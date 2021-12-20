 Çinli kadın tenisçi taciz iddialarını geri çekti | Gündem | DW | 20.12.2021

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Gündem

Çinli kadın tenisçi taciz iddialarını geri çekti

Çin’de eski başbakan yardımcısı Zhang'ın cinsel tacizine maruz kaldığını açıkladıktan sonra kaybolan kadın tenisçi Peng Shuai iddialarını geri çektiğini duyurdu.

Peng Shuai bir tenis maçında

Peng Shuai bir tenis maçında

Cinsel saldırıya maruz kaldığını açıkladıktan sonra ortadan kaybolan Çinli kadın tenisçi Peng Shuai, cinsel istismara uğradığı yönündeki iddiasını geri çektiğini belirtti.

35 yaşındaki Peng, Singapur'da yayınlanan Lianhe Zaobao gazetesine verdiği bir video demecinde, "Çok önemli bir şeyi vurgulamak istiyorum: Kimseyi cinsel tacizle suçlayacak hiçbir şey söylemedim ya da yazmadım. Bunu çok net bir şekilde vurgulamak istiyorum" dedi. Peng  videoda, sözlerinin insanlar tarafından "yanlış anlaşılan özel bir mesele" olduğunu vurguladı. Bu, Çinli tenisçinin cinsel taciz suçlamalarından sonra bir gazeteye ilk demeci oldu.

Sansür ve baskı kuşkusu 

Ancak Kadınlar Tenis Birliği‘nden (WTA) yapılan açıklamada, Peng'in iddiasını geri çektiğini belirttiği demecinin onunla ilgili endişeleri hiç bir suretle ortadan kaldırmadığına vurgu yapıldı. Birlikten yapılan açıklamada ayrıca Peng Shuai'nin söz konusu beyanatının sansür veya zorlamaya tabi tutulmadan alındığının da garanti edilemeyeceği belirtildi.

Konu hakkında AFP'ye bilgi veren WTA yetkilileri, nerede olduğu bilinmeyen sporcuyla ilgili büyük kaygı duyduklarını belirterek, "Sansür olmaksızın cinsel saldırı iddialarının kapsamlı, adil ve şeffaf bir şekilde soruşturulmasını talep etmeye devam ediyoruz" ifadesini kullandılar. 

Başbakan yardımcısına cinsel saldırı suçlaması

Peng, Kasım ayı başlarında eski Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Gaoli'nin cinsel tacizine uğradığını açıklamıştı. Bunun üzerine WTA Çin ve Hong Kong'daki tüm turnuvaları askıya almıştı.

Video izle 03:41

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Videonun Şanghay'daki bir kayak etkinliğinde kaydedildiği tahmin ediliyor. Peng'in burada  aralarında basketbolcu Yao Ming gibi Çinli sporcularla konuştuğu görülüyor. Ünlü sporcu videoda kendisine yöneltilen serbestçe hareket edip edemediğine ilişkin soruyu ise "her zaman çok özgür" olduğunu söyleyerek yanıtladı. Son E-postasını da "tamamen kendi özgür iradesiyle" yazdığını ileri süren Peng, WTA'ya yazdığı bu maillerde "her şey yolunda" ibaresini kullanmıştı.

SID/TY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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