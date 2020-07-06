 ″Çoklu baro″ düzenlemesinin ilk iki maddesi kabul edildi | TÜRKİYE | DW | 09.07.2020

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TÜRKİYE

"Çoklu baro" düzenlemesinin ilk iki maddesi kabul edildi

Muhalefetin itirazına, baro başkanları ve avukatların protestolarına yol açan "çoklu baro" düzenlemesinin ilk iki maddesi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Tasarıya ilişkin görüşmelere bugün de devam edilecek.

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Türkiye'de baroların yapısını değiştirmeyi ve "çoklu baro” sistemi getirmeyi öngören 28 maddeli kanun teklifinin ilk iki maddesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

"Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin birinci maddesi, bazı şartların gerçekleşmesi halinde aynı ilde birden çok baro kurulabilmesine imkan tanıyor. Buna göre, aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde herhangi bir baroya kaydolmak mümkün olacak.

İkinci madde ise aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde avukatlık stajının ikinci altı aylık kısmının, staj yapılan baroya kayıtlı bir avukatın yanında yapılmasını öngörüyor.

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“Çoklu baro” yasa teklifi, AKP ve MHP oylarıyla meclis komisyonundan geçti. Teklife itirazlarını sürdüren avukatlar, düzenlemenin vatandaş üzerinde de etkileri olacağına dikkat çekiyor. (06.07.2020)

DW Türkçe'ye konuşan hukukçu ve akademisyenlere göre, köklü değişiklik yaratacak çoklu baro konusunda, fakültelerde bilimsel bir tartışma yapılmıyor. Akademik özgürlüğün "iktidarın kontrolünde" olduğu savunuluyor. (07.07.2020)

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanan "çoklu baro sistemi" tasarısı HDP milletvekilleri tarafından protesto edildi. (08.07.2020)

Kamuoyunda yoğun eleştirilere ve avukatların protestolarına neden olan "çoklu baro" düzenlemesi Meclis Adalet Komisyonundan geçti. Düzenlemenin Perşembe günü TBMM Genel Kurulu'nda ele alınması bekleniyor. (06.07.2020)

Hükümetin “çoklu baro” tasarısı, baro başkanları ve avukatları Ankara'da polisle karşı karşıya getirdi. Polis meclis bahçesinde ve Adliye binasının önünde baro başkanları ve avukatlara müdahalede bulundu. (03.07.2020)

Tasarının en çok tartışma yaratan maddelerinden biri olan "çoklu baro” sistemine göre, avukat sayısı 5 binden fazla olan illerde en az 2 bin avukatın imzasıyla yeni bir baro kurulabilecek. Bu çerçevede, avukat sayısının fazla olduğu Ankara, İstanbul ve İzmir'de birden fazla baro kurulabilecek.

Ahmet Şık ile AKP'li vekilller arasında gerilim

Muhalefet partileri CHP, HDP ve İYİ Parti'nin itiraz ettiği kanun teklifinin Genel Kurul'da görüşülmesi sırasında vekiller arasında gerginlikler de yaşandı.

İstanbul Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık'ın konuşması sırasında, Şık ile AKP'li vekiller arasında tartışma çıktı. AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Şık'ın konuşması sırasında "Cumhurbaşkanına hakaret ettiğini” savunarak, disiplin cezası verilmesini talep etti. Meclis Başvekili Celal Adnan da, Ahmet Şık'ın Genel Kurul'dan geçici olarak iki birleşim cezası verilmesini işleme koydu.

10 dakikalık savunma hakkını kullanmak istemeyen Ahmet Şık, hakkını Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'a verdi. İstanbul Milletvekili Baş'ın konuşması sırasında da, Baş ile AKP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

TBMM Genel Kurulu'nda kanun teklifine ilişkin görüşmeler Çarşamba günü HDP'li vekillerin protestosu ile başlamıştı. TBMM Genel Kurulu'nda kanun teklifine ilişkin görüşmelere Perşembe günü  de devam edilecek. Genel Kurul, normal çalışma günlerinin dışında Cuma ve Cumartesi günleri de bu teklifleri yasalaştırmak için mesai yapacak.

TBB'den vekillere çağ

Baro başkanları ile avukatların tepki gösterdiği kanun teklifine ilişkin protestolar da devam ediyor. Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu, milletvekillerine yaptığı açık çağrıda, "çoklu baro sistemi” ve TBB'de baroları temsil edecek delege sayılarını değiştirecek tasarının kabul edilmemesini istedi.

Açıklamada, "Bu değişiklik teklifi yargının kurucu unsuru bağımsız savunmayı temsil eden avukatların meslek örgütü baroların ve baroların çatı örgütü Türkiye Barolar Birliği’nin siyasallaşmasını ve ayrışmasını kaçınılmaz kılacak, Lozan’da yedi düvele karşı kazanılan ülkemizdeki hukuk birliğini tartışmaya açacak, bu da beraberinde kimilerinin özlemle beklediği ulus-devlet tartışmalarını Türkiye gündemine taşıyacaktır” ifadesi kullanıldı.

Vekillerden, "avukatların meslek örgütleri olan baroların bölünmesine, baroların siyasallaştırılmasına ve ayrıştırılmasına, meslek birliği ve beraberliğinin bozulmasına, avukatın yargı önünde barosu ve siyasi görüşüyle ayrıştırılmasına dur denmesi" istendi. Açıklamayı TBB Yönetim Kurulu üyeleri Hüseyin Özbek, Asude Şenol ve Filiz Saraç'ın imzalamadığı belirtildi.

Avukatların eylemleri sürüyor

Avukatların kanun teklifine yönelik protestoları da devam ediyor. İstanbul Barosu önünde toplanan yüzlerce avukat, tasarıya karşı eylem gerçekleştirdi. Kısa bir açıklama yapan İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Avukat Nazan Moroğlu, “Hukuk devletine inancımızı kaybetmeyeceğiz. Bu yasanın Meclisten geçmeyeceğini düşünüyoruz. Bunun için mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

İstanbul Barosunun açıklamasında, "Biz baro başkanları yasa teklifi mecliste görüşüldüğü sürece Ankara’da "nöbette” olacağız” denilerek, avukatlar Ankara'ya "davet edildi.” İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Avukat Nazan Moroğlu, protestoların süreceğini Twitter hesabından duyurdu.

DW,DHA,ANKA/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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