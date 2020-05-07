 Önderoğlu: BDDK yönetmeliğinin amacı muğlak | TÜRKİYE | DW | 08.05.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Önderoğlu: BDDK yönetmeliğinin amacı muğlak

BDDK'nın yeni yönetmeliği ekonomiye ilişkin haber ve yorum yapma özgürlüğünün hedef alınabileceğine yönelik endişelere neden oldu. RSF Türkiye temsilcisi Önderoğlu’na göre yönetmeliğin amacı muğlak.

Türkei Fotoreportage Instituionen (DW/U. Danisman)

Perşembe günü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) “Bankacılık Kanunu kapsamına giren finansal piyasalarda manipülasyon,  yanıltıcı işlem ve uygulamaların belirlenmesi amacıyla’’ hazırladığı yönetmeliğe ilişkin tartışmalar sürüyor.

Bankalarca gerçekleştirilen hangi fiillerin finansal piyasalarda "manipülasyon, yanıltıcı işlem ve uygulamaları" olarak kabul edileceğinin sıralandığı 11 bentlik yönetmelikte yer alan kimi ifadeler, ekonomiye ilişkin haber ve yorum yapma özgürlüğünü hedef aldığına yönelik eleştirilere neden oldu.

Yönetmelik, her ne kadar bankaların eylemlerine yönelik olsa da, BDDK’ya tanınan manipülasyon tespitinin çerçeve ve sınırlarının net olmamasının ekonomi üzerine haber, yorum ve analiz yapan gazeteci ve ekonomistleri, hatta sosyal medya kullanıcılarını hedef almak için kullanılabileceği yönünde endişeler dile getiriliyor.

Önderoğlu: BDDK’ya ekonomi polisi rolü biçiliyor

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu’na göre düzenlemenin hedefi muğlak. Önderoğlu, "Amaç manipülasyon ve yanıltıcı bilgiyle mücadele ise Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) varken bu düzenlemeye neden ihtiyaç duyulduğu anlaşılır bir durum değil" diyor. Önderoğlu, "Amaç, kritik bir eşikten geçen ekonomiyi korumaksa eğer, düzenlemenin BDDK’nın toplumun tüm eleştirel kesimlerine karşı cezai olarak harekete geçmesine olanak verecek kadar geniş kapsamlı olduğunu görüyoruz" diye konuşuyor. Bir ekonomi muhabiri, ekonomist ya da ekonomiyi izleyen bir internet kullanıcısının "tasarruf sahiplerini yanıltıcı şekilde yönlendirmek" veya "finansal sisteme güveni zedelemek"ten kendisini rahatlıkla hakim karşısında bulabileceğini ifade eden Önderoğlu’na göre, düzenlemenin asıl hedefi ise eleştirel sosyal medya paylaşımlarının engellenmesi. RSF Türkiye temsilcisi, "Yönetmelikle özellikle sosyal medyada ekonomiye dair eleştirinin önünün alınması için BDDK’ya ekonominin polisi rolü biçildiği kanaatindeyiz. Düzenleme, anlık bir ekonomik tespit yapanlar kadar, ekonomi uzmanı olmayıp kanaatini paylaşan bir sosyal medya kullanıcısını da hedef alabilecek tehlikeler barındırıyor" ifadelerini kullanıyor.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu

"Yüzde yüz gazeteciler etkilenmez diyemeyiz"

Avukat Veysel Ok’a göre ise, Bankacılık Kanunu’nun 76. maddesi kapsamında çıkartılan yönetmeliğin asıl muhatabı bankalar, aracılar ve danışmanlar. Ancak yönetmeliğin "yanıltıcı bilgi veya söylentileri, internet dahil herhangi bir kitle iletişim aracı yoluyla ya da başka bir yolla yaymak" gibi muğlak ifadeler de barındırdığına dikkat çeken Ok, "Yüzde yüz gazeteciler etkilenmez diyemeyiz" diyor ve ekliyor: "Burası Türkiye. Uygulamada nasıl olacak göreceğiz."

Avukat Veysel Ok

Avukat Veysel Ok

DW Türkçe’ye konuşan Sermaye Piyasası uzmanı Selim Soydemir de düzenlemenin "bankalarca yapılan işlemlere" yönelik olduğunu belirtmişti. Düzenlemenin aksi taktirde SPK ile çatışacağını ifade eden Soydemir, yönetmeliğin gazeteci ve akademisyen yorum ve haberlerini kapsamadığını söylemişti. Soydemir, "Meslek itibarıyla, gazeteci, akademisyen, araştırmacı bu konuda yorumlar yapar. Herhangi bir yorumcunun, 'düşüncesini açıklaması' yanlış olmaz. Bu düzenleme doğrudan bankalara yöneliktir" diye konuşmuştu.

Video izle 03:41

BDDK'ya tanınan yetkiyi uzmanlar nasıl yorumluyor?

DW / BM,SÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

PEN: 2019’da yazar ve yayımcılara yönelik 212 saldırı oldu

Uluslararası Yazarlar Derneği PEN’in verilerine göre, geçen yıl yazar, gazeteci ve yayımcılara yönelik 212 saldırı oldu. Mahkeme karşısına çıkan 37 yazardan 10’u ise Türkiye’de. (07.05.2020)  

'Medya virüsü' söylemi, televizyonlar için kapanma riskinin miladı

Türkiye’de bazı televizyon kuruluşları, muhalif görüşlere yer verdikleri için ağır cezalarla karşı karşıya. RTÜK’ün programına ceza verdiği gazetecilerden Murat Sabuncu, son dönemdeki baskıları DW Türkçe için yorumladı. (08.05.2020)  

Benzer içerik

Türkei Fotoreportage Instituionen

BDDK'ya "manipülasyon tespiti" yetkisi 07.05.2020

BDDK’ya bankaların finansal piyasalara yönelik "manipülatif ve yanıltıcı" olduğu düşünülen faaliyetlerine yönelik yetki tanındı. Peki bu yetki ne anlama geliyor?

Türkische Lira fällt auf Rekordtief

Dolar/TL tarihi zirveye yaklaştı 06.05.2020

Dolar/TL koronavirüs döneminde baskı altında kalmayı sürdürerek Ağustos 2018'de görülen 7,24 seviyesindeki tarihi zirveye yaklaştı. Kur 7,19 seviyesinde işlem görüyor.

Türkei Geldwechsel in Istanbul

Ankara’nın genelgesi dolara rekor kırdırdı! 07.05.2020

Döviz haberine 3 yıl hapis, muğlak suçlamalarla bankalara rekor ceza getiren genelge, piyasadaki paniği artırdı. Bankacılar ceza endişesiyle WhatsApp’tan bile çıktı. Ankara’nın panik yaratan hamlesini Erdal Sağlam yazdı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Sağlık çalışanlarının Covid-19 talebi: Meslek hastalığı olsun

Türkiye’de sağlık çalışanları, Covid-19’un iş kazası veya meslek hastalığı olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak iş kazası için enfekte olduğu anın kanıtlanması gerek.  

FOTO-GALERİ

Ein Tuch mit einem gemalten Regenbogen hängt von einem Balkon (picture-alliance/abaca/IPA/P. Tenagli)

Koronavirüs günlerinde dayanışma ve mizah

Salgın dünyada çok kişiyi iyilik yapmaya teşvik etti. Maddi yardım, kibar bir jest veya sadece birazcık cesaretlendirme...Yöntemler değişse de dünyanın dört bir yanında dayanışma örnekleri yaşanıyor.  