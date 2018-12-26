Özel haberlerimizle Türkiye'de 2018

OCAK

2018 yılında Türkiye'nin iç siyasi gündemine yine seçimler damgasını vurdu. MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday göstermeyeceğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığını destekleyeceklerini bildirdi. Böylece "Cumhur İttifakı"nın kuruluşuna giden süreç başlatıldı. Bahçeli'nin bu açıklamayı niye yaptığı, arkasında ne tür hesaplar bulunduğu gibi sorular, siyasi gündemi günlerce meşgul etti.

DW-ÖZEL: Bahçeli'nin 2019 hesabı Ankara'yı karıştırdı

20 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır" açıklamasıyla 18 Mart'a kadar devam edecek Zeytin Dalı Harekatında düğmeye basıldı. BM Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadeleye yönelik kararları ve BM sözleşmesinin meşru müdafaa hakkını düzenleyen 51'inci maddesi gerekçe gösterilerek yürütülen operasyonda TSK verilerine göre 46 asker yaşamını yitirdi, 225 asker yaralandı.

TSK ve ÖSO güçleri 18 Mart'ta Afrin merkezine girdi.

DW-ÖZEL: YPG PKK ile ne kadar bağlantılı?

Kuzey Kıbrıs'ta yapılan erken genel seçimler merkez sağın zaferiyle sonuçlandı, Güney ile birleşmeden yana olan sol partiler önemli oy kaybına uğradı. Seçim sonuçları, "Birleşme planları artık rafa mı kalkıyor?" sorusunu gündeme getirdi.

DW-ÖZEL: Kıbrıs'ta yollar ayrılıyor mu?

ŞUBAT

CHP'nin 36'ncı Olağan Kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu 780 oyla yeniden genel başkanlığa seçildi. 20 Şubat tarihinde AKP ve MHP, Kasım 2019'da yapılması öngörülen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde işbirliği için "Cumhur İttifakı"nı kurdu.

TSK ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Afrin'deki YPG güçlerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı, medyada sahtecilik tartışmalarını gündeme taşıdı.

DW-ÖZEL: Türkiye'de haberin Afrin sınavı

2017 yılını krizlerle geçiren Türkiye ile Almanya arasında normalleşme için ilk adımlar atılmaya başlandı. Başbakan Binali Yıldırım Alman kamu yayıncılık kuruluşu ARD televizyonuna verdiği röportajda, Almanya ile ilişkilerde yeni bir sayfa açılması çağrısı yaptı. Yıldırım, Almanya'da geride kalan seçim kampanyalarına işaretle "Seçimler bitti, önümüze bakalım" mesajı verdi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Şeker Fabrikaları'na ait 14 fabrikanın özelleştirilmesi için ihale sürecini başlattı. Ancak yıl sonu itibarıyla ihalesi tamamlanan 13 fabrikadan sadece dokuzunun devri gerçekleşecekti. Fabrikalardan yaklaşık iki bin işçi çıkarıldı, süreç çiftçiye de işçiye de devlete de fayda sağlamadı.

DW-ÖZEL: Tatsız bir özelleştirme öyküsü: Şeker fabrikaları

MART

Alman "Die Welt" gazetesinin haberi, durgun giden Türkiye-AB ilişkilerinde hareketlenme beklentilerini gündeme getirdi. AB'nin Türk vatandaşlarına vize serbestliği konusunda Ankara'nın sunduğu önerileri olumlu değerlendirdiğini ve üç noktada iyileştirme isteyeceğini bildiren gazete, konunun 2019 Mayıs ayındaki Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde çözülmesinin hedeflendiğini bildirdi.

AB ile vize pazarlığında hareketlilik

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İş insanı Aydın Doğan, "Türk basınının amiral gemisi" olarak bilinen Hürriyet gazetesini de bünyesinde barındıran Doğan Medya Grubu'nun satışı konusunda Erdoğan Demirören ile el sıkıştı. Doğan Medya'nın hükümete yakınlığıyla bilinen Demirören Holding'e satılacağı haberleri, Türkiye'de medyanın bağımsızlığı konusundaki endişeleri daha da derinleştirdi. Satış sonrasında çok sayıda gazetecinin işten çıkarılacağı bir tasfiye süreci başladı.

DW-ÖZEL: Satılan Doğan Grubu'ndaki tasfiyelerin perde arkası

NİSAN

MHP lideri Devlet Bahçeli Kasım 2019 için öngörülen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öne çekilmesi çağrısı yaparak iç siyaset gündemini bir kez daha kökten değiştirdi. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim tarihini 24 Haziran olarak ilan etti. Erken seçim hamlesi, "Bahçeli ile Erdoğan arasında kararlaştırılmış bir adım mıydı, yoksa Erdoğan hazırlıksız mı yakalanmıştı" tartışmaları günlerce sürdü.

