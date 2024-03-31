Özgür Özel: Kimsenin kaybetmiş hissetmesini istemiyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin CHP Genel Merkezinde seçim sonuçlarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Özgür Özel "Seçim sonuçları göstermiştir ki bugün seçmen Türkiye'de yeni bir siyasetin kurulmasına karar verdi. Bugün seçmen 22 yıllık Türkiye fotoğrafını değiştirmeye ülkemizde yeni bir siyasi iklime kapı aralamaya karar verdi. Bugün seçmen Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk seçimlerinde iktidarın orantısız gücünü yerelden dengelemeye karar verdi. Cumhuriyet Halk Partisi ve milletimizle kurduğumuz Türkiye İttifakı bu seçimlerde tarihi bir sonuç elde etmiştir” dedi.

"Yok sayılanlar ülkeyi yönetenlere açık bir mesaj verdi"

“Milletimiz ekmeğini küçültenlere, huzurunu bozanlara, demokrasiyi ezenlere, hukuk devletini çökertenlere açık bir mesaj vermiştir. Yok sayılanlar bugün ülkeyi yönetenlere açık bir mesaj vermiştir” diyen Özel bu mesajı “Biz ülkemizin bir hukuk devleti olarak kalmasını, kaybedilen hukuk devleti vasfının geri gelmesini istiyoruz. Biz ülkemizde her türlü ayrımcılığa karşı çıkıyoruz. Biz ülkemizde bütün renklerimizle Türkiye Cumhuriyetiyiz. Farklılığımız zenginliğimizdir ve 31 Mart öncesi yaşananlar ne kadar ne kadar çiğ ne kadar haksız ne kadar adaletsiz ne kadar ötekileştirici olursa olsun biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak birlik ve beraberlik istiyoruz. Birileri öyle söylüyor diye kimseyi milli, birileri öyle göstermeye çalışıyor diye kimseyi de gayrimilli görmüyoruz” şeklinde okuduklarını söyledi. Özel milletin verdiği bu mesajı bir kutsal emanet olarak aldıklarını ve başlarının üzerine koyduklarını belirtti.

"Bizim başarımız kimsenin hezimeti değildir"

Özel partisinin aldığı seçim zaferine ilişkin “Bilinmesini isterim ki bu galibiyetin bir kaybedeni yoktur. Bizim başarımız kimsenin hezimeti olmayacaktır, kimsenin hezimeti değildir. Bugün hangi partiye oy verirse versin kimsenin kaybetmiş hissetmesini istemiyoruz” diye konuştu.

"Taşıma seçmenlerle seçim sonucu değiştirilmesi kötü bir girişimdir"

“Seçimde bizim başarı elde etmemiş olmamız bu seçimin hakkaniyetli bir seçim olduğunu ispatlamaz” diyen Özgür Özel "Zira doğu ve güneydoğu illerinde taşınan seçmenlerle bir yerel seçim sonucunun değiştirilmeye çalışılması, daha önce o seçmenlerin seçtiği belediyelere kayyum atanması kadar kötü bir girişimdir. Kesinlikle doğru bulmadığımızı, o şehirde hiç yaşamamış ve belki o şehirde hiç yaşamayacak kişilerin orada oy kullanmaya zorlanmasını ve böyle bir demokrasi ayıbına alet edilmeye çalışılmasının bütün yükümlülüğü, partiyi devletin devleti partinin sanan anlayışa aittir” ifadelerini kullandı. Silahlı kuvvetler personelinin bu durumdan yakındığını belirten Özel "Silahlı kuvvetler personeli bu ayıptan sorumlu değildirler” diye konuştu.

"Yüzde 25'lik tavanı tuzla buz ettik"

Özel "CHP artık başının üzerindeki görülmez yüzde 25'lik tavanı söz verdiğimiz gibi kırmıştır, tuzla buz etmiştir” dedi. “TRT’nin bize yaptığı onca haksızlığa adaletsizliğe karşın onlara bir sürprizimiz var, demiştim. Onlara sürprizim 1977'den beri ilk kez TRT ekranlarında Cumhuriyet Halk Partisinin şu anda birinci parti olmasıdır” diye konuştu.

"Rehavete sevk edecek bir galibiyet değil seçmenin verdiği bir kredi"

“Bu sonuçları bizleri rehavete sevk edecek bir galibiyet olarak değil seçmenin bize açtığı bir kredi olarak gördüğümüzü ifade etmek isterim” diyen Özel bu sonucun partiye büyük bir sorumluluk yüklediğini belirtti. Özel "Cumhuriyet Halk Partisi artık tüm demokratların partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi sosyal demokratların partisidir ama aynı zamanda milliyetçi demokratların, muhafazakar demokratların, Kürt demokratların aynı anda birlikte oy verebildikleri bir partidir” ifadelerini kullandı. Partililerden seçim zaferini sessiz bir biçimde kutlamalarını isteyen “Yeni başlıyoruz” dedi.

CHP'nin tarihi başarısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ, İzmir ve İstanbul’u yeniden kazandık. Balıkesir, Bursa, Manisa ve Denizli büyükşehir belediyelerini kazandık ve ilçe belediyelerinde çok önemli başarılar elde ettik. 1989’dan sonra ilk kez Adıyaman’ı ve cumhuriyet tarihinde ilk kez Manisa gibi Afyonkarahisar’ı, 1977’den beri Amasya’yı, Bartın’ı, Giresun’u, Kastamonu’yu, cumhuriyet tarihinde ilk kez Kırıkkale’yi, Kilis’i, Kütahya'yı, Uşak’ı ve Zonguldak’ı kazandık. Ardahan’ı, Artvin’i, Bilecik’i, Bolu’yu, Burdur’u, Çanakkale'yi, Edirne'yi, Kırşehir’i, Sinop’u ve Yalova’yı kazandık. Kırklareli, Hatay ve Çorum'da başabaş yarış devam ediyor” bilgisini paylaştı.

DW / HT,EC

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