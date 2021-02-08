 Çin′den BBC′ye ″Uygur″ yasağı | DÜNYA | DW | 11.02.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Çin'den BBC'ye "Uygur" yasağı

Çin, İngiliz kamu yayıncılık kuruluşu BBC'nin yayınlarını durdurdu. BBC World News, bir hafta önce Sincan'daki kamplarda Uygur kadınlara cinsel şiddet ve işkence iddialarını mercek altına alan bir haber yayınlamıştı.

En az bir milyon Uygur ve diğer azınlık mensubunun kamplarda tutulduğu tahmin ediliyor.

En az bir milyon Uygur ve diğer azınlık mensubunun kamplarda tutulduğu tahmin ediliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti makamları, İngiliz kamu yayıncılık kuruluşu BBC'nin uluslararası yayın yapan televizyon kanalı "BBC World News"un yayınlarını durdurdu.

Çin Ulusal Radyo ve Televizyon Kurulu, yapılan inceleme sonucunda BBC World News'un Çin ile ilgili yayınlarının yasal düzenlemeleri "ciddi şekilde ihlal ettiğinin" saptandığını bildirdi. Açıklamada, "haberlerin gerçeğe dayalı ve adil olması" ve "Çin'in ulusal çıkarları ile milli birliğine zarar vermemesi" gerekliliğinin yasalarla düzenlendiğine işaret edildi.

Kurul, BBC televizyon kanalının Çin'de yayın yapan yabancı kanallar için geçerli koşulları yerine getirmediğini belirterek "BBC'nin Çin'de yayınlarına devam etmesine izin verilmeyecek ve yıllık lisans başvurusu kabul edilmeyecektir" açıklamasını yaptı.

İngiltere: Yasak kabul edilemez

Çin'in açıklamasına İngiltere'den tepki gecikmedi. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Çin'in BBC World News'u yasaklama kararını "kabul edilemez" diye nitelendirerek bu kararın Çin'in küresel konumuna zarar vereceğini kaydetti.

Raab, "Çin'in BBC World News'u ana karada yasaklama kararı, medya özgürlüğüne yönelik kabul edilemez bir kısıtlamadır" dedi. Çin'in dünya çapında medya ve internet özgürlüğüne yönelik en ağır kısıtlamalara sahip ülkelerden biri olduğunu belirten Raab, bu son adımın sadece, tüm dünyanın gözünde Çin'in itibarına zarar vereceğini ifade etti.

BBC'den yapılan açıklamada ise kurumun dünyada en çok güvenilen ve dünya çapında adil, tarafsız yayıncılık yapan uluslararası haber kanallarından biri olduğuna vurgu yapıldı.

Uygur kampı haberinin ardından geldi

BBC, 3 Şubat'ta Uygur kadınlara Çin'deki kamplarda işkence ve cinsel şiddet uygulandığı iddialarına dair detaylı bir habere yer vermişti. Görgü tanıklarına dayandırılan haberde Sincan'da kamplarda tutulan kadınlara polis ve gardiyanlarca sistematik tecavüz, cinsel istismar ve işkence uygulandığı iddiaları mercek altına alınmıştı.

İnsan hakları örgütleri, Sincan'daki kamplarda en az bir milyon Uygur ve diğer Türk kökenli Müslüman azınlık mensubunun tutulduğunu tahmin ediyor.

İngiltere'de medya düzenleyici kurum Ofcom, bir hafta önce Çin devlet televizyonu CGTN'nin İngiltere'deki yayın lisansını, lisansın Star China Media Ltd. adlı kuruluş üzerinden alındığının saptandığı gerekçesiyle iptal etmişti.

AFP,rtr/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

ABD'den Çin'e "soykırım" suçlaması

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo görevini devretmeye bir gün kala yaptığı açıklamada, Uygurlara yönelik tutum nedeniyle Çin yönetimini "soykırım" yapmak ve "insanlığa karşı suç işlemekle" suçladı.  

İngiltere Çin üzerinde Sincan baskısını artırıyor

Müslüman Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleri konusunda "soykırım sınırına yaklaşıyor" değerlendirmesini yapan İngiliz hükümeti, Pekin’e BM temsilcisinin Sincan’a girmesine izin verme çağrısı yaptı.  

Uygurlara yönelik dijital gözetim: "Babamın sesini yıllardır duymuyorum"

Türkiye’de yaşayan Uygurlar Çin’deki aileleriyle dijital gözetim ve kontrol mekanizmaları nedeniyle haberleşemiyor. Ailesinden yıllardır haber alamayan Medine Nazımı, "21. yüzyılda neden bunları çekiyoruz?" diye soruyor.  

Çin'e Uygurlarla ilgili yeni suçlama

Çin'in Sincan bölgesinde yüz binlerce Uygurun polis gözetiminde pamuk tarlalarında çalıştırıldığı iddia edildi. CPG raporunda 2018'de en az 570 bin kişinin hasada gönderildiği bildirildi.  

AB'den Çin'e "insan hakları ve Uygur" koşulu

AB, müzakereleri süren yatırım anlaşmasının tamamlanması için Çin'den insan hakları ihlalleri ve iklim koruma konularında adım atmasını istedi. Uygurların durumu da AB'nin önceliklerinden biri.  

Benzer içerik

USA Social-Media-App Clubhouse

Clubhouse'un Çin'deki özgürlüğü kısa sürdü 08.02.2021

Çin'de sesli sohbet platformu Clubhouse'a erişim engellendi. Clubhouse uygulaması Çin'de konuşulması hassas konuların konuşulabildiği bir platform olarak çok talep görüyordu.

US-Außenminister Pompeo in Israel

ABD'den Çin'e "soykırım" suçlaması 19.01.2021

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo görevini devretmeye bir gün kala yaptığı açıklamada, Uygurlara yönelik tutum nedeniyle Çin yönetimini "soykırım" yapmak ve "insanlığa karşı suç işlemekle" suçladı.

DW Investigativ Projekt: Uiguren Umerziehungslager in China ACHTUNG SPERRFRIST 17.02.2020/17.00 Uhr MEZ

İngiltere Çin üzerinde Sincan baskısını artırıyor 17.01.2021

Müslüman Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleri konusunda "soykırım sınırına yaklaşıyor" değerlendirmesini yapan İngiliz hükümeti, Pekin’e BM temsilcisinin Sincan’a girmesine izin verme çağrısı yaptı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Spiegel: Rus gazeteci ve muhalif politikacı Vladimir Kara-Mursa da iki kez zehirlendi.

Spiegel: Rus muhalif siyasetçi Kara-Mursa da zehirlendi

Almanya, İngiltere ve Rusya'dan bir grup gazetecinin yaptığı araştırmada, öldürülen Rus muhalif siyasetçi Nemzov'a yakın isimlerden Vladimir Kara-Mursa'nın da iki kez zehirlendiği ortaya çıktı.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  