DW-ÖZEL: Mahçupyan: Bahçeli Erdoğan'ı çok zor duruma düşürdü

Erken seçim kararının ardından muhalefet kanadı da hareketlendi. İYİ Parti'nin mecliste grup kurma hakkı elde edebilmesi için CHP'den 15 milletvekilinin istifa ederek İYİ Parti'ye geçmesi kararlaştırıldı.

Türkiye'nin de üyesi bulunduğu Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, mevcut koşullarda düzenlenecek seçimlerin "Avrupa kriterlerine uygun olmayacağı" gerekçesiyle Türkiye'ye 24 Haziran seçimlerini erteleme çağrısında bulundu. Seçim kanununun seçim kararından sadece bir ay önce değiştirilmiş olması, OHAL uygulamasına devam edilmesi, seçimlerin güvenliği ve saydamlığı konusundaki şüpheler ve tartışmalı mühürsüz oy pusulası kararına dikkat çekildi.

Sadece iki ay öncesinden ilan edilen seçimlerde sandık güvenliği endişeleri de sıkça gündeme geldi. Sandık güvenliği için yaptıkları hazırlıkları DW Türkçe'ye anlatan Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran, 56-57 milyon seçmen için 550 milyon adet oy pusulası basıldığı iddiasıyla dikkat çekti.

DW-ÖZEL: Ankara Barosu Başkanı Canduran: 550 milyon oy pusulası basıldı

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) yedinci kez üç aylığına uzatıldı. Bu son uzatma oldu, Temmuz ayında OHAL uygulaması sona erdirildi. OHAL altında yaşamı gençler DW Türkçe'ye anlattı:

DW-ÖZEL: Yedinci kez uzatılan OHAL'i gençler anlatıyor

MAYIS

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ittifak konusunda anlaştı. Hemen ertesi günü CHP grup kararıyla Yalova milletvekili Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı adayı olarak belirledi. İnce DW Türkçe'ye verdiği mülakatta Erdoğan'ın 2001 yılında AKP'yi kurarken "icazet almak için" Fethullah Gülen'i ziyaret ettiği iddiasıyla dikkat çekti.

Video izle 21:25 Şimdi canlı 21:25 dk Muharrem İnce DW Türkçe'nin sorularını yanıtladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir konuşması sırasında kullandığı "Bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman kenara çekiliriz" ifadesi sosyal medyayı salladı, seçim kampanyalarını renklendirdi. "Tamam" etiketiyle Twitter'da başlatılan kampanyaya kısa sürede bir milyonu aşkın kişi katıldı. Erdoğan destekçileri kampanyaya "Devam" etiketiyle karşılık verdi.

Halkbank'ın ABD'de yargılanan eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla'nın cezası belli oldu. Verilen 2 yıl 8 aylık hapis cezası, Atilla'nın avukatlarının öngördüğü süreden dahi düşük çıktı.

Mayıs ayında ekonomideki hareketlilik de sürdü. Türk Lirası’nın hızlı bir şekilde değer kaybetmesi sonrasında toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 23 Mayıs'ta faiz artırımına gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise “Üstesinden gelemeyeceğimiz bir sıkıntımız yoktur” dedi ve halka yastık altındaki döviz ve altınlarını TL'ye çevirmeleri çağrısı yaptı.

DW Türkçe’ye konuşan uzmanlar, Saray’ın "faiz inadının"ekonomiye ağır darbe vurduğu uyarısı yaparken Prof. Erdal Yalçın, "Kıyamet seçimler için mi kopartılıyor, yoksa Türkiye’nin ekonomik durumu gerçekten kötüye mi gidiyor?" sorusunu DW'ye şöyle yanıtlıyordu:

DW-ÖZEL: Yalçın: Türk ekonomisi saatli bomba gibi

HAZİRAN

24 Haziran seçimleri sonucunda Erdoğan yüzde 52,5 oy oranıyla cumhurbaşkanlığını, partisi AKP de MHP ile birlikte meclis çoğunluğunu kazandı. Erdoğan, 2017'deki Anayasa değişikliği referandumuyla kabul edilen "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin ilk cumhurbaşkanı oldu. Yeni sistem pek çok soru işaretini de beraberinde getiriyordu:

DW-ÖZEL: Türk siyasetinde 24 Haziran sonrası

DW-ÖZEL: Yeni cumhurbaşkanını kim denetleyecek?

