Özdemir, Cem

Alman Yeşiller partisinin Eş Başkanı ve Federal Meclis milletvekili.

Alman Yeşiller partisinin Eş Başkanı ve Federal Meclis milletvekili. Cem Özdemir,1965 yılında Türk göçmen bir ailenin çocuğu olarak Baden Württemberg eyaletindeki Bad Urach kentinde doğdu. 1981 yılında Yeşiller partisine katılan Özdemir, 1994 yılında Sosyal Demokrat Partili Leyla Umar ile birlikte Alman Federal Meclisi'ne seçilen ilk Türk kökenli milletvekili oldu. 2004-2009 yılları arasında Avrupa Parlamentosu üyesi olarak görev yaptı. DW Türkçe'nin Cem Özdemir ile ilgili aktardığı haber ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.