Özel: YSK toplanmadan Erdoğan açıklama yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Hatay ve İskenderun için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yaptığı olağanüstü başvurunun reddedilmesiyle ilgili Fransa'nın Strasbourg kentinde ANKA haber ajansına açıklamalarda bulundu.

YSK'ya başvurularının "kapağı dahi açılmadan" reddedildiğini belirten Özel, beş yıl önceki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde yaşananları hatırlatarak, AKP'nin o dönem yaptığı itirazların delillerden yoksun olduğu halde kabul edildiğini ve seçimlerin iptal edildiğini vurguladı.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu Başkanı Frank Schwabe'nin daveti üzerine geldiği Fransa'nın Strasbourg kentinde açıklamalarda bulunan Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün partisinin meclis grubunda yaptığı konuşmaya atıfla "Bu siyasi bir karardır, siyasi talimat ile yapılmıştır" diye konuştu.

"YSK toplanmadan Erdoğan açıklama yaptı"

"Siyasi talimat bu sefer öyle gizli kapaklı verilmemiştir" diyen Özel, "Erdoğan tarafından daha YSK toplantısı başlamadan önce şu ifade kullanıldı, grup toplantısında, canlı yayında: 'YSK Hatay konusunda son noktayı koydu.' Toplanmadılar ki nereden biliyorsun son noktayı koyduğunu? Bu ifade zaten açıkça talimattır, verdiğin talimatın itirafıdır" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın "Ölü seçmenlerin oy kullandığı yalandır" sözüne de tepki gösteren Özel, "Nereden biliyoruz? Siz İstanbul seçimlerinde böyle bir şey iddia ettiniz ve seçimleri iptal ettiler" diye devam etti.

"Torbaların içine dahi bakmadan sadece 3 bin tane ölü seçmen oy kullandı diyoruz, listesini veriyoruz" diyen Özel, "Sadece YSK araştırma kararı verse, sandık başındaki imza föylerini istese sonuç ortaya çıkacak. O yüzden kapağını bile açmıyor. Açsa, ölü seçmenin oy kullandığı gün gibi ortada" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fotoğraf: Emin Sansar/Anadolu/picture alliance

"Sarı kartı gördün, ilk seçimde kırmızı kartı görürsün"

Özel, Erdoğan'ın 31 Mart akşamı yaptığı balkon konuşmasında seçim sonuçlarından gerekli dersleri çıkaracaklarına dair sözlerine atıfta bulunarak "İlk gece söylediklerinin aksine, seçimlerden gerekli mesajı almadığı anlaşılmaktadır. Seçmenin mektubunu okumadığı anlaşılmaktadır. Hukuksuzluğa devam mı edeceksin? Et bakalım. Haksızlığa devam mı edeceksin? Et bakalım. Şimdi sarı kart gördün, ilk seçimde kırmızı kartı görürsün. Şimdi kulağını çekti seçmen, ilk seçimde o kulağını koparır senin... Hiç ders almıyorsunuz. Kaybetmeye mahkumsunuz" diye konuştu.

Erdoğan grup toplantısında ne demişti?

Erdoğan, partisinin meclis grup toplantısında "31 Mart seçimleriyle Hatay, kendi üzerinden oynanan bu kirli senaryolara karşı tavrını çok net bir şekilde ortaya koymuştur... Ancak ana muhalefet partisinin, Hatay'ın iradesini gasbetme girişimleri son dakikaya kadar devam etmiştir" ifadelerini kullanmış, CHP'yi YSK'yı baskı altına almaya çalışmakla suçlamıştı.

Erdoğan, "CHP'nin milli irade hazımsızlığı ayyuka çıksa da YSK bu hezeyanlara karşı son noktayı koymuştur" ifadesini kullanmıştı.

DW, ANKA / EC, BK

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?