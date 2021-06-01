 Önemli toplantılar öncesinde Türkiye’den Libya’ya üst düzey ziyaret | Türkiye | DW | 12.06.2021

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Türkiye

Önemli toplantılar öncesinde Türkiye’den Libya’ya üst düzey ziyaret

Aralarında Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Savunma Bakanı Akar, İçişleri Bakanı Soylu, Genelkurmay Başkanı Güler ve MİT Başkanı Fidan’ın da bulunduğu üst düzey bir heyet resmi ziyaret amacıyla Libya’ya gitti.

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Türkiye, kritik toplantılar öncesinde Libya'ya üst düzey bir heyetle resmi ziyarette bulunuyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan oluşan heyet cumartesi günü Libya'ya gitti.

Dışişleri Bakanlığı resmi twitter hesabından, "Ziyaret sırasında ikili ilişkilerin ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğünü" bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da konuyla ilgili bir açıklama yayınlayarak, söz konusu ziyaretin, "NATO zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla" yapıldığını aktardı.

İkinci Libya Konferansı 23 Haziran'da

Bu arada Türk heyetinin ziyareti, 23 Haziran Çarşamba günü Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılması planlanan ikinci Libya Konferansı'na sayılı günler kala gerçekleşiyor. 2020 yılının ocak ayında yine Berlin'de yapılan ilk Libya Konferansı'na aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke katılmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre Kuzey Afrika ülkesinde, Türkiye, Rusya, Sudan ve Çad tarafından getirilen yaklaşık 20 bin paralı asker bulunuyor. İkinci konferansın ana hedeflerinden biri, 24 Aralık 2021 tarihinde yapılması planlanan genel seçimler öncesinde ülkedeki yabancı güçlerin çekilmesini sağlamak.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Libya'da barış girişiminin uzun bir süreç olduğunu, zaman zaman kendilerinin bile bu hedeften emin olamadıklarını ifade ederek "Ancak son aylardaki gelişmelerden sonra, tedbirli bir iyimserlik içerisindeyiz" demişti.

Libya ve Suriye konusu NATO zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron tarafından da ikili görüşmede ele alınacak. İki ülke arasında geçen yazdan bu yana sık sık siyasi ve diploatik gerginlikler yaşandı.

 

DHA,DW / ET,ETO

© Deutsche Welle Türkçe

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