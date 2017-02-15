Çocuklar için aşı çalışmaları hız kazandı

Pfizer ve BioNTech ortaklaşa geliştirdikleri Covid-19 aşısının 12 yaşın altındaki çocuklara da uygulanabilmesi için çalışmalarına hız verdi.

Pfizer'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, beş ile on bir yaş arasındaki çocuklarda 2 ve 3'üncü faz için belirleyici olan klinik çalışmalara Salı günü günü başlandığı belirtildi.



Klinik çalışmalarına Mart ayında başlanan araştırmaya ABD, Finlandiya, Polonya ve İspanya'da altı aylıktan başlayarak 11 yaşına kadar olan yaklaşık 4 bin 500 çocuk katılıyor. Klinik çalışmalarda çocuklar 5-11 yaş, 2-5 yaş ve altı ay-2 yaş olmak üzere üç yaş grubuna ayrılıyor.

Pfizer, Eylül veya Ekim aylarında 5 ila 11 yaş, bundan kısa bir süre sonra da altı ay ila 5 yaşındaki çocukları aşılamak için ABD‘de onay başvurusu yapmayı planlıyor. Avrupa Birliği, ABD ve Kanada, aşının 12 yaşından itibaren çocuklara uygulanmasına onay vermişti.

Genel tavsiye şimdilik yok

Daimi Aşı Komisyonu (Stiko), 12 ile 17 yaş arasındaki çocuk ve gençler için korona aşısı yaptırılması konusunda genel bir tavsiyede bulunmuyor. Ancak Reuters'in kaynak olarak gösterdiği bir taslağa göre Stiko bu yaş grubunda önceden bazı hastalığı olanlara AB tarafından onaylanan BioNTech/Pfizer aşısı yapılmasını destekliyor. Söz konusu hastalıklar arasında obeziteye bağlı olarak aşırı yağlanma, şiddetli kalp ve akciğer hastalıkları, böbrek yetmezliği ve kanser gösteriliyor. Bu tür hastalıkları olan çocuk ve ergenlerde Covid-19 hastalığının daha şiddetli seyrettiği düşünülüyor. Taslakta ayrıca gençler arasında aşılanamayan yüksek riskli akrabaları veya temas halinde oldukları riskli kişilerin bulunması durumunda aşı yaptırmaları tavsiye ediliyor.

Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından Perşembe günü açıklanacak metinde 12-17 yaş arasındakilere korona aşısı yaptırmaları tavsiyesinin yer alacağı belirtildi. Ancak aşı zorunlu olmayacak, çocuk, genç ya da velilerinin izinleri ile yapılabilecek.

rts/TY,SSB

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