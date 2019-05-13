Öcalan'a avukatlarıyla görüş yasağı kalktı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın avukatlarına yönelik kısıtlamanın kaldırıldığını duyurdu.

Bakan Gül, "Daha önce verilen kısıtlama kararları söz konusuydu. Görüşme yasağına ilişkin bu kararlar kaldırıldı ve görüşme imkanı getirildi" dedi. Mahkumların avukatları ile görüşme hakkı olduğunu belirten Gül, güvenlik riskine dikkat çekerek, görüşmelerin sınırlı olabileceğini söyledi.

Konuya ilişkin Anadolu Ajansı'nda (AA) yer alan haberde Gül'ün Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi'nin Türkiye'de yaptığı temaslara ilişkin değerlendirmesi yer aldı. AA'nın haberinde Gül'ün, "İstanbul, Diyarbakır, Silivri, Şanlıurfa cezaevlerine gidildi, İmralı'ya da gidildi, orayı da ziyaret ettiler. İlgili şahıs, tutuklu, mahkumlarla görüşmeler sağlandı. Genel itibarıyla da daha önceki ziyarete göre olumlu gelişmeler olduğunu da ifade ettiler" sözlerine yer verildi.

8 yıl sonra ilk kez avukatları ile görüşmüştü

Öcalan'ın avukatları 2011'den bu yana ilk kez 2 Mayıs'ta bir görüşme gerçekleştirmişti. Öcalan, avukatları aracılığıyla gönderdiği mesajında tecridinin sona ermesi için açlık grevi yapanlara eylemlerine son verme çağrısında bulunmuştu.

Türkiye'nin, Avrupa Birliği'nin ve NATO'nun terör örgütleri listesinde yer alan PKK'nın lideri olan Öcalan, 1999 yılında Kenya'da yakalanmıştı. 71 yaşındaki Öcalan, İmralı adasındaki hapishanede ömürboyu hapis cezası çekiyor.

AFP/ÖA,JD

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