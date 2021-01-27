 Çocuklara ne zaman aşı uygulanacak? | ALMANYA | DW | 07.02.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Çocuklara ne zaman aşı uygulanacak?

Dünya çapında şimdiye kadar geliştirilen COVID-19 aşılarının kullanımına izin verilen yaş 16 veya 18 ve üstü. Peki çocuk ve gençlere yönelik aşılar geliştiriliyor mu? Bu aşılar en erken ne zaman uygulanabilecek?

default

Dünya çapında geliştirilen aşıların çoğunun 16 veya 18 yaş ve üstü kişilere tavsiye edilmesi çocuk ve gençlerin durumuna ilişkin belirsizliğin sürmesine neden oluyor. Uzmanlar, bu yaş grubuna yönelik aşının en erken sene sonunda veya 2022 başı hazır olacağını söylüyor.

Bazı üretici firmalar, geliştirilen koronavirüs aşılarını çocuk ve gençlerde de test etmeye başlarken, Mainz Üniversitesi Çocuk ve Genç Hastalıkları Tedavi Merkezi Direktörü ve Alman Daimi Aşı Komisyonu Üyesi Fred Zepp, söz konusu yaş grubuna yönelik aşının en erken sene sonu, muhtemelen de önümüzdeki sene başına hazır olacağını ve aşılamaya da o dönem başlanabileceğini söyledi. Zepp, yaş ne kadar küçük olursa tepkinin de o kadar çarpıcı görülebileceğini hatırlatıp, olası yan etkilerinin de daha etkin görülmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu belirtiyor.

Hangi aşı kaç yaşından itibaren yapılıyor?

Alman-Amerikan ortaklığında geliştirilen BioNTech/Pfizer aşısı 16 yaştan itibaren kullanım izni aldı. Ancak aşının 0-15 yaş grubunda da test edilmesi planlanıyor.

Bangladesch Sylhet | Corona | Start der landesweiten Impfkampagne

Avrupa İlaç Ajansı’dan (EMA) en son izin alan İngiliz-İsveç ortaklı AstraZeneca aşısının ise önümüzdeki aylarda 6-18 yaş grubunda denenmesi ve sonuçlarının büyüteç altına alınması öngörülüyor.

ABD menşeli Moderna'nın ise söz konusu yaş grubunda geçen Aralık ayında 3 bin kişi üzerinde denenmeye başlanacağı açıklandı. Katılımcıların 12-17 yaş grubunda olduğu bildiriliyor. Şirket, çocuk ve gençlere bir ay arayla iki aşı yapılmasının, akabinde de 13 ay boyunca onlara eşlik edilmesinin söz konusu olduğunu haber veriyor. Takibin de klinik muayeneleri, telefon ve gözetim için geliştirilen uygulamalarla yapıldığı açıklandı. Sonuçların en erken 2022 yılı ortasında beklendiği kaydediliyor.

EMA'nın yetişkinlere yönelik aşı tavsiyesini verirken, geliştiren şirketlerin söz konusu maddenin çocuk ve gençler üzerinde araştırılmasını da şart koştuğu kaydediliyor. Öte yandan üretici ve geliştirici şirketlerin ellerinde olumlu ipuçları ve etkiye dair veriler olmadan çocuk ve gençler üzerinde denemeye geçmesinin düşük bir ihtimal olduğu da vurgulanıyor.

Çocuklara aşı etik açıdan tartışma konusu

Almanya’da hükümetin pandemiyle mücadeleden sorumlu bilimsel kuruluşu Robert Koch Enstitüsü, çocuklara yönelik klinik araştırma başlamadan söz konusu maddenin yetişkinlerde ağır yan etkileri görülmediğinin kesinleşmiş olması gerektiğini hatırlatıyor. Etik açıdan da çocukların ön testlere dahil edilmediğine dikkat çekiliyor.

