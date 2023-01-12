Özel: Süleyman Soylu'nun 8 bin trolü var

CHP'li Özel, İçişleri Bakanı Soylu'nun müşaviri Emin Şen aracılığı ile bir trol ordusu olduğunu, kurulan Telegram kanalından da sosyal medyanın yönlendirildiğini iddia etti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ilişkin iddialarda bulundu. Soylu'nun halen görevde olan danışmanlarından Emin Şen'in desteğiye bir "trol ordusu" kurduğunu öne süren Özel, Soylu'nun Şen'i il il dolaştırarak sosyal medya eğitimi adı altında trollük dersleri verdirdiğini söyledi. Devlet memurları gibi bakan müşavirlerinin de şirket kurma ve yönetme yasağına tabi olduğunu kaydeden Özel, Emin Şen'e ait Native Teknoloji adında bir şirket bulunduğunu, ayrıca Şen'in 2010 yılında kurulan başka bir şirketin de ortaklarından olduğunu aktardı.

Şirketin diğer ortaklarının Gülen yapılanması ile bağlantılı olduklarını, daha sonra bu isimlerin gittiğini ve şirketin Emin Şen'e kaldığını anlatan Özel, SM360 adlı şirketin müşterileri arasında TÜBİTAK, TEKNOFEST, eski Antalya Belediye Başkanı, Süleyman Soylu'nun kendisi, Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Fatma Şahin gibi isimlerin bulunduğunu söyledi.

"Bu şirket ya da ortak olduğu Native ile kamu işi yapmış mıdır? Şöyle bir kesit aldığımızda buzdağının görünen tarafında ne var? İş alınan yerler; vatandaşlık hizmet ve güvenlik portalı alımı, yani İçişleri Bakanlığı'nın yap dediği işler için AK Parti Belediyeleri, anket düzenlenmesi. Bütün işler 418 bin dolarcık" diyen Özel, sözlerini "Buzdağının küçük kısmında 23 milyon TL'lik bu şirkete verilmiş ihale gördük. Buna İçişleri'nin özel durumundan dolayı doğrudan hizmet satın alımıyla ilgili kolaylaştırıcı yönetmeliğini de eklediğinizde 2020-21-22 yılında inanılmaz ve denetimsiz para akışı olduğunu göreceğiz" şeklinde sürdürdü.

Emin Şen'in kardeşinin sahibi olduğu 118 bin dolarlık SPARK adlı şirketin de Süleyman Soylu ile ilgili işler yaptığını ifade eden Özel, Emin Şen'in sahibi olduğu SM360 adlı sosyal medya şirketinin Soylu'nun Sosyal Güvenlik Bakanı olduğu dönemde bakanlıktan 644 bin 552 dolarlık ihale kazandığını da iddia etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Fotoğraf: Ahmet Bolat/Anadolu/dpa/picture alliance

Ebabil Harekatı kanalı ve 8 bin trol

Bu paraları şirketlerin tek başına almadığını, dağıttıklarını belirten Özel, Telegram üzerinden kurulmuş olan Ebabil Harekatı adlı gizli kanalın faaliyetlerini anlattı. Kanalda 25 yöneticinin kendi aralarında tartıştıklarını ve kararlar aldıklarını kaydeden Özel, Şen'in yönettiği ayrı 4 gizli kanal daha bulunduğunu öne sürdü. Ebabil Harekatı'na bağlı 8 bin trol olduğunu ve bu kanallardan sosyal medya paylaşımlarının yönlendirildiğini söyleyen Özel, "Sayın Davutoğlu çıkmış bir televizyon kanalına. Ebabil Harekatı'nın 8 bin tane trolü itibar suikastine başlıyor. Ekrem İmamoğlu için hazırlanıyorlar.Yalanı buluyorlar, 8 bin trole talimat veriyorlar" dedi. Özel, "ebabillerden" birinin de Alpay Özalan olduğunu öne sürdü.

Emin Şen'in cep telefonunda Jandarma Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tweetlerini aynı telefondan atacak yetki olduğunu da ileri süren Özel, "Trol ordusunun komutanı biz Soylu'yu eleştirdiğimizde şanlı jandarmayı kalkan ediyor. 'Eminimsi'nin arka cebinde geziyor bu hesaplar... Hacklense ne olur?" ifadelerini kullandı. Bu kişilerin maaşını bakanlıkların bağlı olduğu kuruluşlar ve birkaç belediye üzerinden aldıklarını da kaydetti.

Söz konusu kanaldaki yazışmaları da paylaşan Özel, "Bir vatansever ulaştırıyor belki bana. Süleyman Soylu diyor ya 'Bir vatansever çıkıp belge ulaştırırsa' diye... Bir vatansever de bize ulaştı. Biz Süleyman Soylu'ya çatlayan ar damarı kadar yakınız. Her türlü tehdide karşı bütün ülkenin vatandaşları koruma kullanmıyorsa Özgür Özel'in koruma kullanmasına gerek yok" dedi.

Hesap kapandı, bakanlık yalanladı

Özel'in açıklamalarının ardından Twitter'da Emin Şen'e ait "eminimsi" adlı hesabının askıya alındığı dikkat çekti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada da "CHP Milletvekili Özgür Özel'in ismini zikrettiği Emin Şen; devlet memuru olmayıp bakan müşaviri görevi de bulunmamaktadır" denildi.

DW / HS, EC