DW-ÖZEL: Yeni dönemde Meclis'in yetkileri

Ekonomide ise daha seçimler öncesinden kara bulutlar belirmeye başlamıştı. Uzmanlar döviz kuru ve faiz artışlarının borçlanma maliyetlerini artıracağı, bunun istihdam ve yatırımlara yansıyacağı uyarısında bulunuyordu.

DW-ÖZEL: Türk şirketlerini bekleyen borç krizi tehlikesi

DW-ÖZEL: Türkiye ekonomisinin geleceğinde IMF endişesi

TEMMUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu'nun bulunmadığı yeni sistemde yürütmenin de başı haline geldi ve 9 Temmuz'da yeni kabinesini açıkladı.

Yeni sistemde "Cumhurbaşkanlığı kararnameleri", Erdoğan'a "yürütme yetkisine ilişkin konularda" doğrudan yasal düzenleme yapma yetkisi tanıması ve denetim imkanlarının sınırlı olması açısından tartışılan konulardan biri oldu.

DW-ÖZEL: Erdoğan'ın en güçlü silahı: Kararnameler

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında ilan edilen ve yedi kez uzatılan OHAL, 8 Temmuz'da yürürlükten kaldırıldı. Ancak hükümetin "Son OHAL KHK'sı" olarak tanımladığı Kanun Hükmünde Kararname ile 18 bin 632 kişi ihraç edildi. 12 dernek, üç gazete ve bir televizyon kapatıldı. 1526 kişinin rütbesi alındı.

DW-ÖZEL: Türkiye'de OHAL'in bilançosu

15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıldönümünde, 15 Temmuz günü ve sonrasındaki sürece dair hâlâ yanıt bulamayan sorular tartışılmaya devam edildi.

DW-ÖZEL: 15 Temmuz: Yanıtsız kalan sorular

ABD ile ipler gerilmeye devam etti. Başkan Donald Trump, papaz Andrew Brunson’ın uzun süreli tutukluluğu nedeniyle Türkiye’ye "büyük yaptırımlar" uygulayacaklarını açıkladı. Aynı saatlerde ABD Temsilciler Meclisi, F-35 yaptırımını içeren tasarıyı onayladı.

Temmuz ayında ekonomiye ilişkin alarm sinyalleri de artıyor, DW Türkçe’ye konuşan muhalefet partilerinin ekonomi kurmayları hükümete "acil tedbir alınması" çağrısı yapıyordu.

DW-ÖZEL: Muhalefetten "ekonomide acil tedbir" çağrısı

Cumhuriyet tarihinin en karanlık sayfalarından 35 kişinin öldüğü Madımak katliamının üzerinden çeyrek asır geçti. Katliamdan kurtulanlar ve hukukçular, devletin 25 yıldır suçluları adaletten kaçırdığını anlattı.

DW-ÖZEL: 25 yıldır sönmeyen yangın: Madımak

AĞUSTOS

Türkiye'de tutuklu bulunan ABD'li papaz Andrew Craig Brunson'ın Temmuz sonunda tahliye edilmesi, ancak serbest bırakılmak yerine ev hapsine alınması Washington'ı kızdırdı. ABD Hazine Bakanlığı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya karşı yaptırım kararı aldı, Ankara aynı şekilde karşılık verdi. ABD Başkanı Trump Türkiye'den yapılacak çelik ve alüminyum ithalatında gümrük vergilerinin iki katına çıkarılması için talimat verdi, ardından "eylem görmezsek ekonomik baskı artırılabilir" uyarısı geldi.

ABD'li papaz Andrew Craig Brunson

10 Ağustos'da Dolar 6, Euro 7 Lira seviyesini gördü. Aynı gün "Yeni Ekonomi Modeli"ni açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 16 Ağustos'ta yabancı yatırımcılarla yaptığı görüşme sonrası "IMF yerine yabancı yatırım" vurgusu yaptı. Ancak IMF tartışmaları dinmedi.

12 Ağustos'ta ABD Doları ve Euro tarihi zirvesine ulaştı. ABD Doları, Türk Lirası karşısında 7.21 seviyesine yükseldi, Euro ise 8.11'e kadar çıktı.

DW-ÖZEL: Beş soruda TL'deki değer kaybı

DW-ÖZEL: Boratav: Finansal kriz IMF programı ile önlenir

DW-ÖZEL: Ankara hesap hatası mı yaptı?

Gözaltında kaybolan yakınlarının bulunması için 1995 yılından beri her hafta Cumartesi günü eylem yapan ailelerin 700'üncü hafta buluşması yasaklandı, polisin eyleme müdahale etmesi tepki çekti.

