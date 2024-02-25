Özel Sosyalist Enternasyonal'in başkan yardımcısı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nda, örgütün başkan yardımcılığı görevine seçildi.

İspanya Sosyalist İşçi Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştiren toplantıda Özel'in bu göreve seçilmesiyle CHP, 12 yılın ardından yeniden Sosyalist Enternasyonal'in Yürütme Kurulu'nda Genel Başkan düzeyinde temsil edilecek. Sosyalist Enternasyonal'in Yürütme Kurulu'nda 2022 yılından beri CHP adına Ünal Çeviköz yer alıyordu.

Özel, göreve seçilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, Avrupa'da ve dünyada yükselen aşırı sağa karşı sosyal demokratların birlikte hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

Konuşmasında, "Avrupa'da ve dünyada yükselen aşırı sağa ve otoriter popülizme karşı sosyal demokratların birlikte hareket etmesi gerektiğini savunuyoruz. Seçilmiş olduğum bu görev, dünyada sosyal demokrasiyi geliştirmek için siyasi akrabalarımızla daha sık temas kurmamızı sağlayacak" diyen Özel, "Filistin'de yaşanan dram başta olmak üzere, Avrupa'da ve dünyada sosyal demokratların seslerinin daha gür çıkması gerekiyor. Bu görevin buna vesile olmasını ümit ediyor ve partimizi, ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, bütün dünyanın sorunu olan otoriterleşmeye karşı mücadeleye katkı sağlayacağıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Aşırı sağa karşı mücadelede ortak hareket etme vurgusu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nda Cumartesi günü de bir konuşma yaptı. Konuşmasında sosyal demokratların, "Neoliberal ekonomik düzenin sömürdüğü insanların yanında" olması gerektiğini belirten Özel, Gazze'deki duruma da dikkat çekti.

Özel konuşmasında, "Demokrasiye inananlar ve yeni bir ekonomik düzeni kurma iradesini taşıyanlar güç birliği yapmalıdır. Bugün yaşadığımız, kamu yararı gözeten sosyal politikalarla şahsi çıkarlara dayalı sağ siyasetin çatışmasıdır. Biz sol, sosyalist, sosyal demokratlara düşen, kamu yararını siyasetin ve düzenin merkezine almaktır. Aşırı sağın yükselişine ve artan popülizme karşı mücadelede partilerimizin, kurumlarımızın ve Sosyalist Enternasyonal'in atabileceği en önemli adımlardan biri neoliberal ekonomik düzenin sömürdüğü insanlarımızın yanında olmak, yanında durmaktır" ifadelerine yer verdi.

Savaş, jeopolitik ve jeoekonomik rekabet ortamı, pandemi tehdidi, gıda güvenliği, iklim krizi, düzensiz göçün yanı sıra yükselen aşırı sağ gibi sorunların her bölgede yeni riskler yarattığını ifade eden Özel, "Bu yükselen aşırı sağ akımlar ve otoriter eğilimler tarihin sayfaları arasına gömdüğümüz zararlı ideolojileri tekrar gün yüzüne çıkarıyor ve enternasyonalist bakış açısına büyük zarar veriyor. Bu nedenle demokratik siyaseti güçlendirmeli, yükselen otoriterliğe karşı partilerimiz arasındaki dayanışmayı artırmalıyız" şeklinde konuştu.

Konuşmasında Gazze'deki savaşa da değinen Özgür Özel, "Önümüzdeki Nisan ayında Filistin'e bir ziyaret gerçekleştirerek dikkatleri Gazze’deki insanlık dramına çekmek istiyorum" dedi. Özel, bölgede sorunun çözümü için "Birleşmiş Milletler'in 67 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması ile erişilecek, iki devletli oluşuma ihtiyaç duyduğunu vurgulamak isterim" ifadelerini kullandı.

1951 yılında kurulan, sosyal demokrat ve işçi partilerinin üye olduğu Sosyalist Enternasyonal'e CHP 47 yıl önce üye olmuştu. Sosyalist Enternasyonal Başkanlığını 2022 yılından bu yana İspanya Başbakanı Pedro Sanchez yürütüyor.

ANKA / JD,ET

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