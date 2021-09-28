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Özdemir, Cem

Alman Yeşiller partisinin Eş Başkanı ve Federal Meclis milletvekili.

Alman Yeşiller partisinin Eş Başkanı ve Federal Meclis milletvekili. Cem Özdemir,1965 yılında Türk göçmen bir ailenin çocuğu olarak Baden Württemberg eyaletindeki Bad Urach kentinde doğdu. 1981 yılında Yeşiller partisine katılan Özdemir, 1994 yılında Sosyal Demokrat Partili Leyla Umar ile birlikte Alman Federal Meclisi'ne seçilen ilk Türk kökenli milletvekili oldu. 2004-2009 yılları arasında Avrupa Parlamentosu üyesi olarak görev yaptı. DW Türkçe'nin Cem Özdemir ile ilgili aktardığı haber ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Kombobild Annalena Baerbock und Christian Lindner

Almanya’da 'kral yapıcılar': Yeşiller ve FDP 28.09.2021

Almanya’da kurulacak yeni hükümette başbakan kim olursa olsun Yeşiller ile Hür Demokratlar olmadan bir koalisyon kurulması zor görünüyor. Dolayısıyla her iki parti "kral yapıcı" rollerine ısınıyor.
Orhan Inandi Schlagwörter: Gülen, FETÖ, Türkei, Kirgisistan, Sapat, Sebat, MIT Copyright: Sapat

Alman hükümeti Orhan İnandı'nın akıbetini sordu 19.06.2021

Alman hükümeti, haziran ayı başından beri kendisinden haber alınamayan Türkiye kökenli Kırgızistan vatandaşı Orhan İnandı'nın akıbetini Bişkek hükümetine sordu ve yaşanan belirsizlikten duyduğu endişeyi dile getirdi.
Cem Ozdemir, member of Germany's Green party, arrives for a meeting with the Greens' parliamentary group on September 24, 2019 in Berlin. (Photo by John MACDOUGALL / AFP) (Photo by JOHN MACDOUGALL/AFP via Getty Images)

Cem Özdemir'den Türk aktivistlere ve Rusya'ya karalama kampanyası suçlaması 06.06.2021

Yeşiller partili Cem Özdemir, partisine ve başbakan adayı Annalena Baerbock'a yönelik karalamaların arkasında Türk aktivistlerin ve Rusya'nın olduğunu iddia etti.

06.04.2021 - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel haben sich in Ankara mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan getroffen. Foto: EU Delegation Turkey

AB liderlerinin Ankara ziyaretine Alman siyasetçilerden sert tepki 06.04.2021

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Michel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi, Almanya'da özellikle muhalefet partilerinin temsilcileri tarafından tepki ile karşılandı.
25.07.2020, Mitte, Werderscher Markt, Berlin, Das Auswaertige Amt der Bundesrepublik Deutschland ist eine Bundesbehoerde. | Verwendung weltweit

Alman Dışişleri: Kavala ve Demirtaş serbest bırakılmalı 04.03.2021

Alman Dışişleri, Türkiye'de insan hakları durumunun iyileşmesinde AİHM kararlarının derhal ve eksiksiz şekilde uygulanmasının ölçü olarak alınacağını vurgulayarak Kavala ve Demirtaş dosyalarına işaret etti.

16.02.2018 Member of the German Parliament (Bundestag) and former chairman of the green party (Buendnis 90 / Die Gruenen) Cem Oezdemir is seen at the Munich Security Conference (MSC), at the Bayerischer Hof hotel in Munich, southern Germany, on February 16, 2018.. The MSC is held at the hotel Bayerischer Hof from 16th to 18th February. (Photo by Alexander Pohl/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Cem Özdemir'in başı sahte sosyal medya hesaplarıyla dertte 12.01.2021