Milliyet yazarı Sina Koloğlu'nun "Erkenci Kuş" adlı dizide şarap kelimesinin sansürlendiğini yazması üzerine Türkiye'de milyonları ekrana bağlayan dizilerin yapım sürecinde sansür ve otosansür uygulamaları bir kez daha gündeme geldi. Senaristler ve sektör çalışanları dizilerin mutfağında olup bitenleri DW Türkçe'ye anlattı.

DW-ÖZEL: TV dizilerinin perde arkası: Sansür ve otosansür

EYLÜL

Kur krizi ile zirve yapan ekonomik sıkıntılar şirketleri borç yapılandırmaya yöneltti, konkordato kelimesi gündeme damgasını vurdu. Türkiye'nin köklü şirketleri peş peşe konkordato ilan etmeye başladı.

DW-ÖZEL: Türkiye'de konkordato fırtınası

DW-ÖZEL: Gürkaynak: Maliye politikası devreye girmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman mevkidaşı Frank-Walter Steinmeier'in daveti üzerine Almanya'ya devlet ziyareti düzenledi. Erdoğan'ın protokol gereği askeri törenle, kırmızı halılarla en üst düzey karşılanarak ağırlanması Almanya'da yoğun tartışmalara neden oldu.

DW-ÖZEL: Erdoğan-Merkel buluşmasının şifreleri

Almanya'da yaşayan gazeteci Can Dündar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakan Merkel'le yapacağı basın toplantısına akredite olması krize yol açtı.

DW-ÖZEL: Can Dündar geriliminin perde arkası

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de gerçekleştirdiği zirvede imzalanan İdlib Mutabakatı, Suriye ordusunun bölgeye kanlı bir operasyon başlatmasından endişelenenleri rahatlattı. Mutabakatla bölgenin aşamalı olarak ağır silahlardan ve terörist gruplardan arındırılması üzerinde anlaşıldı. Uzmanlar mutabakatı ve Türkiye için içerdiği riskleri DW Türkçe'ye değerlendirdi:

DW-ÖZEL: İdlib mutabakatı Türkiye için ne anlama geliyor?

Eylül ayı gündemine damgasını vuran konulardan biri de İstanbul'daki üçüncü havalimanı inşaatında yaşananlar oldu. İnşaat işçileri, insani koşullar altında çalışmadıkları gerekçesiyle eylem başlattı. Güvenlik güçleri kötü çalışma koşullarını protesto eden işçilerin koğuşlarına sabaha karşı baskın düzenledi. İnşaat-İş Sendikası 543 işçinin gözaltına alındığını duyurdu.

EKİM

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi üzerindeki sır perdesi hâlâ tam olarak aralanamadı. Başlangıçta Kaşıkçı'nın konsolosluk binasından çıktığını savunan Suudi Arabistan yönetimi Türkiye'nin ısrarlı tavrı ve uluslararası baskı karşısında Kaşıkçı'nın Konsolosluk binası içinde öldürüldüğünü kabul etti. Ancak cinayeti işlediği düşünülen ve olay günü Suudi Arabistan'a geri döndüğü tespit edilen suikast timi ve soruşturmaların ayrıntılarıyla ilgili Riyad yönetimi kamuoyuna somut hiçbir açıklama yapmadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaşıkçı'nın konsolosluğa girdikten hemen sonra boğularak öldürüldüğünü ve cesedinin parçalara ayrılarak ortadan kaldırıldığını açıkladı. Riyad yönetimi ile sıkı ilişkiler içindeki ABD Başkanı Trump'ın süreçte takındığı tutum da eleştiri konusu oldu.

DW-ÖZEL: Suudi Başkonsolos sorgulanabilir miydi?

DW-ÖZEL: Kaşıkçı cinayeti: Erdoğan tüm kartları açtı mı?

Gülen yapılanması ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ve ABD ile krize yol açan papaz Andrew Brunson serbest bırakıldı. Yurt dışı yasağı kaldırılan Brunson ülkesine döndü.

Türk ekonomisinde kur krizinin etkileri de devam etti. Gündem, "stagflasyon" kelimesiyle tanıştı.

DW-ÖZEL: Türk ekonomisinde yeni tehlike: Stagflasyon

Video izle 05:46 Şimdi canlı 05:46 dk Paylaş Sokağın gündemi: Zamlar E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/35Fci Sokağın gündemi: Zamlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "zafer anıtı" diye tarif ettiği İstanbul’un 3. havalimanı hizmete açıldı. Uzmanlar, 10 milyar euroluk bu dev projenin, 15 milyon nüfuslu İstanbul için yeni sorunların başlangıcı olabileceği uyarısını dile getirdi.

