 Çocuklar şeker sınırını aştı | YAŞAM | DW | 12.08.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

YAŞAM

Çocuklar şeker sınırını aştı

Almanya’da çocuklar tavsiye edilen yıllık ortalama şeker tüketim limitini bugün itibarıyla aştı. Alman tüketici hakları derneği Foodwatch gıda endüstrisinin tutumunu eleştirdi.

Ein dickes Kind ißt eine Nachspeise (picture-alliance/dpa/M. Scholz)

Çocuklar arasında aşırı şeker tüketimi endişe yaratmaya devam ediyor. Alman tüketici haklarını koruma derneği Foodwatch, Almanya'da çocukların 12 Ağustos itibarıyla tüm yıl tavsiye edilen şeker miktarını şimdiden tükettiğini bildirdi.

Foodwatch'ın Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) tavsiye ettiği ölçüyü baz alarak yaptığı hesaplamalara göre 3 ile 18 yaş arasındaki çocuk ve gençler günlük tükettikleri enerjinin yüzde 16,3'ünü serbest şekerden tedarik etti. Oysa DSÖ, 18 yaşın altındakilerin en fazla yüzde 10 oranında şeker tüketmesini tavsiye ediyor. Almanya'da kızlar günde 38 gram yerine 60 gram, erkekler günde 44 gram yerine 70 gram tüketiyor.

"Serbest şeker” terimi, üretici ve tüketicilerin gıdalara eklediği şeker ile bal, şurup, mevye suları ve meyve konsantrelerinde doğal olarak bulunan şekerleri içeriyor.  

Foodwatch'ın araştırmasına göre serbest şeker tüketme limitini yetişkin erkekler 20 Eylül'de kadınlar da 8 Ekim'de doldurmuş olacak. 

Reklamlara sınırlama talebi

Foodwatch'tan Oliver Huizinga, çocukların arada sırada şekerli ürünler tüketmesinde bir mahsur olmadığını, sorunun gıda endüstrisinin neredeyse çocuklara özel tatlılar, şekerli içecekler ve diğer abur cuburları sınırsız olarak pazarlamasından kaynaklandığını dile getiriyor.

Foodwatch gıda bakanından şekerli ürün reklamlarına sınırlama getirmesini talep ediyor ve sadece dengeli, uygun ürünlerin çocuklara pazarlanmasını öneriyor.

Fazla şeker tüketimi insanlarda tip 2 diyabet, aşırı kilo, kalp hastalıkları ve kanser riskini artırıyor.

DW,AFP/DK,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Dünya Sağlık Örgütü: Çocuklar hareketsiz kalmamalı

DSÖ, beş yaş altındaki çocukların yeterince hareket etmeleri ve uyumalarının sağlıkları açısından önemine dikkat çekti. Örgüt çocukların ekran karşısında geçirdiği sürenin bir saatle sınırlanması gerektiğini vurguladı. (25.04.2019)  

Her yedi çocuktan biri fazla kilolu

On yılı kapsayan araştırma çarpıcı sonuçları ortaya koydu. Buna göre Almanya'da her yedi çocuktan biri obez. Sağlıksız beslenme alışkanlıkları düşük gelirli ailelerin çocuklarında daha sık görülüyor. (17.03.2018)  

DSÖ’den çocuk ve gençlerde obezite uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü tarafından, 11 Ekim Dünya Obeziteyle Mücadele Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, çocuk ve gençler arasında obezitenin geçen 42 yılda 10 kat arttığına dikkati çekildi. (11.10.2017)  

Benzer içerik

Kongo | Ausbruch des Ebola-Virus

Ebola 500 çocuğun hayatına mal oldu 07.08.2019

Ebola salgınının Kongo'da 500 çocuğun ölümüne neden olduğu açıklandı. Ruanda ve Kongo hükümetleri de salgınla mücadele için seyahat kısıtlamasına gitme kararı aldı.

Kinderwagen Drillinge

Dünya Sağlık Örgütü: Çocuklar hareketsiz kalmamalı 25.04.2019

DSÖ, beş yaş altındaki çocukların yeterince hareket etmeleri ve uyumalarının sağlıkları açısından önemine dikkat çekti. Örgüt çocukların ekran karşısında geçirdiği sürenin bir saatle sınırlanması gerektiğini vurguladı.

Infektion - Kind mit Masern

Dünya Sağlık Örgütü: Dünyada kızamık vakaları dört kat arttı 15.04.2019

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kızamık vakalarının 2019'un ilk çeyreğinde dört kat artış gösterdiğini açıkladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Deutschland Symbolbild Plastiktüte (picture-alliance/dpa/J. Woitas)

Almanya'da plastik poşete yasak çağrısı

Almanya, paralı olmasının ardından kullanımda yüzde 64’lük düşüş kaydedilmesine rağmen naylon torbaları tamamen yasaklamayı planlıyor. Almanya’da yılda kişi başına 24 naylon torba kullanılırken Türkiye’de bu rakam 440.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

Almanya’nın en başarılı futbol takımı Bayern Münih’te 40 yıldır yönetimin her kademesinde görev yapan başkan Uli Hoeneß’in Kasım ayında görevden ayrılacağı duyuruldu. İşte seveni de sevmeyeni de çok olan Uli Hoeneß:  