Yeşiller eski eş genel başkanı, Almanya Federal Meclis milletvekili Cem Özdemir, son dönemde Instagram’da kendi adıyla açılan sahte hesaplara karşı uyardı.
Der Bundesvorsitzende der Partei Bündnis 90/Die Grünen, Cem Özdemir, aufgenommen am 09.12.2017 auf dem Parteitag der Grünen Baden-Württemberg in Heidenheim (Baden-Württemberg). Foto: Sebastian Gollnow/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

"Alparslan Türkeş bir Hitler sempatizanıydı" 19.11.2020

Ülkücülere yönelik yasağın incelenmesini talep eden, beş partinin hazırladığı ortak teklif Federal Meclis'ten geçti. Teklifin imzacısı Yeşiller milletvekili Cem Özdemir ile ülkücülere yönelik yasak talebini konuştuk.
03.02.2018 - Wolfsgruss - Demonstration in Solidarität mit Afrin durch kurdische Gruppen in München - Am Samstag den 3. Februar, zogen mehr als 500 Kurden und Unterstützer durch die Münchner Innenstadt um gegen die anhaltende türkische Offensive in Afrin zu demonstrieren. Vor Beginn der Demonstration kam es zu Auseinandersetzungen, bei denen mindestens zwei Personen vorübergehend in Gewahrsam genommen wurden. Während der Auftaktkundgebung am Stachus sammelten sich etwa dreissig bis fünzig türkische Nationalisten und versuchten Demosntrationsteilnehmer, durch das zeigen des so genannten öWolfsgruss˜, zu provozieren. *** 03 02 2018 Wolf greeting demonstration in solidarity with Afrin by Kurdish groups in Munich on Saturday 3 February drew more than 500 Kurds and supporters through the Centre of Munich to oppose the continuing T Copyright: xMichaelxTrammerx

Ülkücülerin yasaklanması talebi meclise geliyor 13.11.2020

Almanya'da muhalefet partilerinin Ülkücü Hareket'in yasaklanması talebine koalisyon ortaklarından da destek geldi. Almanya'da hükümeti oluşturan Hristiyan Birlik partileri ve SPD de konuyu meclise taşımaya hazırlanıyor.
Ein Teilnehmen macht den Wolfsgruß der rechten Gruppierung žGrauen Wölfeœ auf einer Kundgebung türkischer Nationalisten und national-konservativen Organisationen am Dammtorbahnhof - Hamburg - 10.04.2016 . a participate makes the wolfsgruss the Right Grouping on a Rally Turkish Nationalists and National Conservatives Organizations at Dammtor Hamburg 10 04 2016

Yeşiller'den Almanya'daki Ülkücü Hareket'in yasaklanması için girişim 07.11.2020

Yeşiller partisi, Almanya’da "Bozkurtların" yasaklanması için harekete geçti. Yeşiller Partisi Milletvekili Cem Özdemir konuyla ilgili hükümet partileriyle görüştüklerini belirtti.
Cem Ozdemir, member of Germany's Green party, arrives for a meeting with the Greens' parliamentary group on September 24, 2019 in Berlin. (Photo by John MACDOUGALL / AFP) (Photo by JOHN MACDOUGALL/AFP via Getty Images)

Cem Özdemir'den Can Dündar için soru önergesi 06.10.2020

Yeşiller Milletvekili Cem Özdemir, Türkiye'de mal varlığına el konulması tehlikesi ile karşı karşıya olan gazeteci Can Dündar için federal hükümete soru önergesi verdi.

vl: Claudia ROTH (Buendnis 90/Die Gruenen, Vizepraesidentin des Deutschen Bundestages), Robert HABECK (Umweltminister und stellv. Ministerpraesident von Schleswig Holstein, Schriftsteller und Publizist), Cem OEZDEMIR (Bundesvorsitzender von Buendnis 90/Die Gruenen) und Katrin GOERING-ECKARDT (Fraktionsvorsitzende von Buendnis 90/Die Gruenen). 42. Bundesdelegiertenkonferenz der Partei Buendnis 90/Die Gruenen in der Arena Berlin in Berlin, Deutschland am 25.11.2017. *** VL Claudia ROTH Alliance 90 Green Vice President of the German Bundestag Robert HABECK Environment Minister and Vice-Chair Minister President of Schleswig-Holstein writer and publicist Cem OEZDEMIR of as Federal Chairman of B¸ndnis 90 Die Gr¸nen and Katrin GOERING Eagle Group Chairman of Alliance 90 green 42 Federal delegates Conference of the party B¸ndnis 90 the Greens at

