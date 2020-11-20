 Çinli ilaç şirketi bir milyona yakın kişiyi aşıladı | DÜNYA | DW | 20.11.2020

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DÜNYA

Çinli ilaç şirketi bir milyona yakın kişiyi aşıladı

Çinli ilaç şirketi Sinopharm yaklaşık bir milyon kişinin aşılandığını açıkladı. Çin yaz aylarından bu yana yurt dışına giden diplomat, öğrenci ve inşaat personeline aşı yapıyor.

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Koronavirüs aşısı geliştirmek konusunda rekabet artarken bir haber de Çin'den geldi. Çinli ilaç şirketi Sinopharm Çin'de yaklaşık bir milyon kişinin aşılandığını açıkladı.

Sinopharm'ın aşısı henüz deneysel düzeyde ve etkililiği hakkında net bir klinik kanıt sunulmadı. Çin yaz aylarından bu yana yurt dışına gidecek devlet memurları, öğrenciler ve zorunlu işlerde çalışanlara deneysel koronavirüs aşısı yapıyor.

Sinopharm Yönetim Kurulu Başkanı Liu Jingzhen basına yaptığı açıklamada yaklaşık bir milyon kişinin aşılandığını söyledi.

Liu Jingzhen, "Henüz ters bir etki olduğuna dair tek bir olay dahi olmadı. Sadece birkaç kişinin hafif semptomları oldu" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgının başladığı Çin'de dört ayrı aşı adayı son faz klinik test aşamasında bulunuyor. Çin koronavirüsü kontrol altına aldığı için aşı adaylarının birçoğunun klinik testleri yurt dışında yapılıyor.

Sinopharm iki aşı adayının son aşama testlerini Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır, Ürdün, Peru ve Arjantin'in de aralarında olduğu ülkelerde yapıyor.

Şirket aşı adayları konusunda klinik test neticelerini sunmasa da 150'den fazla ülkeye aşı olduktan sonra giden inşaat personeli, diplomat ve uluslararası öğrencinin salgına yakalanmadığını belirtiyor.

Aşı rekabeti

Alman BioNTech ve ABDli ilaç devi Pfizer Covid-19 aşısının yüzde 95 etkililik oranına sahip olduğunu ve hiçbir ciddi yan etkisi olmadığını gösteren son aşama testlerinden sonra aşının Avrupa ve ABD'deki acil kullanım izinlerini gelecek ay alabileceklerini ve aşının Noel’den önce dağıtımının başlamasının mümkün olabileceğini açıklamıştı.

ABD'li şirket Moderna'nın geliştirdiği koronavirüs aşısının yüzde 94,5 koruma sağladığı bildirildi. Şirket, aşı adayı için ABD'de acil tescil sürecine başvurmayı planlıyor.

dpa/SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe   

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