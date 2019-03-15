 Çin′den Sincan raporu | DÜNYA | DW | 18.03.2019

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DÜNYA

Çin'den Sincan raporu

Sincan bölgesinde yaşayan Uygurlara yönelik politikaları nedeniyle eleştirilen Çin hükümeti bölgede 2014 yılından bu yana yaklaşık 13 bin "terörist" yakalandığını açıkladı.

China - Dabancheng - Umerziehungslager (Reuters/T. Peter)

Sincan bölgesindeki bu kampta, Çin hükümeti "eğitim" verildiğini iddia ediyor

Sincan bölgesinde yaşayan Müslüman azınlığa yönelik uygulamaları nedeniyle eleştirilen Çin hükümeti bölgede yürüttüğü politikaya ilişkin raporunu açıkladı. Çin hükümeti raporda Uygur ve diğer etnik gruplardan oluşan Müslüman azınlığa yönelik uygulamaları "teröristlerle mücadele" olarak savundu. Raporda "hukuka uygun olarak yürütülen uygulamalar sayesinde radikal dincilikle mücadelede başarı sağlandığı" ifade edildi.

Pazartesi günü açıklanan raporda "Terörist ve radikal güçlerin Sincan bölgesinde ayrılıkçılığı körüklediği" ifadesi kullanıldı. Rapora göre, 2014 yılından bu yana bölgede yürütülen operasyonlar kapsamında 12 bin 995 kişi tutuklandı, bunun yanı sıra 2 bin 52 patlayıcı maddeye ve 345 bin 229 “yasa dışı dini materyale” el koyuldu.

Raporda, uygulamalar sayesinde dini radikalliğin kontrol altına alındığı ifade edilirken bölgede işlendiği iddia edilen suçlara ilişkin çok az sayıda kanıt sunuldu.

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Uygurlara kültürel soykırım mı uygulanıyor?

Bölgede son iki yılda çekilen uydu görüntüleri arasında yapılan karşılaştırmalar, kampların sayısının arttığını gösteriyor. Sincan bölgesinde yoğun güvenlik önlemleri uygulayan Çin hükümeti "mesleki eğitim kampı" olarak nitendirdiği kamplara katılımın isteğe bağlı olduğunu iddia ediyor. Hükümet, tutukluların kültürel ve siyasi eğitimlere tabi tutulduğu bu kampların yürürlükteki hukuka uygun olduğunu savunuyor.

Çin hükümeti eleştirilerin hedefinde

Öte yandan, Çin yönetimi bölgede Müslüman Uygur ve diğer etnik kökenli azınlıklara yönelik yürüttüğü politikalar nedeniyle eleştiriliyor. Birleşmiş Milletler, (BM) bir milyona yakın Uygur ve diğer Müslüman azınlık grupların üyelerinin keyfi olarak kamplarda tutulduğunu tahmin ediyor. Daha önce tutuklanıp serbest bırakılanlar, kamplarda insani olmayan koşullarda tutulduklarını ve İslamı bırakmaya zorlandıklarını, ayrıca Çin Komünist Partisi'ne bağlılık yemini etmek zorunda bırakıldıklarını iddia ediyor.

Münih merkezli Dünya Uygur Kongresi'nin sözcüsü Dilşat Raşit raporu "Uygurlara yönelik baskıya ilişkin siyasi bahaneler" olarak nitelendirdi. Raşit raporun amacının "Bölgedeki ölçüsüz uygulamalara destek bulmak ve insan hakları ihlallerini örtbas etmek" olduğunu kaydetti.

AFP/MY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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