Cem Özdemir ve Claudia Roth'dan Türkiye'ye baskı çağrısı 14.08.2020

Yeşiller Parti milletvekilleri Claudia Roth ve Cem Özdemir AB'nin Türkiye'ye ekonomik baskı uygulamasını istedi. Siyasetçiler Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a da bu yönde çağrıda bulundu.
16.02.2018 Member of the German Parliament (Bundestag) and former chairman of the green party (Buendnis 90 / Die Gruenen) Cem Oezdemir is seen at the Munich Security Conference (MSC), at the Bayerischer Hof hotel in Munich, southern Germany, on February 16, 2018.. The MSC is held at the hotel Bayerischer Hof from 16th to 18th February. (Photo by Alexander Pohl/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Cem Özdemir'in evine saldırı 17.12.2019

Türkiye kökenli Alman politikacı Cem Özdemir'in evine taşlı saldırı düzenlendi. Özdemir aşırı sağcı Almanlardan ve milliyetçi Türklerden tehditler alıyor.

ARCHIV - 09.10.2017, Berlin: Cem Özdemir, Bundestagsabgeordneter (Bündnis 90/Die Grünen), wartet auf den Beginn der Sitzung des Grünen-Bundesvorstands. Özdemir erhält am 18.08.2019 den mit 50 000 Euro dotierten Ignatz Bubis-Preis. Foto: Michael Kappeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Kretschmann: Cem Özdemir Yeşiller'in başbakan adayı olabilir 04.12.2019

Baden-Württemberg Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann Cem Özdemir’in Yeşiller partisinin gelecek seçimlerde başbakan adayı olabileceğini söyledi.
21.03.2018, Berlin: Ali Ertan Toprak, Vorsitzender der kurdischen Gemeinde Deutschlands, spricht beim Neujahrsempfang der kurdischen Gemeinde in der Landesvertretung Niedersachsen. Nowruz ist das Neujahrsfest im persischen Kalender und markiert den Frühlingsanfang. Foto: Gregor Fischer/dpa | Verwendung weltweit

Almanya Kürt Toplumu Başkanı Toprak’a ölüm tehdidi 06.11.2019

Yeşiller Partili Özdemir ve Roth, Sosyal Demokrat Partili Devlet Bakanı Michael Roth’dan sonra Almanya Kürt Toplumu Başkanı Toprak da ölüm tehdidi aldı.

Die Bundesvorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen, Claudia Roth und Cem Özdemir, reagieren am 22.09.2013 in der Columbiahalle in Berlin auf die Ergebnisse der Bundestagswahl. Foto: Soeren Stache/dpa

"Siyasetçilere yönelik tehditler demokrasiye saldırıdır" 04.11.2019

Alman basınında Yeşiller Partili siyaseçiler Cem Özdemir ve Claudia Roth'a yönelik ölüm tehditleri ve Alman cihatçılarla ilgili yorumlar öne çıkıyor.
Die Parteichefs der Grünen, Cem Özdemir und Claudia Roth, geben am 10.10.2013 nach den ersten Sondierungsgesprächen zwischen CDU/CSU und Bündnis 90/Die Grünen ein Statement im Reichstagsgebäude. Foto: Hannibal/dpa

Alman siyasetinde ölüm tehdidi şoku 04.11.2019

Yeşiller partili Cem Özdemir ve Claudia Roth’a hafta sonunda gönderilen ölüm tehdidi mektupları Alman siyasetinde derin öfke yarattı. Gözler, hükümetin aşırı sağa karşı geçen hafta kararlaştırdığı önlemler paketinde.
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