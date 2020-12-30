 Özgecan Aslan ölümünün altıncı yılında anılıyor | TÜRKİYE | DW | 11.02.2021

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TÜRKİYE

Özgecan Aslan ölümünün altıncı yılında anılıyor

Kadına şiddetle mücadelede önemli isimlerden biri haline gelen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan öldürülüşünün altıncı yıldönümünde törenle anılıyor.

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Mersin’in Tarsus ilçesinde altı yıl önce bindiği minibüsün şoförü Ahmet Suphi Altındöken tarafından bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki Özgecan Aslan hayatını kaybedişinin altıncı yıldönümünde anılıyor. Aslan için bu yıl da mezarı başında bir anma töreni düzenlenecek. Törene ailesi ve sevenlerinin katılması bekleniyor.

Sosyal medya platformu Twitter’de #ÖzgecanAslan etiketi ilk  sıraya yerleşti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aramızdan ayrılışının 6. Yılında Özgecan’ı rahmetle anıyorum. Özgecanlar hayattan koparılmasın diye şiddetin her türlüsüne 'ama'sız, 'fakat'sız hayır diyoruz" ifadesini kullandı.

Birçok siyasetçi, siyasi parti ve belediye de Özgecan Aslan’ın ölüm yıldönümü vesilesiyle paylaşımda bulundu.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim yaptığı paylaşımda Özgecan Aslan için bugün İstanbul’da da anma  töreni düzenleneceğini duyurarak, "Özgecan Aslan 6 yıl ve nice canlar geçti ardından. Kadın Cinayetlerini Durduracağız İstanbul Sözleşmesi'ni uygulatacağız. 5 Mart'ta 18.30' da Beşiktaş İskele meydanındayız" dedi.

Aralarında yazar-çizerlerin de bulunduğu çok sayıda kullanıcı Aslan’ın ölüm yıldönümü vesilesiyle paylaşımlar yaptı.

Altı yıl önce katledilmişti

Türkiye'de büyük tepkiye neden olan üniversite öğrencisi Özgecan Aslan 11 Şubat 2015 tarihinde bindiği minübüsün şoförünün tecavüz girişimine direndiği için bıçaklanarak katledilmişti. Aslan binlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle toprağa verilirken Türkiye genelinde kadına şiddet protestoları düzenlenmişti. Aslan’ı öldürmekten hüküm giyen minibüs şoförü Suphi Altındöken ağırlaştırılmış müebbep hapis cezasına çarptırılmış ve 2016 yılında cezaevinde uğradığı saldırı sonucu ölmüştü. Saldırıda Altındöken’e yardım etmekle suçlanan babası Necmettin Altındöken ise yaralanmıştı.

Kadına şiddetle mücadelenin simgesi haline gelen Özgecan Aslan'ın adının yaşatılması için TJK tarafından özel koşu düzenlenirken, birçok parka da adı verildi.

DW, DHA / HT,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe

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