DW-ÖZEL: Tartışmalı 3. havalimanı hizmete açıldı

KASIM

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğunun devamının "hukuki değil siyasi amaçlara dayandığı" sonucuna vararak siyasetçinin tahliyesine hükmetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karara "Bizi bağlamaz, karşı hamlemizi yaparız" tepkisi vermesi üzerine AİHM kararlarının bağlayıcılığı yeniden gündeme geldi.

DW-ÖZEL: AİHM'nin Demirtaş kararı bağlayıcı mı?

Demirtaş konusu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn'ın 22 Kasım'da Ankara ziyaretlreinde de gündemdeydi. Mogherini'nin AİHM kararının ardından Demirtaş'ın "kısa süre içinde serbest bırakılmasını ümit ettiklerini" söylemesi Ankara'nın tepkisini çekti.

DW-ÖZEL: Türkiye’nin AB üyeliğine alternatif arayışı

10 Kasım'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80'inci yılında anıldı. Ankara'daki resmi törenin yanı sıra birçok farklı ilde "Ata'ya Saygı" yürüyüşleri de düzenlendi. DW Türkçe Atatürk'ü Almanlara sordu:

Video izle 06:54 Şimdi canlı 06:54 dk Paylaş Almanların gözünden Atatürk E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/37w7l Almanların gözünden Atatürk

Kasım ayı enflasyonu yüzde 21,62 olarak gerçekleşti, soğan yüzde 50,58 ile Kasım ayında zam şampiyonu oldu. Yetkililer fiyat artışından "stokçuları" sorumlu tutarken Türkiye'nin pek çok yerinde depolara düzenlenen baskınlar gündem oldu.

DW-ÖZEL: Soğandan seçimlere ekonomi nereye gidiyor?

Oxford Üniversitesi Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü tarafından yayınlanan Dijital Haber Raporu'nun Türkiye Ek Raporu, büyük yankı uyandırdı. Güvenilen haber kaynakları arasında FOX TV birinci gelirken "hükümet yanlısı" medya en alt sıralarda yer aldı.

DW-ÖZEL: Türk medyası "uydurma" haberde başı çekiyor

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kadınlar İstanbul Tünel meydanında bir araya gelerek "Erkek şiddetine bahane çok. Susmaya, haklarımızdan vazgeçmeye niyetimiz yok" sloganıyla eylem düzenledi.

DW-ÖZEL: Verilerle Türkiye’de kadına şiddetin anatomisi

ARALIK

2019 bütçesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Hükümetin "tasarruf bütçesi" olarak nitelediği 2019 bütçesini "saray bütçesi" diye adlandıran muhalefet, yeni bütçede Diyanet ve Cumhurbaşkanlığı bütçelerinde öngörülen rekor artışa sert tepki gösterdi.

DW-ÖZEL: "Tasarruf" bütçesinde Diyanet ve Cumhurbaşkanlığına rekor artış

ABD Başkanı Trump, Suriye'de IŞİD'in yenildiğini ve görevlerinin tamamlandığını belirterek Amerikan askerlerinin Suriye'den çekileceğini açıkladı. Trump'ın kararı, Fırat'ın doğusuna birkaç gün içinde askeri operasyon düzenleyeceklreini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından geldi. Uzmanlar Trump'ın kararı ve olası sonuçlarını DW Türkçe'ye şöyle değerlendirdi:

DW-ÖZEL: "ABD'nin ardından Türkiye'ye de yol görünebilir"

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kazasında dokuz kişi yaşamını yitirdi. Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turan, kazaya sinyalizasyon eksikliğinin neden olmuş olabileceği iddialarına "Sinyalizasyon olmazsa olmaz değil"yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FOX Haber'de sunduğu ana haber bülteninde Fransa'daki Sarı Yelekliler protestolarından bahsederken Türkiye'de barışçı protesto hakkının toplumdaki korku ortamı nedeniyle kullanılamamasını eleştiren gazeteci Fatih Portakal'a sert tepki gösterdi. Erdoğan " "Birileri çıkmış portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir sokağa çağırıyor. Haddini bil haddini. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni" dedi.

Savcılık, bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle eleştirilen Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar sanatçı müsveddesi, yargıya hesabını versinler" dedi. Müjdat Gezen DW Türkçe'ye konuştu, iktidar için "Bunların korkusu dağları aşmış" dedi.

Video izle 06:52 Şimdi canlı 06:52 dk Paylaş Müjdat Gezen: Bunların korkusu dağları aşmış E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3AdEa Müjdat Gezen'den iktidara: Bunların korkusu dağları aşmış

DW/BK,BÖ

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