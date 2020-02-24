 Ölüm orucundaki Grup Yorum üyelerine zorla müdahale | TÜRKİYE | DW | 11.03.2020

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TÜRKİYE

Ölüm orucundaki Grup Yorum üyelerine zorla müdahale

Ölüm orucundaki Grup Yorum üyeleri İbrahim Gökçek ve Helin Bölek'in kaldığı eve polis baskını düzenlenerek, zorla hastaneye götürüldükleri bildirildi.

Grup Yorum üyesi Helin Bölek

Grup Yorum üyesi Helin Bölek

Ölüm orucundaki Grup Yorum üyeleri İbrahim Gökçek ve Helin Bölek'in temsilcisi Halkın Hukuk Bürosu tarafından Twitter'da yapılan açıklamada Grup Yorum üyelerinin kaldıkları eve polis baskını düzenlendiği duyuruldu.

İçeride ve dışarıda gördükleri baskıları gerekçe göstererek başlattıkları ölüm orucunun 265'inci gününde olan Bölek ve 268'inci gününde olan Gökçek'in evden alınıp "zorla" Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldüğü belirtildi. Halkın Hukuk Bürosu yaklaşık altı saat müvekkillerinin nerede olduğundan haber alamadıklarını açıkladı. 

Grup Yorum Twitter hesabından yapılan paylaşımda halka seslendi ve destek için herkesi hastaneye çağırdı.

Grup Yorum üyeleri Bölek ve Gökçek'in "zorla" evden alınarak, hastaneye götürülmeleri tepkiyle karşılandı. HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Twitter'da yaptığı paylaşımda zorla müdahalenin riskine dikkat çekti.

İnsan hakları savunucusu ve adli tıp uzmanı Prof. Şebnem Korur Fincancı da zorla müdehalenin Grup Yorum üyelerinin sağlıklarını olumsuz etkileyebileceğini kaydetti.

Cezaevinde başlattığı açlık grevini ölüm orucuna dönüştüren Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek geçen ay bir yıldır bulunduğu cezaevinden tahliye olmuştu. Gökçek'in cezaevinde kalamayacağına yönelik rapor sonrası mahkemeye başvurulmuş, hakkında tahliye kararı verilen Gökçek'in ev hapsine alınması kararlaştırılmıştı.

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek

İbrahim Gökçek, Grup Yorum'un çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul’daki İdil Kültür Merkezi'ne bir yıl önce düzenlenen operasyonun ardından diğer üyelerle birlikte gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Gökçek cezaevinde, grubun Kasım 2019'da tahliye edilen solisti Helin Bölek ise cezaevi dışında ölüm orucu yapıyordu.

Halen altı üyesi cezaevinde olan Grup Yorum, öncelikle üç yıldır devam eden konser yasaklarının son bulmasını, grup üyelerine yönelik davaların düşürülmesini, İçişleri Bakanlığının haklarında çıkardığı yakalama kararlarının kaldırılmasını ve faaliyetlerini yürüttükleri İdil Kültür Merkezi'ne yönelik baskınların son bulmasını talep ediyor.

Ölüm orucundaki Grup Yorum üyelerinin ilk duruşması 14 Şubat'ta görülmüştü. Sanatçılar, DHKP-C üyeliği ile suçlanıyor.

DW, SSB / JD

© Deutsche Welle Türkçe

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