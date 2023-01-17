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Çin'in nüfusunda 1961 yılından bu yana ilk kez azalma kaydedildi
Çin'in nüfusunda 1961 yılından bu yana ilk kez azalma kaydedildiFotoğraf: Mark Schiefelbein/AP Photo/picture alliance
ToplumÇin

Çin'in nüfusu 1961'den beri ilk kez geriledi

4 saat önce

Çin'in nüfusu 1961 yılından bu yana ilk kez gerileme kaydederek 1 milyar 411 oldu. Çalışan nüfusun azalmasının sadece Çin'i değil ABD ve Avrupa'yı da etkilemesi bekleniyor.

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Çin nüfusu 1961 yılından bu yana ilk kez azalma kaydetti. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıkladığı verilere göre 2022 yılında ülkenin nüfusu 850 bin kişi azalarak 1 milyar 411 milyona geriledi.

Çin'de doğum oranları 2022 yılında her 1000 kişide 6,77 olarak açıklandı. Bu rakam 2021 yılında 7,52'ydi. Böylece doğum oranları bu konuda istatistik tutulduğundan bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti.

Ülkede ölüm oranları ise artış kaydetti. Her 1000 kişide doğum oranı 7,37 ile 1974 yılından bu yana en yüksek ölüm oranına ulaştı. Bu oran 2021 yılında 7,18'di.

Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları Çin nüfusunun uzun vadede 2019 yılında açıkladığı tahminlere göre üç kat fazla, 109 milyon kişi azalmasını bekliyor.

Çinli demografi uzmanı Yi Fuxian yaptığı açıklamada, "Çin'in demografik ve ekonomik görünümü beklendiğinden daha kasvetli. Çin sosyal, ekonomi, savunma ve dış politikalarını bu gelişme ile uyumlu hale getirmek zorunda" dedi.

Çin'de çalışan nüfusun azalmasının ekonomiyi de olumsuz yönde etkileyebileceği belirtiliyor
Çin'de çalışan nüfusun azalmasının ekonomiyi de olumsuz yönde etkileyebileceği belirtiliyorFotoğraf: AFP

Çalışan nüfusun azalması ve böylece ülkede üretimin gerilemesinin sadece Çin'de değil, ABD ve Avrupa'da da fiyatların artmasına ve enflasyon sorununun büyümesine neden olması bekleniyor. 

Koronavirüsün ekonomiye etkisi

Öte yandan Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre hem koronavirüs önlemleri, hem de diğer ekonomik sorunlar nedeniyle Çin ekonomisi 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 3 büyüme kaydetti. Çin hükümeti 2022 yılı için yüzde 5,5 büyüme öngörmüştü ancak bu hedefe ulaşılamadı. Ülke ekonomisi 2021 yılında ise yüzde 8,4 büyüme kaydetmişti.

Çin'in "Sıfır Covid" politikasınedeniyle alınan kapanma önlemleri ve diğer kısıtlamaların ve emlak krizi, yüksek borçlanma ve iç talebin zayıf olmasının büyümeyi olumsuz etkilediği belirtiliyor.  Pekin yönetimi üç yılın ardından 7 Aralık'ta koronavirüs önlemlerinin çoğunu kaldırma kararı aldı. Ancak ülkede pandemi hızla yayılmaya devam ediyor. Ulusal Sağlık Komisyonu Aralık başından beri yaklaşık 60 bin kişinin koronavirüs yüzünden yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ancak bu rakamın çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Londra merkezli veri analiz şirketi Airfinitiy'e göre bu süre içinde ölenlerin sayısı 400 binden fazla. Nisan sonuna dek koronavirüsten ölenlerin 1 milyon 700 bine ulaşmasından endişe ediliyor.

rtr,dpa / HT,JD

 

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