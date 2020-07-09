 “Çoklu baro” düzenlemesinin 12 maddesi kabul edildi | TÜRKİYE | DW | 10.07.2020

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TÜRKİYE

“Çoklu baro” düzenlemesinin 12 maddesi kabul edildi

Ankara Kuğulu Park’ta baroların protesto eylemleri devam ederken “çoklu baro” düzenlemesinin ilk 12 maddelik bölümü TBMM’de kabul edildi. Kanun teklifine ilişkin görüşmelere bugün de devam edilecek.

Çoklu baro düzenlemesinin ilk bölümü TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

"Çoklu baro" düzenlemesinin ilk bölümü TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Türkiye'de baroların yapısını değiştirmeyi ve "çoklu baro” sistemi getirmeyi öngören 28 maddeli kanun teklifinin 3 ile 12'inci maddeleri arasındaki bölümü dün akşam TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bir gün önce de tasarının bir ilde birden çok baro kurulmasına imkan veren ilk iki maddesi onaylanmıştı.

Böylelikle, "Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin 12 maddelik ilk bölümü TBMM'den geçti.

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TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanan "çoklu baro sistemi" tasarısı HDP milletvekilleri tarafından protesto edildi. (08.07.2020)

Hükümetin “çoklu baro” tasarısı, baro başkanları ve avukatları Ankara'da polisle karşı karşıya getirdi. Polis meclis bahçesinde ve Adliye binasının önünde baro başkanları ve avukatlara müdahalede bulundu. (03.07.2020)

Teklifin 3'üncü ve 4'üncü maddeleri avukatlık stajına ilişkin düzenlemeler içeriyor. Buna göre, aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde, staj başvurusunun o ildeki herhangi bir baroya yapılabilmesi öngörülüyor.

Tasarının 5'inci ve 6'ncı maddeleri ise bir ilde birden çok baronun bulunması halinde, avukatların nasıl çalışabileceğine dair düzenlemeler getiriyor. Buna göre, aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde aynı büroda birlikte çalışma ve avukatlık ortaklığı kurma için aynı baroya kayıtlı olma şartı aranmayacak.

Tasarının kabul edilen bölümünde, avukatların kılık kıyafetlerine yönelik düzenlemeler de yer alıyor. Kanun teklifinin 7'nci maddesinde, "Düzenlemeyle, avukatların mahkemelere Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından şekli belirlenen cübbeyle çıkacağı, kılık ve kıyafet konusunda başkaca bir zorunluluk getirilemeyeceği hükme bağlanarak keyfî uygulamaların önlenmesi amaçlanmaktadır” deniliyor.

Ayrıca, tasarı ile bir ilde birden çok baro bulunması halinde, adalet kurumlarında her baro için ayrı yer ayrılması öngörülüyor. Görüşmeleri TBB Başkanı Metin Feyzioğlu da meclis salonundaki locadan izledi. 28 maddelik kanun teklifine ilişkin görüşmelere TBMM Genel Kurulu'nda Cuma günü de devam edilecek.

Baro başkanları ve avukatlardan "Savunma Nöbeti”

TBMM Genel Kurulu'unda "çoklu baro” görüşmeleri devam ederken, baro başkanları ve avukatların Ankara Kuğulu Park'ta öğleden sonra başlattığı "Savunma Nöbeti” gece saatlerinde de devam etti.

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, eylemi başlatma nedenlerini sosyal medya hesabından "Meslek örgütümüzü içi boş, sesi kısık, cübbesi düğmeli topluluklara indirme çabasına tüm varlıkla karşı çıkmak için Kuğulu Park'ta savunma nöbetindeyiz” sözleri ile duyurdu.

Polisin Kuğulu Park'ın etrafına bariyer kurarak, basın kartı olmayan gazetecileri ve destek için gelen avukatları baro başkanlarının yanına almak istememesi alkışlarla protesto edildi. CHP milletvekili Mahmut Tanal'ın kaldırdığı bariyerler, polis tarafından tekrar kondu, baro başkanları ile polis arasında arbede yaşandı.

Baro başkanlarının "Savunma Nöbeti” gece boyunca da devam etti.

ANKA,DW/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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