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Çin'den Covid protestolarına gözaltı ve sansürlü müdahale

55 dakika önce

Çin, Covid-19 kısıtlamalarının protesto edildiği gösterilerin daha fazla yayılmaması için güvenlik önlemlerini artırdı. Gösterilerle ilgili paylaşımlara da sosyal medyada sansür uygulanıyor.

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Covid-19 kısıtlamalarına yönelik protestoların düzenlendiği Çin'de hükümet gösterilerin daha da büyümemesi için önlemlerini artırdı. Çin polisi, ülkenin en büyük kenti Şanghay'da Pazar günü geniş katılımlı protestolar gerçekleştirilen bölgesinde yoğun güvenlik tedbirleri aldı.

AFP haber ajansının muhabiri, bugün söz konusu alanda üç kişinin polis tarafından gözaltına alındığına şahit olduğunu aktardı. Güvenlik güçlerinin bölgede görüntü alınmasına da izin vermediğini bildiren ajans, Şanghay polisinin toplamda kaç kişinin gözaltına alındığına dair soruyu yanıtsız bıraktığını belirtti.

AFP, Çin'de gösterilerin düzenlendiği "Liangma Nehri" ve "Urumçi Caddesi" gibi yerlerin isimlerine de devlet tarafından sosyal medyada sansür uygulandığını belirtti. Çin'in Twitter'ı olarak bilinen Weibo'da bu isimlerle arama yapıldığında gösterilerle ilgili hiçbir paylaşıma ulaşılamadığı görüldü.

Ülkedeki sıkı Covid-19 önlemlerine yönelik öfke, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'de karantina altında olduğu iddia edilen bir apartmanda çıkan yangında 10 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından büyümüştü. Yangına kapanma tedbirleri yüzünden itfaiye ekiplerince yeterli müdahalede bulunulamadığı için can kayıpları yaşandığı iddia edilmişti.

China COVID-19 Proteste in Shanghai
Fotoğraf: AFPTV/AFP

Çin'deki birçok büyük kent dün Urumçi'deki yangının ardından büyüyen tepkilerin etkisiyle düzenlenen Covid-19 protestolarına sahne oldu.

Sokaklarda ve üniversite kampüslerinde toplanan protestocular, kapanma tedbirlerinin sonlandırılması ve daha fazla siyasi özgürlük talebiyle gösteriler düzenledi.

1989 yılındaki protestolardan beri görülmeyen sahnelerin yaşandığı ülkedeki gösterilerde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in istifasını isteyen katılımcıların da olduğu görüldü.

Başkent Pekin'de Liangma Nehri kıyısında düzenlenen protestoda ise bazı göstericilerin "Hepimiz Sincanlıyız!" sloganları attığı duyuldu.

Çin'den BBC'ye yanıt

Şanghay'daki Urumçi Caddesi'nde polisle göstericiler arasında çatışma yaşanırken BBC olayları takip eden bir muhabirinin güvenlik güçleri tarafından dövüldüğünü ve gözaltına alındığını bildirmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, BBC muhabirinin kendisini gazeteci olarak tanıtmadığını ifade etti. Bakanlık sözcüsü, BBC'nin yaptığı açıklamanın gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Sözcü ayrıca Çin hükümetinin Covid-19'la mücadelesinin "Çin Komünist Partisi'nin liderliği ve Çin halkının desteğiyle" başarıya ulaşacağına inandığını söyledi.

Yeni vaka sayılarının rekor seviyelerde olduğu Çin'de 28 Kasım 2022'de açıklanan veriler son 24 saatte 40 bini aşkın vaka tespit edildiğini ortaya koydu. Yeni vakaların yaklaşık yüzde 90'ında semptom gözlemlenmediği açıklandı.

DW,AFP,rtr/CÖ,BK

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