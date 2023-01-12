  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Sinan Ateş Cinayeti
HDP Davası
Ukrayna Savaşı
Özgür Özel
Fotoğraf: DHA
PolitikaTürkiye

Özel: Süleyman Soylu'nun 8 bin trolü var

2 saat önce

CHP'li Özel, İçişleri Bakanı Soylu'nun müşaviri Emin Şen aracılığı ile bir trol ordusu olduğunu, kurulan Telegram kanalından da sosyal medyanın yönlendirildiğini iddia etti.

https://p.dw.com/p/4M43z

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ilişkin iddialarda bulundu. Soylu'nun halen görevde olan danışmanlarından Emin Şen'in desteğiye bir "trol ordusu" kurduğunu öne süren Özel, Soylu'nun Şen'i il il dolaştırarak sosyal medya eğitimi adı altında trollük dersleri verdirdiğini söyledi. Devlet memurları gibi bakan müşavirlerinin de şirket kurma ve yönetme yasağına tabi olduğunu kaydeden Özel, Emin Şen'e ait Native Teknoloji adında bir şirket bulunduğunu, ayrıca Şen'in 2010 yılında kurulan başka bir şirketin de ortaklarından olduğunu aktardı.

Şirketin diğer ortaklarının Gülen yapılanması ile bağlantılı olduklarını, daha sonra bu isimlerin gittiğini ve şirketin Emin Şen'e kaldığını anlatan Özel, SM360 adlı şirketin müşterileri arasında TÜBİTAK, TEKNOFEST, eski Antalya Belediye Başkanı, Süleyman Soylu'nun kendisi, Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Fatma Şahin gibi isimlerin bulunduğunu söyledi.

"Bu şirket ya da ortak olduğu Native ile kamu işi yapmış mıdır? Şöyle bir kesit aldığımızda buzdağının görünen tarafında ne var? İş alınan yerler; vatandaşlık hizmet ve güvenlik portalı alımı, yani İçişleri Bakanlığı'nın yap dediği işler için AK Parti Belediyeleri, anket düzenlenmesi. Bütün işler 418 bin dolarcık" diyen Özel, sözlerini "Buzdağının küçük kısmında 23 milyon TL'lik bu şirkete verilmiş ihale gördük. Buna İçişleri'nin özel durumundan dolayı doğrudan hizmet satın alımıyla ilgili kolaylaştırıcı yönetmeliğini de eklediğinizde 2020-21-22 yılında inanılmaz ve denetimsiz para akışı olduğunu göreceğiz" şeklinde sürdürdü.

Emin Şen'in kardeşinin sahibi olduğu 118 bin dolarlık SPARK adlı şirketin de Süleyman Soylu ile ilgili işler yaptığını ifade eden Özel, Emin Şen'in sahibi olduğu SM360 adlı sosyal medya şirketinin Soylu'nun Sosyal Güvenlik Bakanı olduğu dönemde bakanlıktan 644 bin 552 dolarlık ihale kazandığını da iddia etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman SoyluFotoğraf: Ahmet Bolat/Anadolu/dpa/picture alliance

Ebabil Harekatı kanalı ve 8 bin trol

Bu paraları şirketlerin tek başına almadığını, dağıttıklarını belirten Özel, Telegram üzerinden kurulmuş olan Ebabil Harekatı adlı gizli kanalın faaliyetlerini anlattı. Kanalda 25 yöneticinin kendi aralarında tartıştıklarını ve kararlar aldıklarını kaydeden Özel, Şen'in yönettiği ayrı 4 gizli kanal daha bulunduğunu öne sürdü. Ebabil Harekatı'na bağlı 8 bin trol olduğunu ve bu kanallardan sosyal medya paylaşımlarının yönlendirildiğini söyleyen Özel, "Sayın Davutoğlu çıkmış bir televizyon kanalına. Ebabil Harekatı'nın 8 bin tane trolü itibar suikastine başlıyor. Ekrem İmamoğlu için hazırlanıyorlar.Yalanı buluyorlar, 8 bin trole talimat veriyorlar" dedi. Özel, "ebabillerden" birinin de Alpay Özalan olduğunu öne sürdü.

