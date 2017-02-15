 Çocuk ve gençlerde psikolojik rahatsızlıklar arttı | ALMANYA | DW | 17.04.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Çocuk ve gençlerde psikolojik rahatsızlıklar arttı

Die Welt'in haberine göre, Almanya'da pandemi döneminde çocuk ve gençlerde psikolojik rahatsızlıklar arttı. Özellikle 2020'nin son döneminde depresyon, kaygı bozukluğu gibi rahatsızlıklarda artış gözlendiği belirtildi.

Symbolbild Lernen Schülerin Hausaufgaben Bildung

Alman Die Welt gazetesinin haberine göre, Almanya'da pandemi döneminde psikolojik rahatsızlıklar nedeniyle hastanelerin acil servislerine başvuran çocuk ve gençlerin sayısı artış gösterdi.

Gazetenin çocuk ve genç psikiyatri kliniklerinin verilerine dayanarak hazırladığı haberine göre, özellikle 2020'nin son çeyreğinde ağır depresyon, kaygı bozukluğu, akut intihar tehlikesi ve diğer piskolojik rahatsızlıklarda artış kaydedildi.

Konuyla ilgili olarak Die Welt'e değerlendirmelerde bulunan Tübingen Üniversitesi Çocuk ve Genç Psikiyatri Kliniği Başkanı Prof. Tobias Renner, 2020'nin son çeyreğinde acil servise hiç olmadığı kadar çok başvuru yapıldığını söyledi. Acile yatışı yapılan hastaların sayısının yüzde 30 arttığını ifade eden Renner, "Yatarak tedavi gören çocuk ve gençlerin yüzde 86'sı akut bir kriz anında geldi" dedi. "Akut" durumların çoğunun intihar tehlikesi ile ilişkili olduğunu belirten Renner, acil olarak müdahale edilmesi gereken anoreksiya nervoza vakalarında ise bir önceki seneye göre "yüzde 100" artış olduğunu ifade etti.

Yeme bozuklukları arttı

Offenburg Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Kliniği Başhekimi Reta Pelz ise "Ocak ayından bu yana yüzde 100,120 doluluk yaşıyoruz" diyerek, "Ağır bir üzüntü halinden çıkamayan, yaşamaya devam etmek için bir neden görmeyen, gelecek perspektifi geliştiremeyen çocukların sayısının arttığını gözlemliyoruz" gözlemini paylaştı. Pelz sözlerine, "Özellikle genç kızlarda yeme bozukluklularının arttığını görüyoruz. 2020'den 2021'e bu sayı iki katına belki de üç katına çıktı. Yatarak tedavi görenlerin yüzde 40'ını bu hastalar oluşturuyor" şeklinde sürdürdü.

Berlin, Leipzig, Münih, gibi büyük şehirlerde bulunan klinikler de gazeteye benzer açıklamalarda bulundu.

KNA / BÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Pandemi: Uzmanlar psikososyal sorunlara karşı uyardı

Uzmanlar, korona pandemisinin kriz bölgelerinde psikososyal sorunlara yol açabileceğine dikkat çekti. Mülteci kamplarında psikolojik sorun yaşayan çocukların sayısının arttığı belirtiliyor.  

Psikosomatik: Ruhumuzun karnı ağrırsa!

Baş ve karın ağrısı, baş dönmesi ve bayılma nöbetleri… Bazı fiziksel belirtilerin nedenleri psikolojik olabilir. Çocuklardaki psikosomatik ağrıların en yaygın sebebi ise başarı baskısının büyük olması.  

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Symbolbild Lernen Schülerin Hausaufgaben Bildung

Çocuk ve gençlerde psikolojik rahatsızlıklar arttı

Die Welt'in haberine göre, Almanya'da pandemi döneminde çocuk ve gençlerde psikolojik rahatsızlıklar arttı. Özellikle 2020'nin son döneminde depresyon, kaygı bozukluğu gibi rahatsızlıklarda artış gözlendiği belirtildi.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Tüm zamanların en büyük futbolcularından efsanevi Arjantinli yıldız Diego Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti. Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü futbolcunun yasını tutuyor.  