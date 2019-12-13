 Özil ile Arsenal arasında ″Uygur″ ihtilafı | SPOR | DW | 14.12.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

SPOR

Özil ile Arsenal arasında "Uygur" ihtilafı

İngiltere'nin önde gelen futbol kulüplerinden FC Arsenal, Uygurlara yönelik baskıyı gündeme getiren oyuncusu Mesut Özil ile arasına mesafe koyarak, açıklamaların "Özil'in şahsi fikri" olduğunu duyurdu.

default

İngiltere'nin dünyaca ünlü futbol kulübü Arsenal, oyuncusu Mesut Özil'in Uygurların Çin'de yaşadığı baskıyı gündeme getiren paylaşımı ile ilgili bir açıklama yayınladı.

Çin'de çok sayıda destekçisi ve ticari çıkarları bulunan Arsenal kulübü, bu ülkede yaygın olarak kullanılan sosyal medya platformu Weibo'daki resmi hesabı üzerinden yaptığı Çince açıklamada, "Yayımlanan içerik Özil'in şahsi fikridir" ifadesini kullandı.

Açıklamada ayrıca "Arsenal, bir futbol kulübü olarak siyasete girmeme ilkesine daima bağlı kalmıştır" denildi.

Ancak bazı Çinliler bu açıklamaya rağmen, Özil'in formasını giydiği Arsenal'in maçlarının artık Çin televizyonlarında yayınlanmaması için çağrıda bulundu. Sosyal medya sitesi Weibo'da yapılan paylaşımlarda da çok sayıda Çinli, arkasında Özil'in numarası bulunan Arsenal formasını bir daha giymeyeceğini belirtti.

Mesut Özil'in paylaşımı

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Cuma günü sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşım ile Çin'in Sincan bölgesindeki Uygurlara destek vermiş ve Müslüman ülkeleri Çin yönetimine karşı seslerini yükseltmedikleri gerekçesiyle eleştirmişti.

İnsan hakları örgütlerine göre 1 milyondan fazla Müslüman Uygur'un zorla kamplarda toplandığı Sincan'la ilgili paylaşımda bulunan Özil, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kur'anlar yakılıyor. Camiler kapatılıyor. Medreseler yasaklanıyor. Din alimleri birer birer öldürülüyor. Erkek kardeşler zorla kamplara sokuluyor. Onların yerine Çinli erkekler ailelere yerleştiriliyor. Bacılar zorla Çinli erkekler ile evlendiriliyor. Tüm bunlara rağmen Ümmeti Muhammed suskun, sesi çıkmıyor. Müslümanlar sahiplenmiyor. Bilmezler mi ki zulme rıza zulümdür."

Birçok Müslüman ülkesinin bu konuda sessiz kalmasına da tepki gösteren 31 yaşındaki futbolcu ayrıca, "Batı medyası ve devletlerinde dahi bu olaylar aylardır, haftalardır gündemde iken Müslüman ülkeler ve medyaları nerede?" sorusunu gündeme getirmişti..

DW,AFP / CÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Çin Büyükelçisi: Uygur kampları "cezaevi değil, yatılı okul"

DW’nin sorularını yanıtlayan Çin’in Ankara Büyükelçisi Deng Li, Uygur Müslümanlarının zorla kamplara kapatıldığı iddialarını reddetti. Deng, Sincan’daki “eğitim merkezlerinin” birer “yatılı okul” olduğunu savundu. (13.12.2019)  

Türkiye Çin’in Uygurlara baskısına neden sessiz kalıyor?

Türkiye Çin’in Uygulara ağır baskılarına ses çıkarmıyor. Alman Profesör Susanne Schröder’e göre dış politikada yalnızlaşan AKP hükümetinin bu sükunetinde, Çin’den siyasi ve ekonomik beklentileri belirleyici rol oynuyor. (06.12.2019)  

Özil: Takımdan kimse “artık yeter” demedi

Alman Milli Takımı’ndan ayrılığı hakkında ilk kez ayrıntılı açıklamalarda bulunan Mesut Özil, ırkçılığa maruz kaldığında takımdakilerin sustuğunu söyledi. Özil, Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafı da savundu. (17.10.2019)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Çin Büyükelçisi: Uygur kampları cezaevi değil, yatılı okul  

Benzer içerik

Deng Li im DW Interview

Çin Büyükelçisi: Uygur kampları cezaevi değil, yatılı okul 13.12.2019

DW’nin sorularını yanıtlayan Çin’in Ankara Büyükelçisi Deng Li, Uygur Müslümanlarının zorla kamplara kapatıldığı iddialarını reddetti. Deng, Sincan’daki “eğitim merkezlerinin” birer “yatılı okul” olduğunu savundu.

Umerziehungslager in China

Türkiye Çin’in Uygurlara baskısına neden sessiz kalıyor? 06.12.2019

Türkiye Çin’in Uygulara ağır baskılarına ses çıkarmıyor. Alman Profesör Susanne Schröder’e göre dış politikada yalnızlaşan AKP hükümetinin bu sükunetinde, Çin’den siyasi ve ekonomik beklentileri belirleyici rol oynuyor.

China Xinjiangs Umerziehungszentrum

Rheinische Post: Çin’e karşı koymamız gerekiyor 27.11.2019

Alman basınındaki yorumlarda Çin’in Uygurlara yönelik tutumu ile otomobil üreticisi Audi’nin personel indirimi planları dikkat çeken konular arasında yer alıyor.

Reklam

FOTO-GALERİ

Hannibal Lecter in the film version of Silence of the Lambs

Korku vücuda faydalı mı?

Cadılar Bayramı korkuyu eğlenceye dönüştüren bir gelenek. Korkunun insanlar üzerinde fiziksel anlamda bir çok etkisi var. Bir korku filmi vücutta olumlu etki yaratabilir ya da hayat boyu tedirginliğe yol açabilir.  