Ölüm orucundaki Grup Yorum üyesi hayatını kaybetti

Ölüm orucunda bulunan Grup Yorum üyesi Helin Bölek'in hayatını kaybettiği bildirildi. Grup Yorum'un Twitter hesabından yapılan duyuruda, "288 gündür ölüm orucunda olan Helin Bölek'i kaybettik" denildi.

Bölek'in kendisi gibi ölüm orucunda olan bir diğer Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'le birlikte kaldıkları eve 11 Mart'ta polis, baskın düzenlemiş, Bölek ve Gökçek zorla hastaneye götürülmüşlerdi. Ancak tedaviyi kabul etmeyen her iki sanatçı kaldıkları eve geri getirilmişlerdi.

Gökçek ölüm orucunun 291'inci gününde

Grup Yorum'un çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul'daki İdil Kültür Merkezi'ne yaklaşık bir yıl önce düzenlenen operasyonun ardından diğer üyelerle birlikte gözaltına alınarak tutuklanan ve cezaevinde başladığı ölüm orucunu tahliye edildikten sonra da Bölek'le birlikte devam ettiren Gökçek ise ölüm orucunun 291'inci gününde bulunuyor.

Grup Yorum, öncelikle üç yıldır devam eden konser yasaklarının son bulmasını, grup üyelerine yönelik davaların düşürülmesini, İçişleri Bakanlığı'nın haklarında çıkardığı yakalama kararlarını kaldırmasını ve faaliyetlerini yürüttükleri İdil Kültür Merkezi'ne yönelik baskınların son bulmasını talep ediyor.

DW / SÖ,JD

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