, HDP ile aramızdaki ayrımları yok sayan bir tutum içerisine girmedik. Biz Türkiye’de siyasetin alanını daraltan hele hele Kürt sorunu ile bağlantılı bir partiye dönük yapılacak adımların karşısında zaten dururuz. Buradan önümüzdeki döneme dair bir şey çıkar mı? Yeni bir strateji çıkar mı? Bunları otururuz değerlendiririz. Bu arada, Türkiye solunun üzerinden CHP ve HDP gölgesinin kalkması gerektiği düşüncemizde elbette bir değişiklik yok."

Kadıgil: Sadece seçm odaklı hareket etmiyoruz

Türkiye İşçi Partisi Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil de, sadece seçim odaklı hareket etmediklerini belirtti. Kadıgil, "HDP’nin çağrısı ile toplandığımızda, bu ittifakta yer almayacağını beyan eden partiler olmuştu. İttifakta yer almak istediğini belirten partilerle toplantımızı gerçekleştirdi. İlk toplantının çağrıcısı olan HDP bir kez daha bir araya gelmeyi önerdi. Bu toplantılarda vekil sayısı gibi konular hiç gündeme gelmedi, cümle bile kurulmadı" diye konuştu. Seçim sonrası için de ezilenlerin sorunlarına çözümler üretecek bir ittifakın gönüllerinden geçtiğini ifade eden Kadıgil, "Bu kapsamda amacımız ilk önce ilkelerde ortaklaşmak. Bunun dışında görüşmelerimiz sürüyor" dedi.

