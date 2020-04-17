"Önlemlerin neden gerekli olduğu açıklanmalı"

Almanya Başbakanı Angela Merkel, dün önlemlerin gevşetilmesine ilişkin tartışmaları kendisinden beklenmedik bir sertlikte eleştirdi. Merkel'in eyalet yönetimlerini eleştirmesiyle ilgili Hannoversche Allgemeine Zeitung'da yer alan yorum şöyle:

"Angela Merkel, partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) videokonferans yoluyla yapılan Başkanlık Divanı toplantısında önlemlerin gevşetilmesiyle ilgili olarak 'tartışma alemi' yapılmaması uyarısında bulundu. Bu, sakin bir politikacının en üst düzeyde sinirlenmiş olduğunun ve aynı zamanda eyaletler arasında karmaşaya yol açan açıklamaları kontrol alma çabası içinde olduğunun bir ifadesi. Bavyera ve Saksonya maske zorunluluğundan bahsederken, Brandenburg eyaleti hayvanat bahçelerinin, Kuzey Ren Vestfalya da mobilya mağazalarının açılmasını gündeme getiriyor. Bir de birbirinden farklı tarihlerde okulların açılmasından söz ediliyor. Oysa geçen hafta yapılan toplantıda eyaletler ve federal yönetim birlikte hareket etme kararı almıştı. Ancak bu karar, sadece bir fikir olarak kalmış görünüyor."

Der Tagesspiegel gazetesinde yer alan yorumda ise önlemlerin gevşetilmesiyle ilgili tartışmaların devam etmesi gerektiği belirtiliyor:

"Önlemlerin neden hâlâ gerekli olduğu konusu, hala açıklanmaya muhtaç ve açıklanması gerekiyor. Vatandaşların yüzde 91'i gibi geniş bir çoğunluğun önlemleri uygulaması, siyasetin hedefine ulaştığını gösteriyor. Ancak bunun tehlikeye atılmaması için insanlara düşünce yasağı konamaz. Bu olağanüstü durumun ne zaman bitebileceği konusunda eş zamanlı olarak bir tartışma yürütülebilmeli."

Nürnberger Nachrichten gazetesi de maske zorunluluğu ile ilgili tartışmaları yorum sütunlarına taşıyor:

"Ağzı ve burnu koruyan maske tabii ki virüsün yayılmasını engelleyebilir. Ancak hükümetin bu önleminin arkasında eylemsellik yatıyor. Bu maskelere erişimle başlıyor ve gündelik hayatta yanlış kullanımına kadar gidiyor. Burnu için almıyor, sigara içerken çeneye indiriliyor veya tozlu bir yere bırakılıyor. Bu şekilde kullanılan bir maskenin faydası olmaz, ancak koruduğuna inandırdığı kullanıcısını dikkatsiz olmaya itiyor. Histeri ve kızgınlık yaratacağına hükümetin yapması gereken, insanları sağduyulu olmaya çağırarak alışveriş sayılarını azaltmalarını, seyahatlerini minimuma indirmelerini ve dükkanların önünde kuyrukta beklememelerini sağlamak olabilir."

Badische Neueste Nachrichten gazetesi pandemi krizi sırasında maske üretiminde fırsatçılık olabileceğine dikkat çekiyor.

"Ne kadar fazla, sık ve uzun kullanılırsa o kadar koruyucu maske üretmek gerekecek. Ancak hükümetin ve iş dünyasının açıklamalarına rağmen yeterli miktarda koruyucu maskenin ne zaman mevcut olacağı bilinmiyor. Ayrıca koruyucu maskelerin üretimi, dağıtımının sağlanması ve bütün toplumun erişimi için kurallar belirlemek gerekiyor. Pandeminin ikincil zararı, ekonomik yağmacılık ölümcül olabilir. Burada konu koruyucu maske üretenlerin abartılı fiyatlarda çok para kazanmamaları. Maskeler herkes için gündelik bir ürün olarak hesaplı olmalı."

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©️ Deutsche Welle Türkçe