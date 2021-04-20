 Çin′den ″soykırım″ açıklaması | DÜNYA | DW | 23.04.2021

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DÜNYA

Çin'den "soykırım" açıklaması

Çin hükümeti, İngiltere'de meclisin Uygur azınlığa yönelik uygulamaları "soykırım" olarak tanıdığı karara sert tepki göstererek "İngilizler kendi sorunlarıyla ilgilensin" açıklaması yaptı.

Çin'in Sincan'da Uygurları tuttuğuna inanılan kamplardan biri.

Çin'in Sincan'da Uygurları tuttuğuna inanılan kamplardan biri.

Çin Halk Cumhuriyeti hükümeti, İngiltere'de parlamentonun Uygur azınlığa yönelik uygulamaları "soykırım" olarak nitelendiren kararına sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian, "Sincan'daki sözde soykırım, Çin karşıtı uluslararası güçlerin tasarladığı büyük bir yalandır. Çin hükümeti ve Sincan'daki tüm etnik grupların mensupları bu tür iddiaları şiddetle kınamakta ve kararlılıkla karşı çıkmaktadır" dedi.

Çinli yetkili oylamada kabul oyu veren milletvekillerine yönelik olarak da, "İngilizlerin yeterince sorunu var. Söz konusu İngiliz milletvekilleri kendi işlerine bakmalı ve kendi seçmenlerinin sorunlarıyla ilgilenmeli" diye konuştu.

İngiltere parlamentosunda dün akşam geç saatlerde kabul edilen kararda Uygurların insanlığa karşı suç ve soykırıma maruz kaldığı" ifadesi yer alıyor.

Hükümet "soykırım" demiyor

Sembolik nitelikteki karar İngiliz hükümetine yönelik herhangi bir talep içermiyor ve hükümet açısından hukuki bağlayıcılığı bulunmuyor. İngiltere hükümeti, soykırım tanımının hangi olaylara uyarlanabileceğini belirlemenin mahkemelerin işi olduğunu savunuyor.

İngiliz kamu yayıncılık kuruluşu BBC'nin Sincan'daki durumla ilgili görgü tanıklarına dayandırdığı kapsamlı çalışmada, kamplarda tutulan kadınlara yönelik sistematik tecavüz, cinsel taciz ve işkence uygulamalarına işaret edilmişti.

İnsan hakları örgütleri Sincan'da bir milyona yakın Uygurun kamplarda tutulduğunu ve başta pamuk tarlaları olmak üzere çeşitli işlerde zorla çalıştırıldığını savunuyor. Çin ise bu kampların eğitim kampları olduğunu ve kişileri terörizmden uzak tutmayı amaçladığını ileri sürüyor.

AFP/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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