Emin Şen'in cep telefonunda Jandarma Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tweetlerini aynı telefondan atacak yetki olduğunu da ileri süren Özel, "Trol ordusunun komutanı biz Soylu'yu eleştirdiğimizde şanlı jandarmayı kalkan ediyor. 'Eminimsi'nin arka cebinde geziyor bu hesaplar... Hacklense ne olur?" ifadelerini kullandı. Bu kişilerin maaşını bakanlıkların bağlı olduğu kuruluşlar ve birkaç belediye üzerinden aldıklarını da kaydetti.

Söz konusu kanaldaki yazışmaları da paylaşan Özel, "Bir vatansever ulaştırıyor belki bana. Süleyman Soylu diyor ya 'Bir vatansever çıkıp belge ulaştırırsa' diye... Bir vatansever de bize ulaştı. Biz Süleyman Soylu'ya çatlayan ar damarı kadar yakınız. Her türlü tehdide karşı bütün ülkenin vatandaşları koruma kullanmıyorsa Özgür Özel'in koruma kullanmasına gerek yok" dedi.

Hesap kapandı, bakanlık yalanladı

Özel'in açıklamalarının ardından Twitter'da Emin Şen'e ait "eminimsi" adlı hesabının askıya alındığı dikkat çekti. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada da "CHP Milletvekili Özgür Özel'in ismini zikrettiği Emin Şen; devlet memuru olmayıp bakan müşaviri görevi de bulunmamaktadır" denildi.

DW / HS, EC

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik terör soruşturmasına ilişkin açıklamalar yaptı

İmamoğlu: Soylu hem AK Parti'yi hem iktidarı rezil etti

İmamoğlu: Soylu hem AK Parti'yi hem iktidarı rezil etti

İBB Başkanı İmamoğlu, İçişleri Bakanı Soylu'nun terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin işe alındığı iddiası ve haklarında başlatılan terör soruşturmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Politika28 Aralık 2022
Türkei | Innenminister Süleyman Soylu

Süleyman Soylu'nun İBB hamlesi

Süleyman Soylu'nun İBB hamlesi

İçişleri Bakanlığı İBB'de "terör" iltisaklı kişilerin işe alındığı iddiasıyla ilgili soruşturma raporunu savcılığa teslim etti. Peki bu adımın İmamoğlu açısından sonuçları ne olacak?
Politika22 Aralık 202204:08 dak.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

İmamoğlu'na siyasi yasak: Bundan sonra ne olacak?

İmamoğlu'na siyasi yasak: Bundan sonra ne olacak?

Hapis cezasına çarptırılan ve hakkında siyasi yasak getirilmesi kararlaştırılan İBB Ekrem İmamoğlu için süreç bundan sonra nasıl işleyecek? Siyasi karar hemen uygulanacak mı?
Hukuk ve Adalet14 Aralık 2022
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Özgür Özel

Özel: Süleyman Soylu'nun 8 bin trolü var

Politika2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Lützerath'ı işgal eden iklim aktivistleri polis tarafından bölgeden çıkarılıyor

Maden karşıtı aktivistler işgal ettikleri köyden çıkarılıyor

Maden karşıtı aktivistler işgal ettikleri köyden çıkarılıyor

Toplum21 saat önce
external

AYM'den Bank Asya kararı

AYM'den Bank Asya kararı

Hukuk ve Adalet22 saat önce03:45 dak.
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar

HDP'den kapatma davası hamlesi

HDP'den kapatma davası hamlesi

Politika11 Ocak 2023
HDP, 2012'de bir çatı partisi olarak kuruldu

Geçmişten günümüze HDP

Geçmişten günümüze HDP

Politika11 Ocak 2023
Şebnem Korur Fincancı

Fincancı hakkında 2 yıl 8 ay hapis ve tahliye kararı

Fincancı hakkında 2 yıl 8 ay hapis ve tahliye kararı

Hukuk ve Adalet11 Ocak 2023
external

"Cennet Koyu'na dokunmayın"

"Cennet Koyu'na dokunmayın"

Doğa ve Çevre10 Ocak 202303:41 dak.
Ana sayfaya dön