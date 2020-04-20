Çin’den soruşturma tepkisi: Çabamıza saygısızlık

Çin’de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Pekin üzerindeki baskı artıyor.

Son olarak Avustralya Çin’in, koronavirüs pandemisiyle mücadelede gösterdiği çabaların incelenmesi için çağrıda bulundu. Bu çağrıya Pekin yönetiminden cevap geldi.

Çin’in Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, suçlamaları "Çinlilerin salgının yayılmasını önlemek için gösterdiği çaba ve fedakarlığa saygısızlık" olarak değerlendirdi. Pekin’deki basın toplantısında Geng, "Çin’in salgının önlenmesi ve kontrol altına alınmasındaki şeffaflığına yönelik soruların hakikatla bağlantısı yoktur" dedi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Pazar günü yaptığı açıklamada Çin ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) salgına karşı yürüttüğü mücadelenin incelenmesi için ısrarcı olacaklarını söylemişti.

ABD’nin de aralarında olduğu bazı ülkeler, Çin’i virüsün Vuhan eyaletinde ilk ortaya çıktığı dönemde yeterli müdahaleyi yapmamakla eleştiriyor.

Çin’in Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang

ABD Başkanı Donald Trump, pandemi ile mücadelede yetersiz kaldığı gerekçesiyle DSÖ’ye ülkesinin sağladığı mali yardımı kesme kararı almıştı. Trump, "DSÖ’nün kötü yönetimi ve Çin’e duyduğu güveninin salgının daha trajik hale gelmesine ve dünyaya yayılmasına neden olduğunu" savunmuştu.

Almanya da açıklama bekliyor

Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller de haftasonu yaptığı açıklamada Çin yönetiminin koronavirüs salgınının nasıl başladığına dair bilgileri şeffaf bir şekilde paylaşması gerektiğini ifade etti.

"Çinliler, dünya çapındaki bu krizle ilgili olarak tamamen şeffaf olmak zorunda. Özellikle de virüsün ortaya çıkışı hakkında" diyen Müller, "Virüs Vuhan kentinde ilk görüldüğü anda Çin'in konuyu uluslararası bilgi alışverişine açması gerekirdi" ifadelerini kullandı.

Vuhan’daki yetkililer, başta salgını saklamaya çalışmış, büyüyen tehdide dikkat çeken doktorlar hakkında soruşturma açılmıştı. Ayrıca Çin’in COVID-19 vakaları kayıt altına alırken kullandığı kriterleri sıkça değiştirmesi soru işaretlerine neden olmuştu.

Çin, 31 Aralık'ta Vuhan kentinde akciğer hastalığına neden olan yeni bir hastalığın ortaya çıktığını duyurmuştu. DSÖ aynı gün içinde bilgilendirildiğini açıklamıştı. DSÖ, 30 Ocak’ta salgını kamu sağlığı için "acil durum" ilan etme kararı almış, 11 Mart’ta ise pandemi (küresel salgın) ilan etmişti.

Son verilere göre yeni tip koronavirüs dünya üzerinde 2 milyon 403 bin 410 kişiye bulaştı. Virüs 165 bin 216 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. 40 bin 683 ölümle en fazla can kaybı ABD’de yaşandı. ABD’yi 23 bin 660 can kaybı ile İtalya izliyor. İspanya’da ölü sayısı 20 bin 852, Fransa’da ise 19 bin 718’e çıktı.

AFP/ÖA,EC

©️ Deutsche Welle Türkçe