Deutschland | Coronavirus: Maskenpflicht an Schulen

Almanya'da hükümetin aşıyla bağlantılı bilimsel çalışmalardan sorumlu kuruluşu Paul Ehrlich Enstitüsü de sadece etkisi ve güvenilirliği klinik testlerle kanıtlanmış aşılara söz konusu yaş grubu için izin verileceğini tekrarlıyor.

Koronavirüsün çocuklarda nadiren hastalığa yol açtığı, çocuk ve gençlere yönelik aşının temelinde yetişkinlerin korunması hedefinin güdüldüğü belirtiliyor. Bu nedenle başlayan etik tartışmada, sırf yetişkinlerin korunması amacıyla çocukların aşılanmasının temsil edilebilir bir karar olup olmadığı da sorgulanıyor. Öte yandan çocuklar aşılanmadan sürü bağışıklığının sağlanmasının özellikle genç nüfusun yoğun olduğu ülkelerde kolay olmayacağı, ancak doğal yoldan virüs bulaşmasıyla bunun mümkün olabileceği bildiriliyor.

dpa/ETO,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

AB’den aşı üreticilerine uyarı

Aşı tedariği tartışması kızışırken, AB Konseyi Başkanı Michel, hukuki yollara başvurabilecekleri uyarısında bulundu. İşbirliği ve sabır çağrısı yapan DSÖ ise "Aşı üreticileri ellerinden geleni yapıyor" dedi.  

Almanların üçte ikisi aşı yaptırmak istiyor

Almanya’da son yapılan bir kamuoyu yoklamasına göre koronavirüs aşısı yaptırmak istediğini söyleyenlerin oranı yüzde 67’ye yükseldi. Yaptırmak istemeyenlerin oranı ise düştü.  

Almanya mutasyona uğramış koronavirüse karşı alarmda

Mutasyona uğramış virüse karşı alarma geçen Alman hükümeti, "büyük ve gerçek bir tehlikeyle karşı karşıya olduklarını" açıkladı. Öte yandan Kuzey Ren-Vestfalya aşı randevu sisteminde kaos yaşandı.  

"Aşı ihracatına izin alma zorunluluğu getirilmeli"

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn Avrupa Birliği'nden yapılan aşı ihracatlarında ilaç şirketlerine izin alma zorunluluğu getirilmesini istedi.  

Benzer içerik

England | Coronavirus | Impstoff AstraZeneca

Korona aşısı: AB AstraZeneca'dan yanıt bekliyor 27.01.2021

Avrupa Birliği aşı teslimatlarını zamanında yapmadığı gerekçesiyle ilaç firması AstraZeneca'dan açıklama bekliyor. AB uzmanları şirket temsilcileri ile bugün bir araya geliyor.

Novavax Impfstoff Symbolbild

Novavax aşısı virüse karşı yüzde 89,3 etkili 29.01.2021

ABD menşeli ilaç şirketi Novavax geliştirdiği aşının koronavirüse karşı yüzde 89,3 etkili olduğunu açıkladı. Aşının daha bulaşıcı olan koronavirüs varyantı B.1.1.7 üzerinde de yüksek derecede etkili olduğu belirtildi.

AstraZeneca Covid-19 Impfung

Almanya'da AstraZeneca aşısının sevkiyatı başlıyor 06.02.2021

Almanya'da AstraZeneca firmasının üretimi olan koronavirüs aşısının eyaletlere sevkiyatı bugün başlıyor. Sadece 65 yaş altındakilere önerilen aşının ilk parti sevkiyatının 345 bin 600 doz olacağı açıklandı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

AstraZeneca Covid-19 Impfung

Almanya'da AstraZeneca aşısının sevkiyatı başlıyor

Almanya'da AstraZeneca firmasının üretimi olan koronavirüs aşısının eyaletlere sevkiyatı bugün başlıyor. Sadece 65 yaş altındakilere önerilen aşının ilk parti sevkiyatının 345 bin 600 doz olacağı açıklandı.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Tüm zamanların en büyük futbolcularından efsanevi Arjantinli yıldız Diego Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti. Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü futbolcunun yasını tutuyor.  