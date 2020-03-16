 Ölüm orucundaki Mustafa Koçak yaşamını yitirdi | TÜRKİYE | DW | 24.04.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Ölüm orucundaki Mustafa Koçak yaşamını yitirdi

Müebbet hapis cezası alan, ancak hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek adil yargılanma talep eden Mustafa Koçak, ölüm orucununun 297’inci gününde yaşamını yitirdi.

default

Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın 2015 yılında öldürülmesi olayında silah temin etmekle suçlanarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Mustafa Koçak, adil yargılanma talebi ile başlattığı ölüm orucunun 297'inci gününde yaşamını yitirdi. Halkın Hukuk Bürosu, müvekkilleri Mustafa Koçak'ın hayatını kaybettiğini Twitter üzerinden duyurdu.

Halkın Hukuk Bürosu, dün akşam saatlerinde yaptığı paylaşımda da, Mustafa Koçak'ın durumunun kötüye gittiğine işaret etmiş, mesajda, "Müvekkilimiz Mustafa Koçak 296 gündür adalet için ölüm orucunda. 28 yaşında 29 kilo! Nefes alamıyor!" ifadesi kullanılmıştı.

Mustafa Koçak, itirafçı B.E.'nin verdiği ifadeler nedeniyle 2015 yılında İstanbul Adliyesi’nde öldürülen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı rehin alanlara "Silah temin etmek" ve "Anayasal düzeni bozmak" iddiasıyla 11 Temmuz 2019 tarihinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Suçlamaları kabul etmeyen Koçak, tutuklu bulunduğu İzmir Şakran 2 No’lu T Tipi Cezaevinde, adil yargılanma talebiyle açlık grevine başlamış, talebi karşılanmayınca bunu ölüm orucuna çevirmişti.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden mahkemeye gönderilen yazıya göre, itirafçı olan B.E. ise Temmuz 2017’de DHKP-C’ye yönelik operasyonda tutuklanmasının ardından Etkin Pişmanlık Kanunu hükümlerinden faydalanarak tahliye edilmişti.

Mustafa Koçak'ın ölümüne gelen tepkiler

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Mustafa Koçak'ın ölümünü

"Tek istedği adil yargılanmaktı. Ona bu şansı vermediler. Adaletsiz yargının son kurbanı oldu" sözleriyle değerlendirdi.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Şebnem Korur Fincancı da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, adil yargılama gibi bir talebi "duymazdan gelen irade bu ölümlerden sorumludur" dedi. Şebnem Korur Fincancı, "Devletlerin onurlu ve insanca yaşam hakkını koruma yükümlülüğü bulunmaktadır, bu yükümlülüğünü ihlal etmiştir" ifadesini kullandı.

Oyuncu Levent Üzümcü ise, müebbete mahkum olan Mustafa Koçak için, "Ben yapmadım dedi ama kimse sesini duymak istemedi, o da sesini duyurabilmek için ölüm orucuna girdi. Ramazanın ilk sahurunda sessizce gitti" ifadelerini kullandı.

Grup Yorum üyesi Helin Bölek de, Nisan ayı başında ölüm orucunun 288'inci gününde hayatını kaybetmişti. Grup Yorum üyelerinden İbrahim Gökçek ise hala ölüm orucunda bulunuyor.

DW / JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Ölüm orucundaki Grup Yorum üyesi hayatını kaybetti

Ölüm orucundaki Grup Yorum üyelerinden Helin Bölek hayatını kaybetti. Bölek, ölüm orucunun 288’inci günündeydi. (03.04.2020)  

Adaletin kör noktası: "Delil yoksa gizli tanık var"

Türkiye’de hemen her siyasi davada gizli tanıklar öne çıkıyor. Ceza davalarında uzman hukukçulara göre bu kurum, hakikati ortaya çıkarmak için değil, cezalandırmaya yönelik suça delil oluşturmak için kullanılıyor. (16.03.2020)  

Ölüm orucundaki Gökçek ev hapsine alınacak

Grup Yorum'un cezaevinde ölüm orucu sürdüren üyesi İbrahim Gökçek'in tahliyesine karar verildi. 252 gündür ölüm orucundaki Gökçek ev hapsine alınacak. (24.02.2020)  

Benzer içerik

Türkei Fotoreportage Justiz

Adaletin kör noktası: "Delil yoksa gizli tanık var" 16.03.2020

Türkiye’de hemen her siyasi davada gizli tanıklar öne çıkıyor. Ceza davalarında uzman hukukçulara göre bu kurum, hakikati ortaya çıkarmak için değil, cezalandırmaya yönelik suça delil oluşturmak için kullanılıyor.

Türkei Fotoreportage Justiz

Yargıda savunma hakkı: Avukatların belgeleri aranabilecek 15.04.2020

DW Türkçe’ye konuşan hukukçular, yeni cezaevi infaz yönetmeliğinin 80 milyonun adil yargılanma hakkını tehdit ettiğini ve hukuk devletine aykırı olduğunu savundukları düzenlemenin iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Türkei | Musikgruppe Grup Yorum im Hungerstreik | Helin Böle

Ölüm orucundaki Grup Yorum üyelerine zorla müdahale 11.03.2020

Ölüm orucundaki Grup Yorum üyeleri İbrahim Gökçek ve Helin Bölek'in kaldığı eve polis baskını düzenlenerek, zorla hastaneye götürüldükleri bildirildi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Istanbul Hochhaus Bauarbeiten Unglück Aufzug (picture-alliance/dpa/S. Suna)

İşsizlik Sigortası Fonu neden daha fazla kullanılmıyor?

İşçiler salgında "evde kalamıyor". Sendikalar ve muhalefet, işçilerin ücretli izne çıkarılmasını, bunun da İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmasını talep ediyor. Peki, böylesi bir dönemde fon işçiler için neden daha fazla kullanılmıyor? İşsizlik Sigortası Fonu’nda kaynak mı yok?  

FOTO-GALERİ

Ein Tuch mit einem gemalten Regenbogen hängt von einem Balkon (picture-alliance/abaca/IPA/P. Tenagli)

Koronavirüs günlerinde dayanışma ve mizah

Salgın dünyada çok kişiyi iyilik yapmaya teşvik etti. Maddi yardım, kibar bir jest veya sadece birazcık cesaretlendirme...Yöntemler değişse de dünyanın dört bir yanında dayanışma örnekleri yaşanıyor.  